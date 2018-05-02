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كُتّاب وآراء
"أمنيستي" تقود حملة لإطلاق سراح معتقلي الريف
استغلت منظمة العفو الدولية، فرع المغرب، مناسبة اليوم العالمي للعمال، لتقوم بحملة تهدف إلى جمع آلاف التوقيعات، للمطالبة بإطلاق سراح معتقلي حراك الريف، القابعين في سجن عكاشة بالدار البيضاء وسجن الحسيمة.
وقام مجموعة من النشطاء الحقوقيين المشتغلين مع منظمة العفو الدولية، فرع المغرب، منذ صباح اليوم الثلاثاء، في مركز مدينة الرباط، حيث انطلقت المسيرات الاحتجاجية لفاتح ماي، بتقديم عرائض للمواطنين، موجّهة إلى وزير العدل، للتوقيع عليها.
وتقول أمنيستي إن قوات الأمن قبضت على مئات المحتجين في الريف، بمن فيهم أطفال وصحافيون، "بسبب احتجاجات سلمية إلى حد كبير"، وأنّ ما لا يقل عن 410 شخصا، يقبعون حاليا خلف السجون، "اعتُقل بعضهم من بيوتهم".
وأضافت المنظمة في العرائض الموجهة إلى وزير العدل، أنّ التهم الموجهة إلى قائد حراك الريف، ناصر الزفزافي، والمتهمين المعتقلين معه، "لا تتماشى معظمُها مع التزامات المغرب حُيال حقوق الإنسان، نظرا لأنه تجرّم الممارسة السلمية للحق في حرية التجمع والتعبير وتكوين الجمعيات والانضمام إليها".
ودعت المنظمة الحقوقية وزير العدل، إلى الدفع في اتجاه ضمان وفاء السلطات المغربية بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان في التعامل مع حراك الريف، بما يضع حدا لإهانة الكرامة الإنسانية للمحتجزين، والإفراج الفوري عنهم".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
اطلقوا سراح الابرياء راه الوقت ماشي فصالح المخزن
الطرح بدا كيسخن اراه حتى واحد ما سايق لخبار لا للائران ولا حزب الله ولا هم يحزنون
في ألمانيا تم سجن العشرات من الألمان ممن تظاهروا خلال قمة العشرين بمدينة هامبورغ و لم نسمع أمنستي أو غيرها تكلموا على سجن المتظاهرين.
هده الجمعيات لا ترى ما يحدث في أوروبا و ممنوعة من الكلام لأن هدفها ليس حقوق الإنسان.
يحسنون صنعا
براكا من لعب الدراري المغرب له سيادة ضحى من أجلها شرفاء هذا البلد إن كان البعض لا يعرف لك نكره به