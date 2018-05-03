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كُتّاب وآراء
"أساتذة متعاقدون" يعتدون على صحافيين من هسبريس
حول أساتذة متعاقدون "معركتهم" الأساسية التي من أجلها خرجوا إلى الاحتجاج إلى خوض معركة من نوع آخر ضد صحافيين ذنبهم الوحيد أنهم رغبوا في تغطية الوقفة الاحتجاجية.
واعتدت عناصر من فوج الأساتذة المتعاقدين لسنة 2018 على صحافي متدرب ومصور صحافي من جريدة هسبريس الإلكترونية؛ وذلك عند قيامهما بواجبهما المهني أثناء تغطية وقفة احتجاجية بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بمدينة العرفان بالرباط اليوم الخميس.
وأثناء تغطية الوقفة الاحتجاجية التي كان من المفترض أن تنقل أسباب مقاطعة التكوين بالمركز المذكور، تحول الشكل الاحتجاجي إلى هجوم مباشر من طرف قيادات المقاطعة على الصحافي المتدرب محمود شميعة، والمصور الصحافي مصطفى بهلول، اللذين حضرا لتغطية الحدث.
ونزع أساتذة محتجون الهاتف الشخصي للصحافي بالقوة، ومسحوا كل معطياته الشخصية.
واعتدى هؤلاء الأشخاص جسديا ولفظيا على الصحافي، إذ قاموا بصفعه وخدشه في مناطق مختلفة من جسده، وتمزيق سترته، إضافة إلى سبه وشتمه، ونزع إحدى بطاقاته الشخصية؛ ووصل بهم الأمر إلى تهديده في سلامته الجسدية في حال نشره أي شيء بخصوص الحادث.
وخلف الحادث امتعاضا عند عدد ممن عاينوه، وقال بعضهم إنه من المؤسف أن تصدر هذه السلوكات عن "أساتذة متعاقدين" من المفترض أن يساهموا مستقبلا في تنشئة أجيال على قيم الحرية والديمقراطية واحترام الآخر، في يوم يتزامن مع اليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي يصادف الثالث من ماي من كل سنة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (14)
أستاذ التعليم يقدم خدمة وطنية و خدمة عمومية service public و من غير المعقول أن نتعاقد مع أشخاص لمدة محددة و نطلب منهم تقديم خدمة عمومية بوطنية و تفان ! إنه العبث، إنها قمة العبث.. تضامني المطلق مع الصحفي و المصور و تضامني أيضا مع "مهنة المعلم" التي تحتضر ....
لك الله يا وطن
الكثيرين في العالم يتشدقون بالحقوق و الديمقراطية والحريات منتقدين من اجلها الدولة انتقادا لاذعا...ولكن يااللعجب انهم يمارسون العنف و الديكتاتورية و القمع ما إن تقترب بالنقد او الفضح منهم..وعلى سبيل المثال لا الحصر عنذما يقوم احد الضيوف بانتقاد قناة فرانس 24 فإنها تقاطعه فورا و عنذما يقوم محلل بانتقاد تعاطي قناة الحرة مع احدى المواضيع فإنها تقوم بالمثل تقاطعه و تمنعه....حرية التعبير....
الديمقراطية و حقوق الانسان و حرية التعبير مباديء لا يجب تلقينها للدولة بل للشعب...حتى يحترم احدنا الآخر عندها يمكن ان نطلب من الدولة احترام تلك المباديء...
انها مباديء تعاش على ارض الواقع وليست مطالب في شعارات بروباغاندية عنترية..