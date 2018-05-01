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الرئيسية | مجتمع | "عيد العمال" يتغنى بالثورة وموخاريق يتهم الحكومة بإفقار الفقراء

"عيد العمال" يتغنى بالثورة وموخاريق يتهم الحكومة بإفقار الفقراء

"عيد العمال" يتغنى بالثورة وموخاريق يتهم الحكومة بإفقار الفقراء
هسبريس- عبد الإله شبل
الثلاثاء 01 ماي 2018 - 13:00

وسط غياب واضح للمسؤولين الحكوميين، خاصة المحسوبين على حزب التقدم والاشتراكية الذين دأبوا على المشاركة في احتفالات فاتح ماي، حاول العمال والموظفون المنضوون تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل إبراز قوتهم ولو بشعارات وأغان ثورية صارت تستعمل للاستهلاك في مثل هذه المناسبات.

وفي ظل الاحتفال الباهت باليوم العالمي للشغل الذي يصادف فاتح ماي من كل سنة، على غرار السنتين الأخيرتين، لم يفوت الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي موخاريق، الفرصة دون الهجوم على حكومة سعد الدين العثماني، متهما إياها بكونها تجهز على مكتسبات الشغيلة.

وشدد موخاريق على أن الحشود الحاضرة من مختلف الأقاليم الممثلة لمختلف القطاعات، "تستنكر السياسات العمومية تجاه الطبقة العاملة".

وأوضح الأمين العام أن الحكومة اقترحت الرفع من التعويضات العائلية بـ100 درهم عن كل طفل لتشمل ستة أطفال، بالقطاع العام، ابتداء من فاتح يوليوز 2018، وبالقطاع الخاص بعد مصادقة المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وقال المسؤول النقابي إن الحكومة "تقترح ثلاثة دراهم في اليوم، فكان موقفنا هو الرفض وسنبقى نرفض هذه الزيادة الهزيلة"، مضيفا: "هذا ما اقترحته الحكومة في ما يسمى بالحوار الذي ذهبنا إليه بنية صادقة من أجل السلم والتماسك اجتماعيين، وقد رفضنا ذلك".

ولفت المتحدث نفسه إلى أن "الحكومة أفسدت الفرحة على الطبقة العاملة، في وقت كنا نأمل فيه التوصل إلى اتفاق يستجيب لمطالبنا".

وأكد موخاريق في تصريح لهسبريس أن رسالة نقابته إلى رئيس الحكومة هي "أننا دعاة حوار، وهذا ما عبرت عنه خلال لقائنا الأخير معه؛ إذ اقترحت عليه استئناف الحوار الأسبوع المقبل وتقديم عرض يرقى إلى مستوى تطلعات الطبقة العاملة".

وشدد على أن العرض المقدم من لدن العثماني "استهتار بالطبقة العاملة؛ لذا يجب مراجعته"، ودعا الحكومة إلى أن "تذهب إلى تلكم الأوساط التي فيها المال ويمكن أن تساهم أكثر في المالية العمومية".

وجوابا على دعم الحكومة لتقاعد البرلمانيين مقابل مائة درهم للموظفين، اتهم موخاريق العثماني "باقتفاء أثر الحكومة السابقة في إغناء الأغنياء وإفقار الفقراء، وقد لمسنا في عرضها الأخير مدى استهتارها بالشغيلة، ولعل مظاهر ذلك واضحة في الاعفاءات الجبائية لأصحاب المصالح؛ إذ أحصينا أكثر من أربعين إجراء في قانون المالية الجديد تحت يافطة تشجيع الاستثمار، ونحن نريد توزيعا عادلا لخيرات الوطن وتعزيز التضامن بين مختلف الفئات المجتمعية".

وطالب المحتجون المنضوون تحت لواء أول مركزية نقابية بالمغرب بالزيادة العامة في الأجور للعاملين بالقطاع العام والقطاع الخاص والجماعات الترابية، وتطبيق السلم المتحرك للأجور بما يتماشى ونسبة الغلاء المتواصل في المعيشة.

