الرميد: أقطع يدي إذا حاسبتُ قاضيا .. والنزاهة توفر الاستقلالية

هسبريس - محمد الراجي

حمّل المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان ووزيرُ العدل والحريات السابق، مسؤولية استقلال السلطة القضائية للقضاة، وقال إنّ "لا أحد بإمكانه أن يتدخّل في عملهم أو يمارس عليهم سلطة؛ لأنهم محميّون بقوّة القانون، وأنّ القاضي الذي يريد أن يشغل في استقلالية تامّة يمكنه أن يفعل ذلك".

الرميد ذهب إلى القول، في لقاء مُغلق مع منظمات المجتمع المدني حول خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، مساء أمس بالرباط، إنّ مشكل استقلال القضاء في المغرب مرتبط بالنزاهة، قائلا "القاضي غير النزيه والله ما يْمارس استقلاليتو واخا تجيب ليه القوانين ما نعرف منين، لأنه غير نزيه".

أحمد الهايج، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لم يستسغ كلام وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، وقاطعه بالقول إنّ استقلال القضاء لا يرتبط بسلوك القضاة ومدى تملكهم لرصيد من النزاهة؛ بل يكمن في كون السلطة القضائية خاضعة للسلطة التنفيذية، وتتحكم فيها أطراف نافذة في الدولة.

وساءل الهايج وزيرَ الدولة المكلف بحقوق الإنسان قائلا "كيف يمكن أن نقول إن مشكل السلطة القضائية يكمن في نزاهة القضاة، ونحن نعرف أنها تشتغل وفق التعليمات؟"، مضيفا "حين يكون القاضي خاضعا لكل هذه الإكراهات فلا يمكن أن يكون مستقلّا".

وأردف رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، منتقدا طرح الرميد، قائلا: "حين لا تتدخل السلطة التنفيذية في القضاء، ولا تؤثر عليه، ويكونُ في مقدور القاضي أن يتصرف باستقلالية ويحس بأنه محمي بالقانون، آنذاك يمكن الحديث عن سلوك القاضي والنزاهة والتجرد؛ ولكن بما أن السلطة التنفيذية ما زالت طاغية وتحتقر السلطة القضائية، فلا يمكن أن نحمّل القضاة مسؤولية استقلالية القضاء".

وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان تمسّك بطرحه، وقال ردًّا على الهايج إن "القاضي غير المستقل لا ينتظر أن يتدخل صاحب السلطة التنفيذية في عمله، بل يطرح تساؤلات وهمية من تلقاء نفسه، ويجيب عنها بنفسه، وأحيانا يجيب أسوأ الأجوبة ويتطرف في الأجوبة التي يقدمها لنفسه".

وأردف متسائلا: "مِمّ سيخاف القاضي وأين يمكن تصوّر مداخل التأثير عليه؟ القاضي مصنف في الدرجة الاستثنائية، وبالتالي لا يخاف من حرمانه من الترقية لأنه في الدرجة الاستثنائية، أما التأديب فبيَد المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وفيه عشرون شخصية منهم ثلاثة عشر قاضيا.. إذن، الجهة التي يمكن أن تنتقم منه لن تذهب به عند وزير العدل كما كان يحصل في السابق".

وللتأكيد على أنّ السلطة التنفيذية لا تتدخل في عمل القضاة وأنهم مستقلون في عملهم، أقسم الرميد بأغلظ الأيمان أنه لم يسبق أن حاسب قاضيا على أحكامه، حين كان وزيرا للعدل والحريات، وذهب أبعد من ذلك بقوله "أنا مستعد لتُقطع يدي إذا كنّا قد حاسبنا قاضيا على حكمه. أقسم بالله أنّ ذلك لم يحصل أبدا"، مضيفا "القاضي لا بغا يكون مستقل والله ما يقدرش شي واحد يتدخل فيه".