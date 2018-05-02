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الرئيسية | مجتمع | "أمنيستي" تقود حملة لإطلاق سراح معتقلي الريف

"أمنيستي" تقود حملة لإطلاق سراح معتقلي الريف

"أمنيستي" تقود حملة لإطلاق سراح معتقلي الريف
هسبريس - محمد الراجي
الثلاثاء 01 ماي 2018 - 22:37

استغلت منظمة العفو الدولية، فرع المغرب، مناسبة اليوم العالمي للعمال، لتقوم بحملة تهدف إلى جمع آلاف التوقيعات، للمطالبة بإطلاق سراح معتقلي حراك الريف، القابعين في سجن عكاشة بالدار البيضاء وسجن الحسيمة.

وقام مجموعة من النشطاء الحقوقيين المشتغلين مع منظمة العفو الدولية، فرع المغرب، منذ صباح اليوم الثلاثاء، في مركز مدينة الرباط، حيث انطلقت المسيرات الاحتجاجية لفاتح ماي، بتقديم عرائض للمواطنين، موجّهة إلى وزير العدل، للتوقيع عليها.

وتقول أمنيستي إن قوات الأمن قبضت على مئات المحتجين في الريف، بمن فيهم أطفال وصحافيون، "بسبب احتجاجات سلمية إلى حد كبير"، وأنّ ما لا يقل عن 410 شخصا، يقبعون حاليا خلف السجون، "اعتُقل بعضهم من بيوتهم".

وأضافت المنظمة في العرائض الموجهة إلى وزير العدل، أنّ التهم الموجهة إلى قائد حراك الريف، ناصر الزفزافي، والمتهمين المعتقلين معه، "لا تتماشى معظمُها مع التزامات المغرب حُيال حقوق الإنسان، نظرا لأنه تجرّم الممارسة السلمية للحق في حرية التجمع والتعبير وتكوين الجمعيات والانضمام إليها".

ودعت المنظمة الحقوقية وزير العدل، إلى الدفع في اتجاه ضمان وفاء السلطات المغربية بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان في التعامل مع حراك الريف، بما يضع حدا لإهانة الكرامة الإنسانية للمحتجزين، والإفراج الفوري عنهم".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - محمد الثلاثاء 01 ماي 2018 - 22:54
المغربي منافق اذ لا احد يجرؤ على الاشارة باصبع الاتهام الى السبب الرئيسي و الوحيد لتركيع و ظلم و استغلال ثروات الشعب.
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-3
2 - TOGO الثلاثاء 01 ماي 2018 - 22:59
ا ش غادي تقولو للاجيال القادمة
اطلقوا سراح الابرياء راه الوقت ماشي فصالح المخزن
الطرح بدا كيسخن اراه حتى واحد ما سايق لخبار لا للائران ولا حزب الله ولا هم يحزنون
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-4
3 - من الواد لهييييييه الثلاثاء 01 ماي 2018 - 23:04
نحن مع حرية التعبير والتظاهر الحضاري.....ولكن ضد اﻹنفصال واﻹستقواء بالغرب
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4
4 - م ع الثلاثاء 01 ماي 2018 - 23:05
هده الجمعيات يحركونهم و يؤطروهم من الخارج مقابل الحصول على تحويلات من الخارج بشرط تنفيد ما يطلبون منهم و إرسال الصور و الفديوات للحصول على الدعم.
في ألمانيا تم سجن العشرات من الألمان ممن تظاهروا خلال قمة العشرين بمدينة هامبورغ و لم نسمع أمنستي أو غيرها تكلموا على سجن المتظاهرين.
هده الجمعيات لا ترى ما يحدث في أوروبا و ممنوعة من الكلام لأن هدفها ليس حقوق الإنسان.
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5
5 - الساكي اسبانيا الثلاثاء 01 ماي 2018 - 23:16
ادهبو الى كاتالونيا انهم بحاجه لمساعدتكم...او ليس الكتالانيين من صنف الانسان؟؟ ام انكم تحرككم مصالح اوروبا؟؟ بالله عليكم انتم هم من يجب اعتقالكم لانكم خونه بلادكم و تريدون لي دراع بلدكم..انهم مجرمون خربو املاك عموميه و احرقو محلات تجاريه و ابناك؟؟؟ و احرقو بيت الشرطه و هم بداخله؟؟ او انهم يعيشون في غابة؟؟ لدينا قانون و محاكم و لن تصلو الى مبتغاكم.. المغرب لن يجدد اتفاقيه الصيد البحري مع اوروبا الا تحت سيادة كل ترابه..من غير هدا ليس هناك اتفاق ولا تجديد.... ارى ما تقلبو فين غادي تصيدونا؟؟؟ أغبياء في وجه حقوق الانسان.....اليس اشخاص الشرطه الدين ضربوهم وووووو اهدا كله ليس بجرائم؟؟؟؟ ما عندكوم علاش تحشمواا..خونه...
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1
6 - يكيلون بمكيالين الثلاثاء 01 ماي 2018 - 23:25
قبل أن تقوم بحملتها في المغرب فلتبدا بحملة في أمريكا ضد الشرطة التي تقتل وتعتقل السود أمام مرأى ومسمع من العالم
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1
7 - عبد الله الثلاثاء 01 ماي 2018 - 23:41
هؤلاء الطفال الناشطون في أمنسي يخدمون أجندات خارجية وهم يحسبون أنهم
يحسنون صنعا
براكا من لعب الدراري المغرب له سيادة ضحى من أجلها شرفاء هذا البلد إن كان البعض لا يعرف لك نكره به
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