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كُتّاب وآراء
الرميد يستعد لتقديم عرض وطني لحقوق الإنسان
أبْدى وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، استعداده لتقديم "عرْض وطني حول حقوق الإنسان"، على غرار العرض الدوري الذي يقدمه المغرب أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف.
فخلال لقاء جمع الرميد بمجموعة من الجمعيات، تساءل الفاعل الجمعوي عبد العالي مستور: "نجتهد كثيرا في تقديم الاستعراض الدوري الشامل أمام مجلس حقوق الإنسان، فلماذا لا نجتهد في تقديم استعراض وطني لحقوق الإنسان في المغرب أمام المؤسسات البرلمانية وأمام الشعب؟"؛ فراقت الفكرة وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، إذ عبّر عن استعداده لتقديم استعراض وطني لحقوق الإنسان، قائلا: "والله العظيم حتى نديرها. مستعد نديرو استعراض لمدة يومين أو ثلاثة"، وأضاف مخاطبا الجمعويين الذي اجتمع بهم: "ولكن بْشرط تْساعدوني".
من جهة ثانية، اعتبر الرميد أنَّ الوضع الحقوقي في المغرب "يتطور وإن كان يعاني من مشاكل واضطرابات وفيه خصاصات ومطبات"، مضيفا: "لدي معطيات تؤكد أن الوضع الحقوقي في بلدنا في تطور وإن كان يعاني من مشاكل".