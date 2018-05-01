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الرئيسية | مجتمع | العثماني ينتشي بمائة درهم للتعويضات ويقطر الشمع على النقابات

العثماني ينتشي بمائة درهم للتعويضات ويقطر الشمع على النقابات

العثماني ينتشي بمائة درهم للتعويضات ويقطر الشمع على النقابات
هسبريس - عبد الإله شبل (صور: منير امحيمدات)
الثلاثاء 01 ماي 2018 - 15:00

استقوى سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، على المركزيات النقابية، وفضل دعم "الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب"، المركزية النقابية المقربة من حزبه، على غرار ما كان يقوم به عبد الإله بنكيران طوال السنوات الخمس الماضية التي قضاها على رأس الحكومة.

وفي الوقت الذي كانت تنتظر فيه النقابات الأخرى التزامه بالحياد ووضع نفسه على مسافة متساوية مع مختلف الإطارات على اعتبار أنه رئيسا لجميع المغاربة، فضل العثماني المشاركة مع نقابته في احتفالات "فاتح ماي" اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء، لتمرير خطابه بعدما قررت باقي المركزيات رفض مقترحات حكومته.

وحاول العثماني، وسط تجمع لمناضلي نقابته الذين بدا عددهم أقل بكثير من التجمعات التي كان يحضرها عبد الإله بنكيران، إظهار النقابات بكونها الرافض للزيادات المقترحة لفائدة الموظفين.

وقال رئيس السلطة التنفيذية في كلمته: "إحساسا منا بما يعانيه عدد من الشغيلة والموظفين، قررنا اتخاذ إجراء الزيادة في التعويضات العائلية بمبلغ مائة درهم عن كل طفل"، مضيفا وهو يقطر الشمع على النقابات الرافضة لذلك: "ليس هناك فقط النقابات، بل هناك الموظفون، ونحن سنطبق هذا الإجراء وسنطالب بتطبيقه في القطاع الخاص".

وأردف العثماني أن "الناس يستحقون أكثر، لكن الدولة لها إكراهاتها، ونحن مستعدون لبذل جهد أكبر"، مبرزا أن الزيادة في التعويضات العائلية ستهم أكثر من 387 ألف موظف في الإدارات العمومية، وأكثر من 68 ألفا بالجماعات الترابية، موردا أن "الحكومة ستعمل على الدفاع لاتخاذ الإجراء نفسه في القطاع الخاص بالمجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي".

كما أوضح رئيس الحكومة أن العرض المتعلق بباقي الزيادات والإجراءات الأخرى المقترحة في مشروع الاتفاق، الذي تسلمته النقابات الأربع والاتحاد العام لمقاولات المغرب، قائم في أي وقت يتوصل فيه إلى اتفاق ثلاثي مع كافة هذه الأطراف.

وشدد الأمين العام لحزب "المصباح" القائد للحكومة على أن "العرض الحكومي ما زال مفتوحا ولا وجود للتراجع، لكن النقابات عليها أن تفهم أنه وجب عليها أن تتوصل بما هو موجود وتطالب في ما بعد بالزيادة".

وبعث رئيس الحكومة المغربية برسالة مشفرة إلى المركزيات النقابية قائلا إن "إخراج قانون للنقابات شيء مستعجل وضروري لأنها تتلقى دعما من الدولة، ومن غير المعقول عدم وجود قانون يحدد دعم الدولة والمراقبة في الصرف".

وأضاف: "إذا كانت الأحزاب ملزمة وفق القانون باحترام الديمقراطية الداخلية، فهذا غير موجود بالنسبة للنقابات"، ودعا إلى "تشبيبها ونهج الحكامة في صرف المال العام"، متعهدا بالتشاور مع المركزيات في ذلك، وطالبها بمساندة الحكومة في محاربة الفساد، لأنها "ترى داخل الإدارات ما لا نراه نحن بالحكومة".

ونوه العثماني بحكومته موضحا أنها قامت بتسوية مجموعة من الملفات الاجتماعية، مبرزا أن "هناك جهدا كبيرا بذلته الحكومة في سنة، وحققنا في التشغيل ما حققته حكومتان في ولايتين سابقتين قبل تجربة عبد الإله بنكيران".

وكان علي لطفي، الكاتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للشغل، اعتبر في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية أنه من "غير المقبول خروج رئيس الحكومة (في احتفالات عيد الشغل) مع نقابته وكذا حزبه"، مشيرا إلى أن "كل دول العالم لا يتم فيها هذا الأمر"، على اعتبار أن "رئيس الحكومة هو رئيس لجميع المغاربة بغض النظر عن انتماءاتهم الحزبية والنقابية، وهو ملزم بأن يخلق نوعا من التساوي فيما بينهم".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (28)

