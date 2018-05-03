"أساتذة متعاقدون" يعتدون على صحافيين من هسبريس

هسبريس من الرباط

حول أساتذة متعاقدون "معركتهم" الأساسية التي من أجلها خرجوا إلى الاحتجاج إلى خوض معركة من نوع آخر ضد صحافيين ذنبهم الوحيد أنهم رغبوا في تغطية الوقفة الاحتجاجية.

واعتدت عناصر من فوج الأساتذة المتعاقدين لسنة 2018 على صحافي متدرب ومصور صحافي من جريدة هسبريس الإلكترونية؛ وذلك عند قيامهما بواجبهما المهني أثناء تغطية وقفة احتجاجية بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بمدينة العرفان بالرباط اليوم الخميس.

وأثناء تغطية الوقفة الاحتجاجية التي كان من المفترض أن تنقل أسباب مقاطعة التكوين بالمركز المذكور، تحول الشكل الاحتجاجي إلى هجوم مباشر من طرف قيادات المقاطعة على الصحافي المتدرب محمود شميعة، والمصور الصحافي مصطفى بهلول، اللذين حضرا لتغطية الحدث.

ونزع أساتذة محتجون الهاتف الشخصي للصحافي بالقوة، ومسحوا كل معطياته الشخصية.

واعتدى هؤلاء الأشخاص جسديا ولفظيا على الصحافي، إذ قاموا بصفعه وخدشه في مناطق مختلفة من جسده، وتمزيق سترته، إضافة إلى سبه وشتمه، ونزع إحدى بطاقاته الشخصية؛ ووصل بهم الأمر إلى تهديده في سلامته الجسدية في حال نشره أي شيء بخصوص الحادث.

وخلف الحادث امتعاضا عند عدد ممن عاينوه، وقال بعضهم إنه من المؤسف أن تصدر هذه السلوكات عن "أساتذة متعاقدين" من المفترض أن يساهموا مستقبلا في تنشئة أجيال على قيم الحرية والديمقراطية واحترام الآخر، في يوم يتزامن مع اليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي يصادف الثالث من ماي من كل سنة.