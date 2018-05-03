شاب مغربي حاول دخول إسبانيا مختبئاً داخل حافلة

وسام الحنكاري*

تمكن الأمن الإسباني من توقيف مغربي كان مختبئا قرب محرك حافلة كانت على متن عبارة تربط بين مدينة الناظور المغربية وميناء موتريل بمدينة غرناطة، في محاولة منه لدخول إسبانيا بطريقة غير مشروعة.

وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن الشرطة الوطنية للحدود عثرت على الشاب المغربي بعد عملية تفتيش روتينية للحافلة.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الشاب يبلغ من العمر 22 سنة، وكان في صحة جيدة، وقد تم نقله إلى الحراسة النظرية، في انتظار استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بإعادته إلى المغرب.

وعن الأسباب التي تجعل المغاربة يفكرون في الهجرة نحو "الفردوس الأوروبي"، قال محمد بنعيسى، رئيس مرصد الشمال لحقوق الإنسان، في تصريح لهسبريس، إن ارتفاع معدلات البطالة، والأزمة الاقتصادية، والاحتقان الاجتماعي في بعض المناطق، أسباب رئيسة للهجرة غير النظامية.

وأكد بنعيسى أن "تراجع الديمقراطية والحريات يهدد أمن الشباب، وتدهور الأوضاع في جميع النواحي يدفعهم إلى الهجرة عن طريق القوارب، أو بطرق جديدة تتمثل في طلب تأشيرة شنغن".

ويرى رئيس مرصد الشمال لحقوق الإنسان: "أننا أمام وضع متدهور، فليس الشباب الذين تزيد أعمارهم عن 18 سنة وحدهم من يهاجرون من أوطانهم، بل إن القاصرين أيضاً أصبح هاجسهم الوحيد العبور إلى الضفة الأخرى".

جدير بالذكر أن 3400 مهاجر نجحوا في بلوغ السواحل الجنوبية الإسبانية خلال الأشهر التي مضت، وأن المغاربة والماليين يتصدرون قائمة المهاجرين القادمين من دول شمال إفريقيا، لا سيما خلال الأشهر الأخيرة من السنة الماضية وبداية العام الجاري، وفقا لما نقلته قناة "La Sexta" الإسبانية.