ودعا المتظاهرون إلى "إلغاء الفصل 288 المشؤوم من القانون الجنائي الذي يعتقل ويحاكم ويسجن به العمال لمجرد ممارستهم لحقهم النقابي"، و"احترام حق الإضراب الذي يضمنه دستور البلاد والمواثيق الدولية"، معلنين رفضهم لمشروع القانون التنظيمي لهذا الحق الذي يصفونه بـ "التكبيلي" الذي تقدمت به الحكومة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (19)

1 - اسفي الثلاثاء 01 ماي 2018 - 13:17
لايوجد قانون شغل ولاكن يوجد قانون يحمي مصالح الباطرونة من الأجير وطردو وقت ما ارادو.وعقود العمل خير دليل على دالك لماذا لا تتم اعادت ندر في عقود العمل التي كل ماكتب فيها لصالح اشركة وليس فيه اي بند لصالح العاملين.
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4
2 - تقني طالع ليه الدم الثلاثاء 01 ماي 2018 - 13:22
يجب التفكير في نموذج جديد للحوار الاجتماعي، اظن ان عهد النقابات قد انتهى
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6
3 - كاتب الثلاثاء 01 ماي 2018 - 13:26
أنا مكرهتش نديرو المقاطعة للنقابات هي اللولة باش ماتبقاش تتباها بديك أكثر تمثيلية وتحبس علينا هاذ التمثيلية ونعودو التعزيلة من الزيرو ديك الساعة تكون نقابة وحدة هي الفيسبوك نستافدوا منو يوحدنا اضراب تيعني اضراب الشلال العام
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8
4 - رفيق ع الثلاثاء 01 ماي 2018 - 13:27
ونحن العمال نتهم النقابات بتفقير الشعب
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5
5 - med med الثلاثاء 01 ماي 2018 - 13:27
الضحك على الدقون. انا اريد ان اقاطع الدولة كاملة فما السبيل يا قراء هسبرس
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4
6 - ببب الثلاثاء 01 ماي 2018 - 13:30
وعند ربكم تختصمون..وتذكروا اليوم الذي سيقال فيه الصلاة على الجنازة جنازة رجل.. جنازة امرأة.. نهتم بامور الدنيا وكاننا لم ولن تغادنا الروح..قل الروح من امر ربي ..وهناك النفس الامارة واللوامة والمرضية. الروح ستغادر كل واحد وكل على حساب عمره. النفس التي تتصرف في الاشياء ستمضي الى الحساب..ستحاسب عن الجسم الذي هو من الارض والى الار ض يعود وستحاسب عن الجاه والمال وكل الافعال صغيرة او كبيرة..حتى اقرب المعنى نحن كالكومبيوتر الروح مثلها مثل الكهرباء النفس مثلها مثل البرامج والجسم مثله مثل الجهاز..قد اكون خاطئا..ارجو المعدرة اريد فقط ان انصح اصحاب الاوزار بالتوبة الى الله سبحانه ويسمعوا الى الشعب ..الشعب يريد حقه وفقط حقه ولا شيئ غير حقه الامر بسيط جدا..فلا تتركوا المجال للخونة ليدمروا ويخربوا هذا الوطن عبر الفيس بوهم او الفيس جدهم
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2
7 - الانعاش الوطني الثلاثاء 01 ماي 2018 - 13:30
الانعاش الوطني عبيد قرن واحد و عشرين ب راتب شهري لا يتجاوز 1500 درهم ب مهام عديدة ......
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7
8 - Ali le vrai الثلاثاء 01 ماي 2018 - 13:31
نطالب بالمسواة بين القطاع الخاص و العام في الزيادة و العطل و كبح التعسف و احترام توقيت الاجور كيف يعقل قطاع يشغل 70% ولا يناقشه الاعلام نريد الصرامة في حفظ الحقوق صذ ارباب العمل المستبدين الذين يتلاعبون بالمستخدم دون خوف
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5
9 - abdou75 الثلاثاء 01 ماي 2018 - 13:31
الحكومات السابقة والحكومة الحالية قامت وتقوم بإفقار الفقراء وإغناء الكتاب العامون للنقابات والتي تنتظر حتى أواخر أبريل للدخول في مفاوضات عقيمة للضحك على الدقون ودر الرماد على العيون والله المستعان حسبنا الله ونعم الوكيل
