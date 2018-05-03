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الرئيسية | مجتمع | ضحايا "النجاة" يلوحون بجر مسؤولين مغاربة إلى محاكم دولية

ضحايا "النجاة" يلوحون بجر مسؤولين مغاربة إلى محاكم دولية

ضحايا "النجاة" يلوحون بجر مسؤولين مغاربة إلى محاكم دولية
هسبريس - محمد الراجي
الخميس 03 ماي 2018 - 20:40

عادت قضية "فضيحة النجاة" لتطفو على السطح بعد إعلان مجموعة من ضحاياها عزمهم مقاضاة المسؤولين المغاربة الذين تورطوا في هذه القضية أمام محاكم دولية، في حال لم يتم إنصافهم من طرف القضاء المغربي.

وتعود قضية "النجاة" إلى سنة 2002، حين رَعت الحكومة المغربية، وكان يرأسها حينها عباس الفاسي، توقيع عقود عمل بين حوالي ثلاثين ألف شاب مغربي مع شركة "النجاة" الإماراتية، عبر الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل، للعمل في بواخر لنقل المسافرين تابعة لها، قبل أن يظهر أنَّ العرض الذي أغرى آلاف الشباب المغاربة ليس سوى وهم.

ضحايا "النجاة" أعلنوا، بعد مرور ستة عشر عاما على الفخ الذي وقعوا فيه، أنهم سيلجؤون إلى المحاكم الدولية لمقاضاة المسؤولين المغاربة المتورطين في هذه القضية، بعد أن سبق لهم أنْ رفعوا دعاوى قضائية ضدهم أمام القضاء المغربي، حصلوا إثرها على أحكام في صالحهم، في الطور الابتدائي، ولكن الدعاوى رُفضت في مرحلة الاستئناف.

حميد العلام، المنسق الوطني للتنسيقية الوطنية لضحايا النجاة، قال في تصريح لهسبريس: "التنسيقية باشرت اتصالات مع منظمة العمل الدولية، وكذا مؤسسة حقوق الإنسان بجنيف، قصد بحث الإجراءات التي ينبغي سلْكها لمقاضاة المسؤولين المغاربة أمام محاكم دولية مختصة في مثل هذه القضايا".

وذهب العلام إلى القول إنّ قضية "النجاة" كانت "عمليةَ نصْب مع سبق الإصرار والترصد، تواطأت فيها الدولة"، مشيرا إلى أنّ الضحايا يتوفرون على جميع الأدلة التي تثبت أحقيتهم في التعويض عن الضرر الذي لحق بهم، ومنها العقود التي وقعوها، والتي تنص على تلقّي مرتّب شهري يتراوح ما بين 600 و700 دولار أمريكي.

وكان "ضحايا النجاة" قد وقعوا عقودا للعمل على متْن شركة الشحن البحري، سالفة الذكر، في شهر فبراير سنة 2002، وطُلب منهم إجراء فحوصات وتحليلات طبية في أحد المراكز المتعَاقد معها بمدينة الدار البيضاء، كلفتهم 900 درهم، ليتبيّن في النهاية أنَّ العقود التي وقعوها كانت وهمية.

"ضحايا النجاة" يحمّلون المسؤولية للحكومة المغربية، ويطالبون بالتعويض عن "مدة 15 سنة التي ضاعت من أعمارنا، لأننا وقعنا على عقود عمل لمدة 12 شهرا قابلة للتجديد، تشمل تعويضات السكن ومجموعة من الامتيازات"، يقول حميد العلام، مضيفا: "هناك عدد من الضحايا أصيبوا بأزمات نفسية خطيرة جدا".

طفْو قضية "ضحايا النجاة" على السطح، جاء غداة نشر مذكرات الوزير الأول الأسبق، عبد الرحمان اليوسفي، التي تحدث فيها عن هذه القضية.

"سنعاود طرْق أبواب القضاء المغربي مرة أخرى، وإذا لم ينصفنا سنذهب إلى المحاكم الدولية، بعد تعاقب أربع حكومات دون أن تلتفت إلى معاناتنا"، يقول حميد العلام، مضيفا: "استشرْنا مع محامين وطنيين ودوليّين، وما زال عندنا أمَل في أن ينصفنا القضاء المغربي دون اللجوء إلى القضاء الدولي".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - wood الخميس 03 ماي 2018 - 20:57
يجب على الشعب المغربي ان يقرر مصيره و يتخلص من اذناب الاستعمار و عملائه و مرتزقته الذين يستعبدونه مند عقود طويلة !!!
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2 - صاغرو الخميس 03 ماي 2018 - 21:01
تسناو حتى يموت عباس وحميد
الحل هو مقاطعة المستفيدين من مأساة النجاة
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3 - Adilusa الخميس 03 ماي 2018 - 21:03
بعد 15 سنة لن يتم التعويض و في أحسن الأحوال سيقولون أنها سقطت بالتقادم.
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4 - الادريسي الخميس 03 ماي 2018 - 21:03
عباس الفاسي لم يكن وزيرا أولا سنة 2002, وإنما كان وزيرا للسكنى. كان اليوسفي، ثم بعده جطو وزيرين اوليين.
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5 - une victime الخميس 03 ماي 2018 - 21:07
moi aussi j'ètais une victime de cette supercherie "lah yakhod lha9" j'ai vendu mon petit taxi et j'ai gaspillé mon argent sachant pertinemment que je vais recommencé ma vie ailleurs, à l'époque Abbas el fasse était ministre de la fonction publique après ce scandal il est devenu conseiller du roi " anal jazzy l hissant il a l ihssane"
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6 - tornadoguy الخميس 03 ماي 2018 - 21:14
مشات علر عينيكم ضبابا الخوت يومئذ عند ربكم تختصمون
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