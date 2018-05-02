الداودي يتوعد التجار المُفسدين والغشاشين خلال شهر رمضان

هسبريس - عبد الرحيم العسري (صور: منير محيمدات)

توعد لحسن الداودي، وزير الشؤون العامة والحكامة، بـ"الضرب بيد من حديد على يد كل مفسد أو غشاش يستغل شهر رمضان المبارك من أجل ممارسة سياسة الاحتكار حتى ترتفع أسعار المواد الغذائية، أو يتلاعب بصحة المغاربة من خلال ترويج مواد فاسدة أو منتهية الصلاحية تهدد سلامتهم".

وفي كلمة له خلال اللقاء الذي عقده وزير الداخلية، اليوم الأربعاء بالرباط، مع المصالح المختصة للوقوف على وضعية السوق بالمغرب قبل أيام من حلول شهر رمضان، أكد وزير الشؤون العامة والحكامة أن "الحكومة عازمة على معاقبة كل من سولت له نفسه ممارسة الاحتكار أو بيع مواد فاسدة"، مُضيفاً: "لن يوجد تسامح مع هؤلاء الغشاشين في رمضان المقبل".

وأشار الداودي إلى أن الرقم الوطني الذي سيوضع رهن شارة المغاربة في غضون الأيام المقبلة سيمكن من رصد التجار المتلاعبين في الأثمان والتموين والجودة أو كل معلومة تهم هذا المجال، ودعا المغاربة إلى مساعدة الإدارة عبر التبليغ عن هؤلاء، "لأنه لا يمكن أن تمر لجان المراقبة المختصة على جميع الأحياء والشوارع والمحلات".

ويعول المسؤول الحكومي على مبادرات المغاربة لرصد الخروقات التي تكثر خلال شهر رمضان، وقال إن "وجود مجتمع واع وإدارة في خدمة المجتمع كفيل بالقضاء على المفسدين والمضاربين أو على الأقل التقليل من هذه الظواهر".

وزير الشؤون العامة والحكامة أكد، على هامش اللقاء الذي حضره ممثلو مختلف القطاعات المعنية، أن المواد التي يستوردها المغرب خلال شهر رمضان موجودة الآن بالأسواق، والأمر نفسه بالنسبة للمواد المغربية، وزاد: "لا ينبغي احتكار هذه المواد أو تخزينها حتى ترتفع أسعارها قبل أيام قليلة من هذا الشهر، خصوصا مواد مثل القطاني التي يجب أن تكون متوفرة في الأسواق".

بدوره، أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن وضعية تموين الأسواق بمختلف عمالات وأقاليم المملكة خلال شهر رمضان المبارك تتسم بعرض وافر ومتنوع، مشيرا إلى أنه سيتم وضع رقم هاتفي وطني رهن إشارة المواطنين لتلقي ومعالجة الشكايات المحتملة للمستهلكين والتجار بشأن الأثمان والتموين والجودة أو كل معلومة تهم هذا المجال.

ودعا وزير الداخلية إلى المزيد من اليقظة والتعبئة ومن تنسيق الجهود لتحقيق نجاعة وفعالية تدخلات مختلف أجهزة المراقبة، من أجل تأمين التموين العادي للأسواق وحماية المستهلك من الممارسات غير المشروعة.