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10 - الشيخ الثلاثاء 01 ماي 2018 - 13:32
ارجوا من الدولة ان لاتحلم بتنظيم كاس العالم ولا بحل قضية الصحراء طالما انها عاجزة عن رد الاعتبار للمواطنين
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11 - مغربي الثلاثاء 01 ماي 2018 - 13:34
كلام في الصميم لكن بالتواطؤ مع المركزيات النقابية الرءيسبة وعلى راسهم ام ش.
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12 - عبدالله الثلاثاء 01 ماي 2018 - 13:35
عيد البطالة والغلاء والوعود بالزيادة حتى 2026
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13 - السميدع الثلاثاء 01 ماي 2018 - 13:35
عاقوا بك يا السيهم موخاريق لانك تعارض اي خطوة تقوم بها الحكومة لصالح الفقراء بينما تدافع عن الاغنياء و انت من ضيعت فقراء المغرب في كثير من الزيادات للفقراء بلعبتك المفظوحة مدعيا انك تحسن اليهم و لكنك بالفعل تسيء اليهم و حاليا انتهت اللعبة و ظهر للمغاربة ان الحكومة جادة في محو الفوارق الطبقية لكن انت و امثالك اصحاب مصالح ذاتية تتظاهر بالرفض سوى لتعطيل اي طفرة يستفيد منها الفقراء.
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14 - محمد زاكوري الثلاثاء 01 ماي 2018 - 13:37
قال نزار قباني:" انهار المسرح بكامله و لم يمت بعد الممثلون". هذا حال النقابات التي لم تعد تمثل العمال، تمثل على العمال. كل هذه الاجراءات اللاشعبية لم تكن لتنفذ لولا مباركة هذه النقابات. اذ دورها ينحصر في امتيازات كوادرها و المحسوبين عليهم. و الصراخ أمام العمال و المناضلين لنيل الثقة. لكن هيهات. الشعب بدأ يستيقظ. و الفايسبوكيون قادمون. و المداويخ تخلصوا من دوختهم. بدأوا يتعافون و الحمد لله. المداويخ لم يعودوا ينتظرون دريهمات كزيادة لصرفها بالملايين في الأسعار الصاروخية. سيضع حدا بنفسه و بجيبه لتلك الأسعار و سيساهم في افلاس كل شركة تتوخى الجشع و الريع من جيوبهم بدون وجه حق.
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15 - محمد الثلاثاء 01 ماي 2018 - 13:38
الماتش مبيوع الى درجة ان فاتح ماي لم يحضى بادنى اهتمام في اخبار ظهيرة اليوم من طرف التلفزة الوطنية.
ما رايكم نقاطعها حتى هي
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16 - مقهور الثلاثاء 01 ماي 2018 - 13:39
بدون تسرع وبعقلانية سنمنح الحكومة مهلة زمنية لا تزيد عن 15 يوما قصد ابداء رايها النهائي في موضوع الزيادة في الاجور وبعد ذلك يجب تعبئة الشعب قصد النزول الى الشارع بغية اسقاط الحكومة واستبدالها بتقنقراط عسى ان يكونوا ارحم من البيديجيين ومن حولهم.
اما الاثمان التي التهبت فيبدو ان الحكومة غير معنية بدعوى ان المغرب ينتهج سياسة تحرير الاسعار في كل شئ. والشعب ما عليه الا ان يفكرمليا في المقاطعة ..
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17 - Khoribgi الثلاثاء 01 ماي 2018 - 13:40
انتم بايعين الماتش والشعب عايق بكم ولا تساوون اي شيء عند ابسط مواطن عادي ...وأصلا لتبعكم خاسر من جميع النواحي
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18 - Saisu الثلاثاء 01 ماي 2018 - 13:43
في الحقيقة هاد النقابة غير تمشي التكمش رها مكتمتلش الطبقة العاملة خصها تحاسب في مزنيتها
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19 - عبدالكريم المزواري الثلاثاء 01 ماي 2018 - 13:47
بسم الله الرحمن الرحيم
مانسبة الموظفين الذين لازال لديهم اطفال قصريؤدى عنهم التعويض؟
الوظيفة العمومية شاخت من الموظفين من له احفاذ تجاوزوا 24سنة
على من تضحكون؟
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