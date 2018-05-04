اليابان تطلق مباراة "منح دراسية" للطلبة المغاربة

هسبريس - و.م.ع

أطلقت الحكومة اليابانية مباراة لتخصيص منح دراسية لفائدة الطلبة المغاربة، برسم السنة المالية 2019.

وحسب بلاغ لسفارة اليابان بالمغرب، تهم هذه المنح ثلاث فئات تتمثل في منحة البحث بالنسبة للطلبة الحاصلين على الإجازة فما فوق، لمدة سنة ونصف أو سنتين، ومنحة للحاصلين على باكالوريا في شعبتي العلوم والآداب، لمدة خمس سنوات (سبع سنوات بالنسبة للطب وطب الأسنان والطب البيطري)، ومنحة للطلبة الحاصلين على الباكالوريا الراغبين في متابعة تكوين مهني تطبيقي، لمدة ثلاث سنوات.

وأوضح البلاغ أن المعلومات المتعلقة بهذه المنح، وكذا شروط التسجيل في المباراة الانتقائية وروابط تحميل الاستمارات منشورة على الموقع الإلكتروني للسفارة.

ويتعين على الراغبين في المشاركة في المباراة إرسال ملفات التسجيل عبر البريد للسفارة اليابانية، مع توضيح نوعية المنحة على الظرف، أو إيداعه مباشرة قبل تاريخ 18 ماي 2018 بالنسبة للفئتين الثانية والثالثة للمنح، و25 ماي 2018 بالنسبة للفئة الأولى.

وأشار البلاغ إلى أنه بالنظر لمحدودية المقاعد المخصصة للمباراة الانتقائية، فسيتم اختيار أفضل المرشحين لاجتياز المباراة في حدود المقاعد المتوفرة.