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هل ستفلح الحكومة في محاربة غلاء الأسعار خلال شهر رمضان؟

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الرئيسية | مجتمع | الداودي يتوعد التجار المُفسدين والغشاشين خلال شهر رمضان

الداودي يتوعد التجار المُفسدين والغشاشين خلال شهر رمضان

الداودي يتوعد التجار المُفسدين والغشاشين خلال شهر رمضان
هسبريس - عبد الرحيم العسري (صور: منير محيمدات)
الأربعاء 02 ماي 2018 - 22:49

توعد لحسن الداودي، وزير الشؤون العامة والحكامة، بـ"الضرب بيد من حديد على يد كل مفسد أو غشاش يستغل شهر رمضان المبارك من أجل ممارسة سياسة الاحتكار حتى ترتفع أسعار المواد الغذائية، أو يتلاعب بصحة المغاربة من خلال ترويج مواد فاسدة أو منتهية الصلاحية تهدد سلامتهم".

وفي كلمة له خلال اللقاء الذي عقده وزير الداخلية، اليوم الأربعاء بالرباط، مع المصالح المختصة للوقوف على وضعية السوق بالمغرب قبل أيام من حلول شهر رمضان، أكد وزير الشؤون العامة والحكامة أن "الحكومة عازمة على معاقبة كل من سولت له نفسه ممارسة الاحتكار أو بيع مواد فاسدة"، مُضيفاً: "لن يوجد تسامح مع هؤلاء الغشاشين في رمضان المقبل".

وأشار الداودي إلى أن الرقم الوطني الذي سيوضع رهن شارة المغاربة في غضون الأيام المقبلة سيمكن من رصد التجار المتلاعبين في الأثمان والتموين والجودة أو كل معلومة تهم هذا المجال، ودعا المغاربة إلى مساعدة الإدارة عبر التبليغ عن هؤلاء، "لأنه لا يمكن أن تمر لجان المراقبة المختصة على جميع الأحياء والشوارع والمحلات".

ويعول المسؤول الحكومي على مبادرات المغاربة لرصد الخروقات التي تكثر خلال شهر رمضان، وقال إن "وجود مجتمع واع وإدارة في خدمة المجتمع كفيل بالقضاء على المفسدين والمضاربين أو على الأقل التقليل من هذه الظواهر".

وزير الشؤون العامة والحكامة أكد، على هامش اللقاء الذي حضره ممثلو مختلف القطاعات المعنية، أن المواد التي يستوردها المغرب خلال شهر رمضان موجودة الآن بالأسواق، والأمر نفسه بالنسبة للمواد المغربية، وزاد: "لا ينبغي احتكار هذه المواد أو تخزينها حتى ترتفع أسعارها قبل أيام قليلة من هذا الشهر، خصوصا مواد مثل القطاني التي يجب أن تكون متوفرة في الأسواق".

بدوره، أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن وضعية تموين الأسواق بمختلف عمالات وأقاليم المملكة خلال شهر رمضان المبارك تتسم بعرض وافر ومتنوع، مشيرا إلى أنه سيتم وضع رقم هاتفي وطني رهن إشارة المواطنين لتلقي ومعالجة الشكايات المحتملة للمستهلكين والتجار بشأن الأثمان والتموين والجودة أو كل معلومة تهم هذا المجال.