1 - كريم رمضان الثلاثاء 01 ماي 2018 - 15:10
من أجل كل هذا قلنا ان حزب العدالة والتنمية لم ولن يجلب لنا الا الخيبة والخزي والوبال. ومع كل هذا ستجد زبانيتهم من الجهلة والأميين يلتمسون لهم الأعذار.... ماعسانا نفعل إنها ضرائب التاريخ والجغرافيا... حنانيك يارباه
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58
2 - Zig.italy الثلاثاء 01 ماي 2018 - 15:11
العثماني ابان كان وزيرا للخارجية ليس هو عثماني اليوم سبحان الله....بينيسيلين مخزنية.....
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55
3 - الريع الحقيقي الثلاثاء 01 ماي 2018 - 15:16
لا أريد أي زيادة في.الاجور ولكن أطالب بإلغاء تقاعد الوزراء والبرلمانين.
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82
4 - علاءالدين الثلاثاء 01 ماي 2018 - 15:20
وقال رئيس السلطة التنفيذية في كلمته: "إحساسا منا بما يعانيه عدد من الشغيلة والموظفين، قررنا اتخاذ إجراء الزيادة في التعويضات العائلية بمبلغ مائة درهم عن كل طفل)...واااافرحتاه...واخيرا نطق:عفوا نهق...والله ماعندك لا إحساس ولا شخصية ولاكرامة...مونيكة واراكوز في ايدي من لا إحساس لهم بالمرة...حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم.
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25
5 - امازيغي حر الثلاثاء 01 ماي 2018 - 15:22
خيانة الوطن هي ان تستنزف جيوب الفقير وتسلم المواطن لجشع الشركات وتاتي بمئة درهم زيادة.الله اعطينا وجهكم .
الذئاب الملتحية.
بما انه اضاف مئة درهما دون الرجوع الى النقابات لماذا لا يضيف تعويضات العالم القروي .ام انها زايدة شويا .
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25
6 - abdo الثلاثاء 01 ماي 2018 - 15:23
العدالة و التنمية مصيبة اصابت الوطن
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32
7 - العبد وقف التنفيذ الثلاثاء 01 ماي 2018 - 15:23
أنها العبودية يا ناس كيف يعقل أننا في هده الألفية و مازلنا نحرم من جل حقوقنا كعمال لا تغطية صحية والأجر أقل من الحد الادنى للأجور . ز ساعات العمل التي تفوق أحيانا 12 ساعة . أننا عبيد في بلد ديمقراطي.
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16
8 - مواطن الثلاثاء 01 ماي 2018 - 15:24
السيد "رئيس الحكومة" رفع الدعم و زاد في عجز الميزانية بالضعف هههه ترامب و مادارهاش و الله تستحق جائزة.
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9
9 - مغربي الثلاثاء 01 ماي 2018 - 15:25
هاد العثماني و الأحزاب و موازين و خيانة الوطن ماهيا الا ملهات وضعينها الخونة للشعب باش يبقا في دار غفلون
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9
10 - عادل الثلاثاء 01 ماي 2018 - 15:26
لماذا تطبيق الزيادة التي اقترحتها الحكومة في الاجور يستلزم دائما اتفاق مع النقابات. ولماذا الزيادة في الاقتطاعات من الاجور وخصوصا كتلك التي تطبق لفائدة صندوق التقاعد لا تستلزم ذلك .انه الميز و الظلم في حق الموظفين بامتياز.
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14
11 - khalid الثلاثاء 01 ماي 2018 - 15:28
اكراهات غير على العمال اما الترشح المونديال الدي رصدت له أغلفة محترمة و الموازين و تعويضات البرلمانيين و تقاعدهم و و و و لم تقولوا ان هناك تعويضات ( ان لم تستحي فقل ما شئت ) حسبي الله و نعم الوكيل
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8
12 - دغوغي رضوان الثلاثاء 01 ماي 2018 - 15:30
جلدنا الرابوز بكري اسي العثماني واش زعما ما ديروش بحال بعض الحكومات الأوروبية أفلا تكفيكمالملايين في الشهر.تخلاو على التعويضات ديالكم لصالح الشعب الفقير و تخليونا نحبوكم أولا غير كتضحكو علينا بمأة درهم.راه إلا تقدم الشعب غادي حتى الوطن يتقدم و هذا في صالحكم و في صالحنا.رابح رابح
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3
13 - حمدوف الثلاثاء 01 ماي 2018 - 15:31
لا تريد منكم اي زيادة في الاجور. بل نريد فقط ان توفروا العيش الكريم للمواطنين وليس الوعود الكادبة.
الشعب يريد الكرامة الشغل الخدمات السكن اللائق.
اما فلوسكم فالى الجحيم.
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3
14 - القطاع الخاص الثلاثاء 01 ماي 2018 - 15:31
اين هو نصيب القطاع الخاص في هاد شي كلو قتلتون بالزيادات
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2
15 - حلايبي الثلاثاء 01 ماي 2018 - 15:32
يقول العثماني ونوه العثماني بحكومته موضحا أنها قامت بتسوية مجموعة من الملفات الاجتماعية، مبرزا أن "هناك جهدا كبيرا بذلته الحكومة في سنة، وحققنا في التشغيل ما حققته حكومتان في ولايتين سابقتين قبل تجربة عبد الإله بنكيران".

