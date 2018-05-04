النباتيون بالمغرب .. لهاث وراء "الموضة" أم قناعة صحية راسخة؟

هشام بوعلي*

هم أشخاص اختاروا التمرد على نمط الأكل التقليدي، والانتفاض على عبارة "الإنسان كائن قارت"، فاختاروا أن يمتنعوا عن استهلاك اللحوم والمنتجات الحيوانية، والاكتفاء فقط بالنباتية، مؤمنين بقدرة الإنسان على العيش وتحقيق نظام غذائي متوازن وصحي دون قتل واستغلال الحيوانات.

أمام من يرى أن اختيار النباتيين مبني على التبعية والموضة ومحاولة الحصول على لقب، يدافع النباتيون على اختيارهم جازمين أن هذه قناعة راسخة وأسلوب حياة، تختلف أسبابها بين الصحية لدى بعضهم، والفكرية لدى آخرين.

فكيف يعيش النباتيون المغاربة وسط هذا الواقع؟

نباتيون مغاربة

تحكي هند طويسات، مدونة شابة من مدينة القنيطرة، قائلة: "أصبت بداء السكري عندما بلغت سن الخامسة، فكانت أمي تحرص دائما على أن يكون أكلي صحيا ومبنيا على الخضر والقطنيات والفواكه مع الدجاج والسمك"، وتضيف هند بمرح: "كنت مقاطعةً للحم الأحمر من صغري، حيت تايبقى فيا الكبش مسكين فالعيد".

"استيقظت في أحد أيام سنة 2006، وأخبرت عائلتي بأنني قررت أن أصبح نباتية بشكل كامل. كان دافعي الأساسي الرحمة بالحيوانات التي بإمكاني العيش دون أن أكون سببا في موتها، فعندما تشاهد كيف تقتل وتعذّب تكون أمام خيارين؛ إما أن تبتعد عن اللحوم أو تتجاهل الأمر".

وتوضح هند: "بعد عشر سنوات، اخترت الانتقال من النظام النباتي إلى الخضري؛ وهو مقاطعة كل المنتوجات الحيوانية دون استثناء، وساعدني هذا القرار بشكل كبير في تنظيم السكر بدمي. هذا أسلوب حياة اخترته لم يفرضه عليّ أحد بأي شكل من الأشكال".

عبد الله عيد، شاب في العشرينيات من عمره، نباتي منذ ثلاث سنوات، يقول بخصوص اختياره: "حسمت قراري بعد مشاهدتي لفيديوهات ووثائقيات لمعامل صناعة اللحوم بأمريكا وأوروبا، فوجدت أن التعامل مع الحيوانات وحشي جدا؛ تعذيب نفسي وجسدي، استغلال وقتل بطريقة جد بشعة. بعد كل الصور الشنيعة التي شاهدتها، أدركت أنني إذا استمريت في أكل اللحوم، فإنني أساهم في ما يجري".

يضيف عبد الله: "أعلم أن توقفي عن استهلاك اللحوم لن يغير شيئا من هذا الواقع، غير أنني لا أريد أن أكون مشاركا في هذه الجريمة، بما أنه يوجد بديل يُمكِّنني من إشباع حاجياتي الغذائية الأساسية دون ممارسة فعل القتل ضد الكائنات الأخرى".

بدورها، تقول الناشطة النباتية سارة بحر: "عمري 22 سنة، اخترت النباتية قبل سبع سنوات، بسبب علاقتي وحبي الكبير للحيوانات وبحكم تطوعي في جمعيات تعنى بالدفاع عنها". وتؤكد سارة: "لم أندم يوما على اختياري، بالرغم من صغر سني آنذاك، بل على العكس من ذلك أحس الآن بأن صحتي صارت أفضل، بالتالي بدأت أكتب منشورات لحث الناس على تغيير نمطهم الغذائي، كما أنني قررت أن يكون بحث تخرجي على موضوع النباتية بالمغرب".

موضة المغرب

يرفض عبد الله اعتبار أن قراره اتخذه جريا وراء الموضة، ويقول ساخرا: "الموضة يمكن أن تكون لشهر أو شهرين لكنها لا يمكن أن تطول لمدة سنة أو ثلاث أو أربع"، غير أنه لا ينفي أن هناك تأثرا، فحسب تعبيره: "نعيش في عصر العولمة وتلاقح الأفكار والحضارات، وبالتالي فالعالم كله يؤثر ويتأثر بالأفكار الخارجية، فقط نتبنى ما يعجبنا وما نتفق معه ونرفض ما هو ضد قناعاتنا".

