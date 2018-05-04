الرابطة المحمدية تنظم مسابقة للتوعية الرقمية

هسبريس من الرباط

في إطار الأنشطة التوعوية التي تقوم بها، لمحاربة السلوكات المنحرفة في صفوف الشباب، تنظم الرابطة المحمدية للعلماء، عبر مركز أجيال، التابع لها، مسابقة أحسن كبسولة رقمية، ذات مضمون قيمي للتوعية والتحسيس قصد الوقاية من مختلف السلوكيات الخطرة.

ويشترط أن تتسم الكبسولة بالفعالية، وأن يكون مضمونها قويا ومكثفا، بلمسة إبداعية لا تخلّ بالمعنى والرسالة، وأن لا تتجاوز مدتها الزمنية دقيقتين.

وبإمكان الراغبين في المشاركة في المسابقة، أن يتناولوا مواضيع التحرش الجنسي، الإدمان، التطرف العنيف، النصب والاحتيال، الرشوة، الغش، الانتحار، التفكك العائلي، الجريمة، الاغتصاب...

ويُفتح باب المشاركة في المسابقة، عن طريق البريد الإلكتروني لمركز أجيال، إلى غاية 1 يونيو القادم.