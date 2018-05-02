"أمنيستي" تدعو المغرب إلى إسقاط تهم اعمراشن

هشام بوعلي*

دعت منظمة العفو الدولية المغرب (أمنيستي) إلى إسقاط جميع التهم الموجهة إلى المرتضى اعمراشن، أحد ناشطي "حراك الريف" المتابع بالسجن لمدة خمس سنوات. وتأتي هذه الدعوة قبل انعقاد جلسة الاستئناف بمحكمة سلا، اليوم الأربعاء، التي من المقرر أن تنظر في طلب الاستئناف الذي قدمه دفاع المرتضى ضد الحكم الصادر في حق موكله.

وقالت "أمنيستي": "يجب على الحكومة المغربية أن تحترم التزاماتها بموجب المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي وقع عليها المغرب"، مضيفة أن "القانون الدولي لحقوق الإنسان يسمح للدول بفرض بعض القيود على ممارسة الحق في حرية التعبير لأغراض مشروعة معينة، مثل حماية النظام العام أو الأمن القومي، غير أن ذلك يشترط أيضًا أن تثبت السلطات أن هذه القيود ضرورية ومتناسبة مع الهدف المحدد، وعلى أي حال، فإن عقوبة السجن تعتبر في طبيعتها بمثابة تقييد لحرية التعبير".

وقالت هبة مرايف، المديرة الإقليمية لبرنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، في مقال منشور على الموقع الرسمي للمنظمة، "يجب على السلطات المغربية أن تسقط جميع التهم الموجهة إلى المرتضى اعمراشن، الذي يعاقب بسبب تعبيره عن آرائه بشكل سلمي"، مضيفة أنه "من المشين أن يواجه أحد الداعين لتنظيم احتجاج سلمي عقوبة السجن، تحت ذريعة قوانين مكافحة الإرهاب، لمجرد نشره تعليقاً في صفحته على فيسبوك".

جدير بالذكر أن إعمراشن يواجه بتهم تحريض الغير وإقناعه بارتكاب أفعال إرهابية والإشادة بأفعال قد تكون جرائم إرهابية والإشادة بتنظيم إرهابي، من خلال تدوينات نشرها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وسيمثل أمام محكمة الاستئناف بسلا اليوم بعد أن سبق تأجيل محاكمته في مرات سابقة.