وسير الله ............استغفر الله العظيم
كليك رئيس لكل المغاربة اللا اسيدي انا ماشي رئيس ديالي
انا عندي ملك ديالي محمد السادس
الله الوطن الملك
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2
16 - salim الثلاثاء 01 ماي 2018 - 15:33
في هذ البلاد شي تضحك على شي قالك مائة درهم بدون تعليق
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1
17 - said الثلاثاء 01 ماي 2018 - 15:34
تحياتي لرئيس الحكومة ماسك العصا من الوسط لكي لا يفقد توازنه وهدايسمى بالتوازن الطبيعي المعمول بها مند عصور ولهدا نأمن بالقدر خيره وشره
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-5
18 - غيور الثلاثاء 01 ماي 2018 - 15:35
نتسنا انا تا نولد باش تزيدني 100درهم هههههههههههه انجاز عظيم ،
ونتا نوض !!!! لبغيتي لمعقول زيد ف الاجرة زيد فاسقف التعويض علي المرض و على التقاعد ، اما نتا مشيتي ل واحد التعويض لي المغاربة متيوقفو عليه تا يولد و كين لي مكيعرفش هدشي و مكيستافدش منو اصلا . الله ياخد فيكم الحق
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3
19 - Amale الثلاثاء 01 ماي 2018 - 15:35
No charisma.

No authority.

No flair.

Basically, he is a hopeless prime minister who manages day to day the affairs of the country without rocking the boat and with no long-term objectives.

He is like an average manager of a supermarket.

Morocco deserves better that this lot.
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20 - mohamd الثلاثاء 01 ماي 2018 - 15:37
حسبنا الله ونعم الوكيل المسكين حق عند الله
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2
21 - هو وكان الثلاثاء 01 ماي 2018 - 15:39
بالنظر الى هول الاوضاع وحدة المشاكل وتراكم الفشل نقول للحكومة المحكومة هذا (لعب الدراري).ثم اوقفوا المتاجرة بالوطن لان المغاربة اجمعين من يتحملون حمايته لا انتم وكفى من تغطية الفضيحة باستعمال فلسطين المنكوبة .اما الكرامة العمالية لا تنفصل عن كرامة المغاربة قاطبة وانتم واحبابكم في الهزيمة من زطم عليها بقرارات حاقدة وحقيرة. عودوا الى تجارتكم الاصلية التي تتعرض للكساد يوميا واتركوا الوطن لنا جميعا.وكفى من التسول ....
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22 - bakali mohammad الثلاثاء 01 ماي 2018 - 15:40
سيرة حكومات كتيرا من قبل مادا فعلو
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23 - رشيد الثلاثاء 01 ماي 2018 - 15:42
المرجو الاسراع في تنفيذ هذا القرار للقطاع الخاص في نفس الوقت مع القطاع العام
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0
24 - Nor الثلاثاء 01 ماي 2018 - 15:44
وأخيرا تكلم عتماني (رائيس حكومة ) كنت أدنه أنه يعاني في نطق .راحنا عرفنك حيط صغير وداروك باش يسكت مغاربة مقطعون ولو في خارج نوصل رسالة هنا لكي يعرف كل مدا يجري في مغرب. نشر
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25 - استاذ متقاعد الثلاثاء 01 ماي 2018 - 15:44
منذ خروج اسبانيا وفرنسا ونحن نعاني من سياسة التهميش والتفقير .كل حكومة برنامجها وشعارها :التقشف؛ الميزانية هشة ؛ الجفاف ؛ السنوات العجاف ؛ نحن ننتظر العام العام الذي يغاث فيه الناس ويعصرون مع الاسف نحن معصرون في الطاحونة التي تطحن بها حبوب الزيتون . والسلام عليكم.
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26 - القعقاع الثلاثاء 01 ماي 2018 - 15:48
نطالب ب:
500 درهم عن كل طفل متمدرس
300 درهم عن كل طفل دون سن التمدرس
400 درهم صافية زيادة عامة في اجور القطاعين العام والخاص
1000 درهم (زرورة) عن كل طفل
تخفيض الضريبة العامة على الدخل IGR بنقطتين
اصلاح نظام التقاعد بارجاع نسبة 2.5%
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27 - مصطفى الثلاثاء 01 ماي 2018 - 15:53
اعلم جيدا ان هذا التعليق سيعلق دون ان ينشر.وانا على علم بلعبة الحكومة المسكينة والحزب العدالة والتنمية الذي يراد به ان يصبح حزب قزم لدفع رئيس الحكومة المنتمي لهذا الحزب بتحجيم وتكبيل وقص اجنحته بعدم الانخراط في تسوية الموضفين والرفع من اجورهم او تشغيل المعطلين كي لا تحتسب على هذا الحزب بانه فعل كذا وحسن كذا الى الخ.ووجب عليه ان تمضي فترته دون ان يحقق شيء ،وعليه يكون انتقام من الشعب الذي اختاره دون سواه.
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28 - حمادي الثلاثاء 01 ماي 2018 - 15:58
انا موظف بالسلم 8 اتقاضى 4300درهم ولدي 3 اطفال..اذن ستزيد الحكومة لي 600 درهم لتحول راتبي الى حوالي 5000درهم...جيدة...اتونا بها..انا اقبلها حاليا...
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