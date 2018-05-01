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الرئيسية | مجتمع | الزفزافي: لا أهاب الموت أو الإعدام .. وهذه علاقتي بمايسة الناجي

الزفزافي: لا أهاب الموت أو الإعدام .. وهذه علاقتي بمايسة الناجي

الزفزافي: لا أهاب الموت أو الإعدام .. وهذه علاقتي بمايسة الناجي
هسبريس - عبد الإله شبل
الثلاثاء 01 ماي 2018 - 00:40

دافع حكيم الوردي، ممثل النيابة العامة، عن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بعد توجيه ناصر الزفزافي، قائد حراك الريف المتابع في حالة اعتقال على خلفية أحداث الحسيمة، اتهاما إليهم بكونهم تعمدوا قلب مجموعة من العبارات وتفسيرها بطريقتهم قصد توريطه.

وأكد حكيم الوردي، ممثل الحق العام، خلال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي مساء الاثنين بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن ضباط الفرقة الوطنية للشرطة القضائية يقومون بتذييل المحاضر المتضمنة لعبارات مترجمة بالإشارة إلى كونها "ترجمة تقريبية".

ولفت نائب الوكيل العام إلى أن هذه الإشارة يستشف من خلالها أن جهاز الفرقة الوطنية للشرطة القضائية "يعني أنه لم يكن يريد شرا بالمتهمين"، مشددا على أن "الترجمة تبقى من اختصاص اللسانيين الذين يعتبرونها خيانة للنص، وأنها مهما اجتهد أصحابها فهي لن تعطي المعنى الأصلي".

وجاء رد النيابة العامة عقب اتهام ناصر الزفزافي أمام القاضي علي الطرشي بالقاعة رقم 7 لعناصر الفرقة الوطنية بتعمدها قلب العبارات المترجمة قصد توريطه، عقب مكالمة هاتفية جرت مع زوجة شقيقه، أشارت الترجمة إلى أنها طلبت منه توريطه، مؤكدا أن مسألة التوريط تبقى غير واردة في الحوار.

وشدد المعتقل الرئيسي في ملف حراك الريف على أنه لا يهاب الموت أو الإعدام، طالما أن التهم التي يتابع من أجلها ويواجه بها تبقى بدون أدلة.

ونفى المتهم توصله بأي كاميرات متطورة عبارة عن أزرار بعثها المدعو عز الدين أولاد خالي من هولندا، وفق ما دار بينهما في مكالمة هاتفية، مؤكدا أنه كان يتاجر في المواد والأدوات الإلكترونية وهي متوفرة بشكل كبير في مدينة الدار البيضاء على مستوى "كراج علال"، إذا ما رغب في اقتنائها وبمختلف الأحجام والأشكال.

وأوضح ناصر وهو يرد على أسئلة القاضي الطرشي: "لم أتوصل بكاميرات أزرار أو شيء من هذا القبيل، وإن أردتها فهي توجد في الدار البيضاء بكراج علال".

وعاد المتهم إلى علاقته بالمدونة مايسة سلامة الناجي، وتبادله رسائل نصية معها، حيث تحدث عن كونها لم تستوعب مغزى عبارته "الاستعمار الإسباني أرحم من الاستعمار العروبي"، مؤكدا أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لم تقم بالإشارة إلى الرسالة التي بعثها إليها، موجها ملتمسا إلى المحكمة من أجل استدعائها للكشف عن حقيقة ما دار بينهما.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - الوجدي الثلاثاء 01 ماي 2018 - 01:03
لا تورطو مايسة ، أتركوها في سلام وأطلقو سراح المعتقلين وكفى من الفضائح .
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7
2 - طالب الثلاثاء 01 ماي 2018 - 01:04
الله يجازيكم بخير، شي واحد يجاوبني، شنو هي التهم الموجهة للزفزافي ؟
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5
3 - المغترب الثلاثاء 01 ماي 2018 - 01:05
سي الزفزافي ذنبك الوحيد هو انك طالبت بحقك المشروع الذي يضمنه لك الدستور العيش الكريم السكن العمل التعليم والتطبيب لكن في دولة الحق والقانون يعتبر جريمة بل واكثر انفصال لكن النفاصلية الحقيقية امناتو حيدر تجول الغرب واوربا وتطالب بالانفصال ولا احد يحاكمها فهم تسطا
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4
4 - صغير.. الثلاثاء 01 ماي 2018 - 01:07
ما يسمى الحراك الريفي تسبب في تدهور اقتصاد الحسيمة بشكل ملفت وتسبب ايضا في انقطاع علاقات الناس بينهم ..وجله مشاكل..السجون....الهجرة....العداوة....موت الاقتصاد....
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0
5 - Ayoub الثلاثاء 01 ماي 2018 - 01:21
Je reste neutre mais pourquoi notre justice Marocaine juge Zafzafi et les gents de Jrada et jamais les faux Sahraouis qui vivent à Layoune et Dakhala et qui se déplacent librement entre le Maroc et l'Algérie
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2
6 - M. KACEMI الثلاثاء 01 ماي 2018 - 01:22
" لا أهاب الموت أو الإعدام" ولا المغاربة، بما فيهم الريفيون العقلاء والمستقلو الرأي والتفكير، يهابون الإنفصاليين المتنطعين لأن وحدة التراب المغربي مبنية على مشرروعية تاريخية ضاربة في القدم. والتاريخ يقول أنه لم تكن هناك أبدا دولة في الريف ولا في الصحراء المسترجعة سنة 1975 . ولمن يرى أن تهمة الإنفصال باطلة لي فقط سؤال: هل من الطبيعي والعفوي ألا ترفع الراية الوطنية ولو لمرة واحدة طيلة أشهر احتجاجات الريف؟ مرحبا بكل رد، لكن حبذا لو يكون منطقيا ومتغلبا عن الإنفعال الناجم عن التعصب الذي يشكل الفكر
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