ودعا وزير الداخلية إلى المزيد من اليقظة والتعبئة ومن تنسيق الجهود لتحقيق نجاعة وفعالية تدخلات مختلف أجهزة المراقبة، من أجل تأمين التموين العادي للأسواق وحماية المستهلك من الممارسات غير المشروعة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - الفيلسوف الأربعاء 02 ماي 2018 - 23:01
اول ما يجب فعله هو انشاء لجنة لتتبع عمل لجان المراقبة، فمعولم انهم ينسقون مع اصحاب المحلات التجارية و المخازن قبل القيام بالزيارات التفقدية، و هذا يقضي على نجاعة التدخلات..
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2 - داوي الأربعاء 02 ماي 2018 - 23:06
هي تيبان لي تنعرف رمضان قرب,هذا وزير او الهلال? هي داوي والخوا الخاوي.العصابة دايرة الاثمان اغلى من اوروبا والوزرا تيتخلصو وتيمتلو علينا
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3 - lahbil الأربعاء 02 ماي 2018 - 23:07
واش معالي الوزير معارفش باللي لجن المراقبة تقوم بإخبارأصحابها وتتستر عليهم والله الام كانت الصرامة وتطبيق القانون على الجمبع مكاينة شي حاجة
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4 - مواطن الأربعاء 02 ماي 2018 - 23:09
على الحكومة تشديد المراقبة في مدن الشمال بحيث يتم بيع اللحوم الحمراء ي 75درهم والكفة ب90درهم .واغلب اللحوم مستوردة سريا من سبتة لانخفاظ الاثمنة فيها .والسلام
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5 - اليعيد الأربعاء 02 ماي 2018 - 23:10
اتاري كل ما درتي كلام في كلام،..كان وأعدنا قبل بإصلاح التعليم العالي والضرب من حديد كذلك على أيدي المفسدين،الذين تغولوا ولله الحمد من بعده في جامعاتنا المغربية،لهذا انصحه أوجه الله أسي الداودي فكر فشي حجة وخلي عليك المسؤولية
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6 - otman الأربعاء 02 ماي 2018 - 23:11
اذا كنتي راجل هو ورينا حنت يديك مع شركات المحروقات اللي دايرين مابغاو ولا الحوانتية هما اللي قادين عليهم
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7 - وباز عليكم الأربعاء 02 ماي 2018 - 23:11
أنت وحكومة بنكيران حررتم الاسعار ولغيتوا صندوق المقاصة وتكرفستوا على الشعب وخرجتوا على البلاد.منكم لله .الله يخد فيكم الحق.
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8 - خنيفري الأربعاء 02 ماي 2018 - 23:11
كلام تعودنا على سمعه كلما حل شهر رمضان المبارك. تقهرنا بالغلاء ونتوما عايشين في بروجكم العاجية تستفيذون بالعديد من الإمتيازات وتقرؤون علينا هاته الإنشاءات الفضفاضة
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9 - salime الأربعاء 02 ماي 2018 - 23:12
ديما عندكم هاذ الشعار حاكرين غير على الدراوش ولكبار ديال الدولة مقدينش عليهم . باركا من النفاق وتخراج العينين راحنا عبنا منكم .الله يخد فيكم الحق في الدنيا والآخرة
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10 - harrokki الأربعاء 02 ماي 2018 - 23:13
Vous avez contrôlez les importateurs de "fruits sec "????dattes et figues .......si la corruption est généralisée dans tous les secteurs " douane , polices , gendarmes , sévices d'hygiène , hôpitaux, justice .... ....." comment comptez vous faire ????
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11 - نورالدين الأربعاء 02 ماي 2018 - 23:13
احنا غانشوفو هاذ الهضرة .باراكا من الشفاوي .او راقبو كبار التجار اولا .
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12 - عبد الأربعاء 02 ماي 2018 - 23:13
الشعب غير شهر رمضان اللي تيكول فيه أما الأشهر الأخرى يصوم فيها الشعب،كفى من الضحك على الشعب،
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13 - من فضلك الأربعاء 02 ماي 2018 - 23:14
نفس الاسطوانة التهديد والتمديد والتحديد والصرامة و حماية المستهلك وووووووووووووووووو ملي تسالي طلع الى الفيلا ديالك وسد بابك
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14 - سوسن الأربعاء 02 ماي 2018 - 23:15
اكبر تهديد للمغرب هو حزب العدالة والتنمية وحزب البام..منذ ان ولى حزب العدالة والتنمية الحكومة والمغرب يتطور الى الوراء..الزيادات في كل شيئ حتى اصبح المواطن البسيط لا يستطيع شراء بصلة بالاضافة الى افلاس الشركات 7000 شركة تفلس في السنة في عهد الغدر والضلامية او لا عدالة ولا تنمية..و منذ ان ظهر حزب البام و الفوضى والتشويش والاجرام ينتشر في ربوع المغرب. هذا مع احترماتي لبعض الكوادر المخلصة للوطن وللشعب في كلا الحزبين.
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