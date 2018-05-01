الصحراء و"خيانة" الحكومة توحد العمال في احتفالات "محتشمة"

هسبريس - عبد السلام الشامخ (صور: منير امحيمدات)

على عكس ما كان متوقّعاً، بدت مسيرات الشغيلة العمالية، التي جابت شوارع العاصمة الرباط خلال ساعات الصباح الأولى، احتفالاً بعيدها الأممي، الذي يتزامن مع فاتح ماي من كل سنة، "باهتة" وخالية من الوجوه النقابية المُؤثرة؛ ما جعلها تفقد زخمها الجماهيري المُعتاد، وتُخلف الموعد مرة أخرى.

وقبل انطلاق مسيرات "العمال"، بدا المشهدُ في أكبر شوارع الرباط عادياً؛ حيث استمر تدفق عربات "الطرامواي" وحافلات "ستاريو" إلى مختلف محطات العاصمة دون أن تبالي بالحشد الكبير الذي كان يرابط بالقرب من ساحة باب الأحد، في حين كانت أطراف نقابية تأخذ حصتها من "السلفيات"، وهي تتزيّن بأعلام فلسطينية وأخرى ثورية، احتفالاً بعيد "الكادحين" الأممي.

ولم يلاحظ انتشار واسع لقوى الأمن؛ إذ اقتصر الأمر على أفراد للشرطة بالزي المدني وعناصر من القوات المساعدة لمراقبة الوضع غير بعيد عن المسيرات، التي انطلقت مباشرة بعد انتهاء الخطابات النقابية التي لم تخرج عن سياقها المعهود في مهاجمة الحكومة وتحميلها المسؤولية في تعثر مسلسل الحوار الاجتماعي.

ورفع العمال شعارات مناوئة للحكومة، التي اتهموها بـ "الخيانة" و"بيع الماتش"، ونال رئيسها، سعد الدين العثماني، حصة الأسد من الانتقادات.

كما شهدت مسيرات "الشغل" ترديد النشيد الوطني من قبل مختلف المركزيات النقابية المشاركة، معبرةً عن رفضها لاستفزازات خصوم الوحدة الوطنية، وعن استعدادها الدائم للانخراط في مسلسل الدفاع عن قضية الصحراء المغربية.

نور الدين سليك، نائب الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، اعتبر أن "احتفالات فاتح ماي لسنة 2018 تأتي في سياق ظرفين هامين؛ أولا: ظرف خاص تمرُّ منه القضية الوطنية لما تعرفه من مناوشات من طرف خصومنا، بحيث عبّرنا عن موقفنا الثابت فيما يخص وحدتنا الترابية، وهو موقف لن يتغير. ثانيا: ظرف فشل جولات الحوار الاجتماعي الذي وصل إلى الباب المسدود".

المسؤول النقابي تابع قائلا في تصريح لهسبريس: "نحن نحتج اليوم ضد السياسات الحكومية التي برزت من خلال العرض الهزيل التي قدّمه رئيس الحكومة، سواء في مجال تحسين الدخل، حيث قدم عرضاً هزيلاً وتمييزياً لا يعبر عن انتظارات الطبقة العاملة، أو على مستوى بعض القوانين المتعلقة بالشغيلة، بحيث عملت الحكومة على وضع قانون الإضراب مباشرة في البرلمان عكس ما تم التوافق عليه بخصوص التوجهات الملكية من أجل أن تكون حول هذا القانون مشاورات واسعة".

وفي الوقت الذي غاب فيه الأمين العام، الميلودي موخاريق، عن "احتفالات" العاصمة، مفضّلاً الاحتفال إلى جانب أعضاء نقابته في العاصمة الاقتصادية، قال سليك إن "الحكومة تسعى إلى تلبية مصالح الباطرونا من خلال ضرب ما تبقى من مكتسبات العمال وسعيها إلى تعديل مدونة الشغل خارج أي توافق مع الحركة النقابية".

وفي السياق نفسه، اعتبر محمد حيتوم، منسق الاتحاد في جهة الرباط سلا زمور زعير، أن "العرض الحكومي الأخير جاء مخيبا للأمل، فالزيادة المقترحة في الأجور بالنسبة للوظيفة العمومية جد هزيلة ولا تهم كل المؤسسات العمومية. أما بالنسبة للمأجورين في القطاع الخاص، فلا زيادة في الحد الأدنى للأجر ولا زيادة عامة في الأجور ولا دفعا إلى مفاوضات قطاعية".

وأورد عضو الأمانة العامة للاتحاد أن "العرض الحكومي يعد استهتارا بالطبقة العاملة وحركتها النقابية، كنا نأمل أن نصل عشية عيد الشغل إلى اتفاق اجتماعي يستجيب إلى مطالب الطبقة العاملة، إلا أن الحكومة أفسدت على الشغيلة المغربية فرحتها بالعيد الأممي".

عبد الحميد أمين، مسؤول في الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، عبّر على هامش مسيرات "الشغل" عن "غضبه من فشل الحوار الاجتماعي الذي استغرق شهرين لكن بدون نتيجة تذكر"، وقال: "نحن هنا ليس فقط للاحتجاج على الهجوم العدواني على الحريات والحقوق، ولكن لكي نعبر عن عزمنا على مواصلة النضال الوحدوي بين كافة المركزيات النقابية والقوى الحقوقية الديمقراطية من أجل تحقيق المطالب الشعبية".

وطالب المناضل النقابي السلطات المغربية بالافراج الفوري عن المعتقلين السياسيين، وأعلن عن "تضامنه مع الشعب الفلسطيني، خاصة بعد الهجمة الإمبريالية على الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني"، مؤكدا في السياق ذاته أن "القدس هي عاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة".

وفي الإطار نفسه، عبّر مناضلو الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن "رفضهم لأسلوب الحكومة المُتّبع في جولات الحوار الاجتماعي، الذي يبقى غير منسجم وضبابي"، مبرزين أن "الحكومة تخوض صراعا مكشوفا بين أحزابها بحسابات سياسوية انتخابية ترتب المرحلة المقبلة، وفي قلب هذا الصراع، الذي يؤطره بؤس سياسي يغيب في الجوهر قضايا المواطنين".

واعتبر مناضلو الكونفدرالية بمناسبة فعاليات عيد الشغل أن "الأرقام الصادرة عن المؤسسات الدستورية، ومن بينها المندوبية السامية للتخطيط، تظهر أن الوضع الاجتماعي يعيش على وقع عدة اختلالات تهدد الاستقرار، كما أن الاحتجاجات الاجتماعية أظهرت التفاوتات البنيوية العميقة، مما يستدعي معالجة هيكلية لهذه الأوضاع بدل التعامل معها بالمقاربة الأمنية القمعية".