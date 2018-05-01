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كُتّاب وآراء
التعاون يلاقي عبد النباوي والنائب العام السعودي
استقبل محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، النائب العام للمملكة العربية السعودية، الشيخ سعود بن عبد الله بن مبارك، بحضور سفير المملكة العربية السعودية المعتمد لدى المملكة المغربية، عبد العزيز بن محيي الدين خوجه.
وأجرى الجانبان مباحثات تطرقت إلى تعزيز التعاون القضائي بين المملكتين.
وتعهد الطرفان خلال هذه المباحثات بتوقيع مذكرة تعاون قضائي في الأيام القادمة، تهدف إلى تعميق التعاون المشترك في مجال عمل النيابة العامة بالبلدين.
وسيعقد النائب العام للمملكة العربية السعودية، الشيخ سعود بن عبد الله بن مبارك المعجب، خلال زيارته إلى المغرب، سلسلة من اللقاءات مع عدد من المسؤولين من أجل تبادل الخبرات والتجارب وبحث السبل الكفيلة بتعزيز التعاون القضائي بين البلدين الشقيقين.
وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز علاقات التعاون القضائي بين مؤسستي النيابة العامة بكل من المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية، وتمتد من 29 أبريل إلى 5 مايو 2018.