"شخصيا، لم يسبق لي البحث عن الانتماء لجماعة ولا أسعى إلى الحصول على لقب، كوني لا أصرح أبدا بأنني نباتية، بل الكثير من أصدقائي ومعارفي يكتشفون الأمر بالصدفة فقط، لأنه ليس على الفرد أن يلقي الضوء على هذا الجانب لكونه قرارا شخصيا يخصه لوحده"، تصرح سارة، لتحتم حديثها قائلة: "لا أبحث عن الألقاب لأني مؤمنة وصادقة في اختياري".

من جهتها، تزكي عُلَيّة بنعربي طرح سارة وعبد الله، وتؤكد أنه "في مجتمع كالمجتمع المغربي من النادر أن تجد نباتيا مزورا أو يتبجح بالنباتية فقط من أجل الموضة، لأنه إن لم يكن الأمر قناعة راسخة لديك، فإنك لن تستطيع الاستمرار والنجاح بسبب المزاح والنكات الثقيلة التي يلقيها البعض على مسامعك عندما يعرف أنك نباتي، فعوض أن يساعدك البعض على تغيير بعض العادات والسلوكات السيئة، فإنه على العكس يحطمك، غير أنني شخصيا اعتدت على هذه المضايقات، بل وأصبحت أتعايش معها وأتقبلها".

لقاء النباتيين بالمغرب:

كيف ابتدأ الأمر؟ ما هي الصعوبات التي تواجهكم؟ كيف تقيمون تجربتكم؟ كيف يُنظر إليكم في أوساطكم، وكيف تنظرون إلى مستهلكي اللحوم؟ أسئلة وأخرى طرحتها سارة بحر، مسيرة ومنظمة لقاء للنباتيين بمدينة الرباط، وتفاعل معها الحاضرون الذين رغم اختلافهم في الأعمار والمشارب، إلا أن النباتية وحّدتهم للتعارف وتبادل التجارب والأفكار.

تقول سارة عن هذه المبادرة: "لم يتم في ما قبل إجراء أي لقاء بين النباتيين بمدينة الرباط، ففكرت لم لا نجتمع للتعارف والتبادل ومشاركة التجارب، وللحديث حول كيف يعيش نباتيو المغرب وسط مجتمع نكبر فيه ونحن مشحونون بأفكار حول ضرورة وأهمية اللحم لصحتنا".

وتضيف سارة: "سعيدة لتحقق هذا اللقاء المفيد، خصوصا مع حضور طبيب نباتي تقاسم معنا أيضا تجربته كنباتي، وأمدّنا بمجموعة من المعطيات والمعلومات حول النظام الغذائي النباتي".

المغرب نباتي تاريخيا:

كشف محمد حبيذة، أستاذ التاريخ الاجتماعي، أن "النباتية بالمغرب كاختيار وكتوجه بيئي وطبي أمر جديد يعود إلى العشرين سنة الأخيرة، غير أنه تاريخيا النمط الغذائي بالمغرب كان نباتيا وذلك للضرورة وليس اختيارا، نظرا للإكراه المادي والطبيعي، حيث كان اقتصاد القلة يفرض على سكان المغرب آنذاك النظام النباتي".

وأضاف حبيذة في حديثه لجريدة هسبريس أن "النباتية بالمغرب كانت في الماضي عفوية لضرورات اقتصادية، غير أنه في الوقت الراهن، مع الأنترنت والتطور في المجالين الطبي والبيولوجي، تشكل وعي صحي لدى الناس وصاروا يبحثون عن نظام غذائي نباتي صحي".

وأورد صاحب كتاب "المغرب النباتي" أن "اللحم كان مادة احتفالية بالمغرب؛ استهلاكه كان مرتبطا بالمناسبات، وخاصة بعيد الأضحى، وهناك من لم يكن يستهلكه سوى مرة واحدة في السنة، ومعظم الناس كانوا يكتفون بما تنبته الأرض حسب ظروفهم المعيشية"، مشيرا إلى أن "الفواكه كانت وجبة رئيسية في الأكل، ومازال هذا النمط قائما لدى الأشخاص الأكبر سنا الذين يأكلونها مع الخبز، وهذا تقليد تاريخي حيث كانت الفواكه وجبة أساسية تؤكل مع خبز الشعير والزيت".

ولم ينف حبيذة وجود بعض الأشخاص الذين ينجرون وراء موضة النباتية دون وعي صحي وثقافي منهم، ووجود من يتظاهر بالنباتية لكنه يستهلك المنتوجات الحيوانية في الخفاء. وختم الأستاذ الجامعي حديثه بأن "هناك موجة من الأشخاص الذين يسعون إلى التميز والاختلاف، وفي المقابل هناك نباتيون لديهم قناعات ومبادئ راسخة".