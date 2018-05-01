شارع محمد الخامس بالرباط يتحول إلى "ديوان مظالم" في عيد العمال

هسبريس - محمد الراجي (صور: منير امحيمدات)

كان شارع محمد الخامس، في فاتح ماي، بمثابة "ديوان للمظالم"، حمَل إليه المشاركون في مسيرات فاتح ماي مظالمهم، بعد أن سُدت في وجوههم أبواب المؤسسات التي من المفروض أن تتولى النظر فيها.

وبالرغم من أنّ مسيرات فاتح ماي تشارك فيها، عادة، الطبقة العمالية، فإنَّ جماعات من المواطنين استغلوا المناسبة لبث مطالب لا علاقة لها بالشغل، كما هو حال قاطني "فنادق" المدينة القديمة بسلا، الذين قصدوا شارع محمد الخامس بالعاصمة ليحتجوا على وضعيتهم "المزرية".

المسيرات العمالية بالعاصمة الرباط تميزت بالشكل الاحتجاجي اللافت للعاملات الآسيويات، اللواتي شاركن بـ"عرض" احتجاجي جعل عشرات المواطنين يتابعونه، حيث كن يرددن شعارات تطالب بتحسين ظروف عملهن وهن يرقصن.

"نهاية العبودية الآن" كان من الشعارات التي رفعتها هؤلاء العاملات، المؤطّرات في هيئة التضامن مع المهاجرين الآسيويين، التابعة للاتحاد المغربي للشغل.

تقول عاملة فلبينية، في تصريح لهسبريس، بدارجة مغربية مكسرة، إن "المشاكل التي نعانيها في المغرب ناجمة عن علاقة العمّال بالمستخدِمين المغاربة". وأضافت "نحن نعمل كثيرا، ولا نحصل على ساعات كافية من الراحة، وكثير منا لا يحصلون على حقوقهم، ولا يتوفرون على عقود الشغل".

وحملت العاملات الآسيويات لافتة كُتب عليها "طول العمر للملك محمد السادس". كما رفعن لافتات تدعو إلى التحرر من قيود "الاستعباد"، من قبيل: "لا يمكن للمرء أن يتملكّ أي شخص".

المواطنة الفلبينية، التي تحدثت إلى هسبريس، قالت إنّ من بين المشاكل الكبيرة، التي تعانيها العاملات الآسيويات في المغرب، سرقة جوازات سفرهن وأوراقهن الثبوتية من طرف أرباب العمل، بهدف إجبارهن على البقاء لديهم تحت الإكراه.

مشاركون آخرون حملوا مطالبَ ذات طابع قضائي، تتعلق بنزاعات الشغل، ورفعوا شعارات يطالبون فيها القضاء بإنصافهم.

وطغت الزيادة في أجور الأجراء وموظفي القطاع العام، وتحسين المعاشات، وخفض أسعار المواد الاستهلاكية، على المطالب التي كان يرفعها المحتجون.

القضية الفلسطينية كانت بدورها حاضرة بقوة في اليوم العالمي للعمال بالرباط، إذ تم إحراق العلَم الإسرائيلي قُبالة البرلمان من طرف مناضلي إحدى النقابات العمالية، هاتفين بشعار: "للصهيون والميريكان.. سُحقا سُحقا بالأقدام".

ولمْ تخلُ المسيرات العمالية بالرباط من أشكال احتجاجية طريفة، كان أبرزها قراءة سورة الفاتحة، أمام مقر البرلمان، "ترحّما على روح الحكومة".