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الرئيسية | مجتمع | "أساتذة متعاقدون" يعتدون على صحافيين من هسبريس

"أساتذة متعاقدون" يعتدون على صحافيين من هسبريس

"أساتذة متعاقدون" يعتدون على صحافيين من هسبريس
هسبريس من الرباط
الخميس 03 ماي 2018 - 16:05

حول أساتذة متعاقدون "معركتهم" الأساسية التي من أجلها خرجوا إلى الاحتجاج إلى خوض معركة من نوع آخر ضد صحافيين ذنبهم الوحيد أنهم رغبوا في تغطية الوقفة الاحتجاجية.

واعتدت عناصر من فوج الأساتذة المتعاقدين لسنة 2018 على صحافي متدرب ومصور صحافي من جريدة هسبريس الإلكترونية؛ وذلك عند قيامهما بواجبهما المهني أثناء تغطية وقفة احتجاجية بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بمدينة العرفان بالرباط اليوم الخميس.

وأثناء تغطية الوقفة الاحتجاجية التي كان من المفترض أن تنقل أسباب مقاطعة التكوين بالمركز المذكور، تحول الشكل الاحتجاجي إلى هجوم مباشر من طرف قيادات المقاطعة على الصحافي المتدرب محمود شميعة، والمصور الصحافي مصطفى بهلول، اللذين حضرا لتغطية الحدث.

ونزع أساتذة محتجون الهاتف الشخصي للصحافي بالقوة، ومسحوا كل معطياته الشخصية.

واعتدى هؤلاء الأشخاص جسديا ولفظيا على الصحافي، إذ قاموا بصفعه وخدشه في مناطق مختلفة من جسده، وتمزيق سترته، إضافة إلى سبه وشتمه، ونزع إحدى بطاقاته الشخصية؛ ووصل بهم الأمر إلى تهديده في سلامته الجسدية في حال نشره أي شيء بخصوص الحادث.

