الدكالي: "راميد" يشكو قلة الموارد البشرية .. و"سجل الفقراء" حل

هسبريس - محمد بلقاسم

أعلن أنس الدكالي، وزير الصحة، جملة من الإكراهات التي تواجه تطبيق مشروع التغطية الصحية راميد؛ وذلك ضمن مناقشته اليوم الأربعاء بمجلس النواب لتقرير المجلس الأعلى للحسابات المتعلق بـ"صندوق دعم التماسك الاجتماعي".

الدكالي، الذي حل ضيفا على لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، في أول امتحان له بعد تعيينه وزيرا على قطاع الصحة خلفا للوزير السابق الحسين الوردي، اعتبر أن من بين الإكراهات التي تواجه المشروع الذي وصفه بـ"المجتمعي" قلة الموارد البشرية، مشيرا إلى "الزيادة في الطلب على الخدمات الصحية بعد تعميم نظام المساعدة الطبية".

ونبه المسؤول الحكومي إلى كون هذا التعميم لم يوازه ارتفاع مناسب في الموارد المالية للوزارة، مضيفا إلى ذلك عدم صرف كامل مستحقات الخدمات المقدمة في إطار نظام المساعدة الطبية من طرف صندوق التماسك الاجتماعي وعدم انتظام تحويلاته.

وبخصوص صعوبة تحديد الفئات المستهدفة، أكد الدكالي أنه يرتقب التغلب عليها عند إحداث السجل الاجتماعي، والذي يعد قاعدة معلوماتية شاملة ستمكن من توحيد المعلومات الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين والأسر من أجل إعطاء رؤية واضحة حول الفئات الهشة والفقيرة، أي التي تحقق شروط الاستفادة من الإعانات والبرامج الاجتماعية، مبرزا أن التفعيل التدريجي للتغطية الصحية لفائدة المهن الحرة سيمكن من جهته من تحسين الاستهداف.

وجوابا على أسئلة النواب بخصوص غياب نظام لقيادة وحكامة النظام، يرى الدكالي أن "راميد" التزام سياسي للحكومة منذ سنة 2012 وحاضر في مختلف الإستراتيجيات القطاعية المتتالية، موضحا أن تجويده يشكل إحدى أولويات مخطط الصحة 2025.

وكشف الدكالي أنه في إطار إصلاح التغطية الصحية فإن اللجنة التقنية بين الوزارية اتخذت قرارا بخلق هيئة مدبرة مستقلة لنظام المساعدة الطبية، مشيرا إلى أن الهدف هو معالجة وتقييم وتتبع تمويل النظام، وكذلك خلق اتفاقيات وعقود مع المستشفيات والمراكز الاستشفائية.

وعن التداخل بين اختصاصات الوكالة الوطنية للتأمين الصحي والوزارة في ما يتعلق بموارد النظام، نفى الدكالي ذلك بالقول: "لا يوجد حاليا أي تداخل نظرا لعدم وجود ميزانية لتمويل نظام المساعدة"، مضيفا أنه "في انتظار إحداث الهيئة المدبرة تقوم الوكالة بتحصيل مساهمات المستفيدين في وضعية هشاشة؛ في حين أن الوزارة واعية بالإشكال القانوني المطروح"، على حد قوله.