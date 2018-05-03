مستخدمو حافلات يشْكون الضغوط والتضييق .. و"ستاريو" تنفي

هسبريس - محمد الراجي

يشتغل مُستخدَمو شركة "ستاريو"، المكلفة بتدبير مرفق النقل الحضري بالعاصمة الرباط ونواحيها، في ظروف يصفونها بالمزرية، في ظلِّ عدم وفاء الشركة المشغّلة لهم بمنحهم بعض الحقوق التي يخوّلها لهم القانون.

ويعاني مستخدمو ومستخدمات "ستاريو"، حسب المعطيات التي أفاد بها عدد منهم، من مشكليْن رئيسيّين، أوّلهما أنّ الشركة لا تسدّد ما بذمتها كاملا للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهو ما يحرمهم من الاستفادة من التعويض عن مصاريف العلاجات.

"منذ مطلع شهر أبريل من السنة الماضية، دفعت ملفا طبيا إلى الضمان الاجتماعي للاستفادة من التعويض عن مصاريف العلاج، وإلى حدّ الآن لم أحصل على أي تعويض، لأنّ الشركة لا تدفع ما بذمتها بانتظام"، تقول سيدة تشتغل جابية بشركة "ستاريو".

إبراهيم حدي، مستخدم بشركة "ستاريو"، عضو الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أكّد في تصريح لهسبريس هذا المعطى، وقال إنَّ "المستخدمات في الشركة المدبرة للنقل الحضري بالرباط لا يحصلن على تعويضات الأمومة بعد الإنجاب".

ثمّة مشكل آخر يقض مضجع مستخدمات ومستخدمي شركة "ستاريو"، يتعلق بالضغط الممارس عليهم بهدف دفعهم إلى المغادرة الطوعية، وخاصة القبَّاض، مع اقتراب فسْخ عقدة الشركة ودخول شركة جديدة لتولّي مهمة تدبير النقل الحضري بالرباط.

وقال حدي إنّ الشركة تضغط بالأساس على القبّاض بهدف تسريحهم "طواعية"، لأنّ الشركة التي ستخلف "ستاريو" لن تشغلّ القباض، كونها ستعتمد على نظام الأداء الآلي؛ ولذلك تضغط عليهم الشركة الحالية لتقديم المغادرة الطوعية.

واعتبر حدي مبلغ التعويض عن المغادرة الطوعية الذي تقترحه شركة "ستاريو" على القباض "هزيلا جدا"، قائلا إنّ التعويض الذي سيحصل عليه مستخدم قضى في الشركة عشر سنوات لن يتعدى 42 ألف درهم.

في المقابل، نفى مصدر مسؤول بشركة "ستاريو" للنقل الحضري أن تكون الشركة تضغط على القباض من أجل تقديم المغادرة الطوعية، وقال في تصريح لهسبريس إن المغادرة الطوعية اختيارية، "ونحن لا نرغم أحدا على أن ينخرط فيها".

وأضاف المتحدث ذاته: "بالعكس، هناك عدد من القباض قدموا طلبات للاستفادة من المغادرة الطوعية، ورفضتها إدارة الشركة"، وتابع: "على الذين يزعمون أننا نضغط على القباض لتقديم طلبات المغادرة الطوعية أن يأتوا بحالة واحدة تؤكد هذه المزاعم".

وبخصوص تأخر استفادة المستخدمين من التعويض عن العلاجات الطبية، قالَ المصدر ذاته إن الشركة تدفع حصتها من المساهمة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بشكل منتظم، وأن إشكال تأخر التعويضات لا يتعلق سوى ببعض الحالات المتعلقة بتعويض الأمومة.

ويعيش قطاع النقل الحضري بالرباط أزمة خانقة منذ سنوات، في ظل الوضع المتردي للحافلات التي تستعين بها شركة "ستاريو"، وقلّة عددها، وهو ما يفاقم وضعية مستخدمي الشركة والركاب على حد السواء.

تقول إحدى المستخدمات لهسبريس، تعليقا على الوضعية التي آلت إليها حافلات "ستاريو"، "الشعب مضرور في الحافلة. بنادم كايطلع بحال السردين، شي مدكوك على شي. الطوبيسات عاملين كي الغربال. في الشتاء بنادم خدام وداير مْظل".