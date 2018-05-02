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هل ستفلح الحكومة في محاربة غلاء الأسعار خلال شهر رمضان؟

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الرئيسية | مجتمع | لفتيت يعد بضبط الأسعار في رمضان ويرفض "إشاعات الزيادات"

لفتيت يعد بضبط الأسعار في رمضان ويرفض "إشاعات الزيادات"

لفتيت يعد بضبط الأسعار في رمضان ويرفض "إشاعات الزيادات"
هسبريس - عبد الرحيم العسري (صور: منير محيمدات)
الأربعاء 02 ماي 2018 - 21:10

على بعد أيام قليلة من حلول شهر رمضان المبارك، طمأن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عموم المغاربة حول وضعية تموين السوق الوطنية ومستوى أسعار المواد الأساسية، خاصة تلك التي يكثر عليها الطلب خلال هذا الشهر، الذي يشهد أحياناً زيادات خيالية في أثمان بعض المنتجات.

وكشف وزير الداخلية، خلال اجتماع تنسيقي موسع عقده اليوم الأربعاء بالرباط، حصيلة الإجراءات التي تم اتخاذها بمختلف العمالات والأقاليم، وقال إن "الوضعية العامة للتموين والأسعار تتسم بعرض وافر ومتنوع يستجيب لجميع الحاجيات، لاسيما من المواد والمنتجات الأكثر استهلاكا خلال رمضان".

وأضاف المسؤول الحكومي أن أسعار المواد الأساسية "بقيت في غالبيتها مستقرة وفي مستوياتها المعتادة، ما عدا بعض المواد التي تعرف أثمانها تغيرا نسبيا مرتبطا أساسا بعوامل ظرفية أو موسمية"، مشددا على أن المصالح المختصة اتخذت جميع التدابير لتدارك أي نقص محتمل في التموين ومعالجة بعض الاختلالات المسجلة على المستوى المحلي.

وتابع لفتيت بأن "حالة بعض المواد، من قبيل الخضر والفواكه والقطاني، بقيت مستقرة على مدى سنوات بالمغرب، كما هو الحال بالنسبة للدقيق والعجائن والحليب وزيت المائدة والسكر واللحوم الحمراء والبيضاء وقنينات غاز البوتان".

وأورد المتحدث أن السلطات عملت بتنسيق مع وزارتي الطاقة والمعادن والشؤون العامة والحكامة على تجاوز حالة النقص في تموين قنينات غاز البوتان التي تم تسجيلها بسبب وضعية إحدى الشركات الموزعة بالمغرب.

ونبه وزير الداخلية إلى ما يروج من "معطيات مغلوطة وغير مضبوطة وإشاعات في بعض الأحيان حول التموين والأسعار وسلامة جودة بعض المنتجات، ما يستوجب العمل على تحقيق قدر كبير من التواصل للتعريف بالوضعية الحقيقية للأسواق والجهود المبذولة لضمان تموين منتظم وحماية المستهلك في صحته وسلامته وقدرته الشرائية".

وأعلن وزير الداخلية تفعيل خلايا المداومة وإنشاء رقم هاتفي وطني، سيتم وضعه رهن إشارة المواطنين في القريب العاجل، قصد تلقي ومعالجة الشكيات المحتملة للمستهلكين والتجار بشأن الأثمان والتموين والجودة أو كل معلومة تهم هذا المجال.

ووفقا للمعطيات الوزارية فقد عقدت السلطات المختصة 167 اجتماعاً تنسيقيا برئاسة الولاة والعمال من أجل رصد الاختلالات في التموين ومسالك التوزيع، إذ قامت بتنظيم ألف زيارة ميدانية للأسواق ومراقبة ما يفوق 20 ألفا من المتاجر الكبرى والمتوسطة ومحلات الإنتاج والتخزين ونقاط البيع بالجملة والتقسيط.

كما حررت السلطات حوالي 500 محضر مخالفة من قبل مصالح ولجان المراقبة، وحجزت ما يناهز 300 طن من المواد الغذائية المخزنة أو المعروضة للبيع، والتي تبين أنها غير صالحة للاستهلاك أو لا تستجيب للمعايير المطلوبة.

وفي نهاية اللقاء دعا وزير الداخلية إلى المزيد من اليقظة والتعبئة، وإلى "تنسيق الجهود لتحقيق نجاعة وفعالية تدخلات مختلف أجهزة المراقبة، من أجل تأمين التموين العادي للأسواق وحماية المستهلك من الممارسات غير المشروعة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - hamid الأربعاء 02 ماي 2018 - 21:23
الشعب هو من سيقول كلمته اما الحكومة فهي محكومة من الشركات والفاسدين. كلنا مقاطعون
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40
2 - مواطن الأربعاء 02 ماي 2018 - 21:26
شهر رمضان الكريم تحول من شهر التقشف والصوم والعبادة إلى شهر الترف والبدخ والاستهلاك المفرط . اصبحنا بعيدين عن المفاهيم الصحيحة للاسلام بآلاف السنوات الضوئية
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3 - جواد الأربعاء 02 ماي 2018 - 21:28
نتمنى ان يبقى ضبط الاسعار على طول السنة و ليس فقط في رمضان و المقاطعة
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22
4 - عدنان الأربعاء 02 ماي 2018 - 21:30
الكمون بدا يعطي ريحتو العز للمغاربة الاحرار غي هو لا تقة في الكلام و الشعر لا بد من رؤية تغيير الاتمنة في الواقع كما دكر السيد وزير الفلاحة ماشي اللعب هذا
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5 - العدل الأربعاء 02 ماي 2018 - 21:34
الشعب المغربي أولا و أخيرا هو من يضبط الأسعار
المقاطعة نجحت و الشكر والتقدير لجميع المقاطعين
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6 - Jiad الأربعاء 02 ماي 2018 - 21:34
رمضان غادي نصوموه ان شاء الله با شما كان
اسفون على قلقك يا معالي الوزير
# مقاطعون
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7 - الوطنية الأربعاء 02 ماي 2018 - 21:35
الزيادات ثابتة اسي لفتيت الدماغوجية وماكلت لمخاخ ما بقاتش واكلة مع المغاربة راهم عاقوا.كانوا عايقين ولكن ت يقولوا الله يهدي هذ المسؤولين علينا ولكن انتما سخنتوا بلايصكم ونسيتوا الشعب لي وصلكم .المسكين التقهر ولا يدخل للسوق وك يتخلع كيفاش غادي يدوز رمضان كل المواد زايدة الحمص العدس الجنجلان اللوز العطرية الخضر الفواكه . ولا المسكين بزاف عليه ياكل هذ الشي تقاوا فينا الله راه ما يدوم حال
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8 - خليد الأربعاء 02 ماي 2018 - 21:36
الشعب يقاطع و يعد بضبط الأسعار في رمضان وفي غير رمضان ويرفض رفضا قاطعا الزيادات
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5
9 - كريم من طنجه الأربعاء 02 ماي 2018 - 21:37
أسي الوزير.. المواد أصلا زايدا.. نحن نطالب بملائمة الاثمنة مع سقف الاجور. واعباد الله .. الله يخد فيكم الحق. واش مابغتوش تفهموا ولا. المواد الغذائيه كلها زايدا .. زايدا حتى على أوروبا و المريكان..
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