وخلف الحادث امتعاضا عند عدد ممن عاينوه، وقال بعضهم إنه من المؤسف أن تصدر هذه السلوكات عن "أساتذة متعاقدين" من المفترض أن يساهموا مستقبلا في تنشئة أجيال على قيم الحرية والديمقراطية واحترام الآخر، في يوم يتزامن مع اليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي يصادف الثالث من ماي من كل سنة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - ماجيسترا الخميس 03 ماي 2018 - 16:13
مابان ليهوم غير اللي بغا يدير التغطية يعني. بغاو يضربو الفاكتور ايوا أسيدي هذا هو حال المقدم المسكين التغطية علاه مالو آش كايدير كايقطع الرؤوس.
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2 - Rachid الخميس 03 ماي 2018 - 16:21
اساتذة المستقبل لاحول ولا قوة الا بالله.... هادو قالك اللي غيأطروا أولادنا... فاقد التربية لايعطيها
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3 - متعاقد الخميس 03 ماي 2018 - 16:23
كنت اود المشاركة في نزال يوم الاحد 6 ماي لكن والحالة هذه كشفت الوجه البشع الذي يرتديه هؤلاء الصحافي مهمته نقل الخبر لماذا يتم الاعتداء عليه من هذا المنبر كاستاذ متعاقد فوج2016 اعلن تضامني مع الصحافين الذين اعتدي عليهما كما اني لن اشارك في اي شكل تشوبه مثل هذه السلوكات ودمتم للنضال اوفياء
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4 - marokkii الخميس 03 ماي 2018 - 16:23
الحل الوحيد هو احالة رجال التعليم الابتداىي والاعدادي الى التقاعد والتعاقد مع اساتدة من دولة فلسطين بنفس الاجرة المغربية وسوف تشاهدون مستوى التعليم الراقي بدون ساعات اظافية ولا شيء الاغلبية لايعجبه كلامي
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5 - قول الحق الخميس 03 ماي 2018 - 16:25
الاب والاستاذ والمربي والمعلم هو الذى اشتغل في التعليم في خمسينات والستينات والسبعينات الى غاية التسعينات اما استاذ اليوم مع كامل الاحترام لمن بقي مما ذكر فهم انتهازيون مكلخين هما ممربينش فما بالك يربيو اجيال لا يهمهم سوى الاجرة اما التلميذ يقول للي بغا يقرا يقرا وللي ما بغاش شغلوا هداك وهدا هو الواقع ومن يقول غير ذالك فهو كذاب ومنافق ويخفي الشمس بالغربال وتحية لمعلم زمان كان يدرس للتلاميذ باللي جاب الله والبركة حاظرة وخرج اجيال اما معلم اليوم وخصوصا بالتعاقد انا مستواي متوسط اصحح له الاخطاء الاملائية
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6 - رشيد الخميس 03 ماي 2018 - 16:25
هم ليسوا أساتذة تعليم .. أستاذ التعليم لا يمكن أن يكون متعاقدا !
أستاذ التعليم يقدم خدمة وطنية و خدمة عمومية service public و من غير المعقول أن نتعاقد مع أشخاص لمدة محددة و نطلب منهم تقديم خدمة عمومية بوطنية و تفان ! إنه العبث، إنها قمة العبث.. تضامني المطلق مع الصحفي و المصور و تضامني أيضا مع "مهنة المعلم" التي تحتضر ....
لك الله يا وطن
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7 - استاذ الخميس 03 ماي 2018 - 16:25
اشمن متعاقدين. التعليم في المغرب اصبح وكالة لشغيل من هب ودب. انا استاذ لو تعلموا المستوى المعرفي والعلمي لهؤلاء لقراتم السلام على مستقبل ابنائنا. اخطاء املائية بالجملة في السبورة وحتى في الجدادات اما الشرح واللغة الشفهية فهي الكارثة. الجامعة هي سبب كل شيئ اساتدة جامعيين دون المستوى وما هؤلاء الا نتاج هذه الجامعة التي تفرخ العنف بكل تجلياته. يجب اقاف هذه المهزلة ولو بالخروج للاحتجاج على هذا النوع من التوظيف وكيفية اختيار هؤلاء
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8 - حسن حسون الخميس 03 ماي 2018 - 16:26
انا اسف و اعتقد ان المغرب لم يعد فيه مايفرح، لي طفلة واحدة سابدل قصارى جهدي لتنفع هذا الوطن و اخوانها المسلمين، كفانا كلاما و نقدا، لقد تعبت و تعبتم، فلنضرب موعدا لمغربنا بعد عشرين او تلاتين سنة، اللي عندو شي وليدات يربيهم مزيان و لا نتحجج و لا دخل لنا بنظرية الموامرة او النظام، لنربي اذماءنا على الفكر و التحضر و اسطر هنا على الوازع الديني لابد منه عل و عسى نحظى بمغرب احسن بعد عقدين او تلات من الزمن ، الخلاصة خبزوا لعشرين عام الجاية ان شاءالله اما هادشي اللي كاين دابا،
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9 - معلق الخميس 03 ماي 2018 - 16:27
ونحن نلوم التلاميد لكن تربيتهم اخدوها من هاؤلاء
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10 - معلم زمان الخميس 03 ماي 2018 - 16:30
هم من يحتاجوا الى اعادة التربية هم من يحتاج الى الرجوع الى القسم واعادة تدريسهم من جديد جلهم فاشلون لا طريقة التلقين والتدريس لا اخلاق كتاباتهم كلها اخطاء املائية اغلبهم لا يجيد الاعراب عار على الوزارة ان تتعاقد مع هؤلاء فاقد الشئ لا يعطيه اعباد الله همهم الوحيد كم سيتقاضى اخر الشهر بعد الاقتطاعات واللقب ان ينادوه الناس بالاستاذ و التعليم والتدريس براء منه
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11 - متوجسة من المستقبل الخميس 03 ماي 2018 - 16:31
للاسف ان يكون اساتذة المستقبل بهذا المستوى الموغل في الانحطاط. كيف لهؤلاء ان يلقنوا للاجيال الصاعدة قيم الاحترام والديموقراطية والحوار والتعايش والتسامح . وهم لايؤمنون بها
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12 - سمير السير الخميس 03 ماي 2018 - 16:31
انا أستاذ بالمركز، وأدرس هؤلاء، وأقول لجميع المواطنين ياخدو ولادهوم بعيد عن العمومي، راه هادو لي كيقراو فالمركز د العرفان بعدا مكيفرقو بين الليف والزواطة وزايدينها بالتخونيج والظلامية ردو بالكم
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13 - mosi. الخميس 03 ماي 2018 - 16:33
سكيزوفرينيا...
الكثيرين في العالم يتشدقون بالحقوق و الديمقراطية والحريات منتقدين من اجلها الدولة انتقادا لاذعا...ولكن يااللعجب انهم يمارسون العنف و الديكتاتورية و القمع ما إن تقترب بالنقد او الفضح منهم..وعلى سبيل المثال لا الحصر عنذما يقوم احد الضيوف بانتقاد قناة فرانس 24 فإنها تقاطعه فورا و عنذما يقوم محلل بانتقاد تعاطي قناة الحرة مع احدى المواضيع فإنها تقوم بالمثل تقاطعه و تمنعه....حرية التعبير....
الديمقراطية و حقوق الانسان و حرية التعبير مباديء لا يجب تلقينها للدولة بل للشعب...حتى يحترم احدنا الآخر عندها يمكن ان نطلب من الدولة احترام تلك المباديء...
انها مباديء تعاش على ارض الواقع وليست مطالب في شعارات بروباغاندية عنترية..
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14 - هشام كولميمة الخميس 03 ماي 2018 - 16:33
إذا كان الخبر صحيحا فهذا لا يمثل بقيمة التعليم و لا بقيم إحترام الرأي الآخر كيفما كان...أتمنى التوضيح خصوصا من طرف من هو حاضر في هذه الوقفة.شكرا على التفاعل.
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