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الرئيسية | مجتمع | إسبانيا تشيد بجهود المغرب أمام الهجرة السرية

إسبانيا تشيد بجهود المغرب أمام الهجرة السرية

إسبانيا تشيد بجهود المغرب أمام الهجرة السرية
هسبريس من مراكش
الخميس 03 ماي 2018 - 03:50

أكد خوان اجناثيو زويدو، وزير الداخلية الإسباني، أمس بمراكش، أن "إسبانيا على دراية بأن على المغرب ضغطا أكبر من ذي قبل، نتيجة زيادة تدفق الهجرة غير الشرعية من وسط أفريقيا والساحل".

وأعرب زويدو، في تصريحات صحافية عقب اجتماعه مع نظيره المغربي عبد الوافي لفتيت، عن "شكره للجهود التي يقوم بها المغرب للسيطرة على تدفقات الهجرة غير الشرعية، وظاهرة الهجرة بالقوارب عبر مضيق جبل طارق".

وأضاف المسؤول ذاته أن "إسبانيا ستستمر في اتخاذ إجراءات لتعزيز الإجراءات الأوروبية الخاصة بالرقابة، وكذلك لتفادي الهجرة غير الشرعية، وخاصة إنقاذ المهاجرين".

يشار إلى أن عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين وصلوا عبر مضيق حبل طارق على متن القوارب إلى السواحل الإسبانية تضاعف ثلاث مرات في 2017، حسب تقديرات رابطة الأندلس لحقوق الإنسان التي أشارت إلى أن 22 ألفا و419 شخصا وصلوا العام الماضي إلى السواحل الإسبانية عبر ذلك الطريق، وأغلبهم من السواحل المغربية، وأن 249 لقوا مصرعهم أثناء محاولتهم وصول إسبانيا عبر المسار ذاته.

أما وزارة الداخلية الإسبانية فأشارت إلى أن أعمال الإنقاذ المشتركة للصليب الأحمر والحرس المدني والشرطة الوطنية الإسبانية نجحت في إنقاذ 17 ألفا و500 شخص، كانوا على متن ألف قارب على متن البحر، أي ثلاثة أضعاف العدد المسجل في 2016.

وشارك الوزير الإسباني أمس في المؤتمر الوزاري الأوروإفريقي الخامس، مع نحو 60 مسؤولا أفريقيا؛ فيما اختتم المؤتمر أعماله بإقرار خطة عمل مراكش التي تهدف إلى دراسة تحركات تستهدف مكافحة الهجرة غير الشرعية، وبدائل تنمية إفريقيا بما يمكن أن يساعد على كبح موجات الهجرة إلى أوروبا.

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