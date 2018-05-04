24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

04/05/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:5606:3313:2917:0720:1721:41
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل ستفلح الحكومة في محاربة غلاء الأسعار خلال شهر رمضان؟

  1. غامبيا: تهديد ترامب لن يمنع من التّصويت للمغرب (5.00)

  2. هذه دلالات زيارة الملك إلى مقرّ مديرية مراقبة التراب الوطني (5.00)

  3. فلكي مغربي: هلال رمضان وعيد الفطر يُوحد جميع البلدان الإسلامية (5.00)

  4. اقتراب رمضان وغلاء الأسعار يسائلان تجميد مجلس المنافسة (5.00)

  5. مونديال 2026 .. "البيت الأبيض" يشرف مباشرة على الملف الأمريكي (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | الرابطة المحمدية تنظم مسابقة للتوعية الرقمية

الرابطة المحمدية تنظم مسابقة للتوعية الرقمية

الرابطة المحمدية تنظم مسابقة للتوعية الرقمية
هسبريس من الرباط
الجمعة 04 ماي 2018 - 08:56

في إطار الأنشطة التوعوية التي تقوم بها، لمحاربة السلوكات المنحرفة في صفوف الشباب، تنظم الرابطة المحمدية للعلماء، عبر مركز أجيال، التابع لها، مسابقة أحسن كبسولة رقمية، ذات مضمون قيمي للتوعية والتحسيس قصد الوقاية من مختلف السلوكيات الخطرة.

ويشترط أن تتسم الكبسولة بالفعالية، وأن يكون مضمونها قويا ومكثفا، بلمسة إبداعية لا تخلّ بالمعنى والرسالة، وأن لا تتجاوز مدتها الزمنية دقيقتين.

وبإمكان الراغبين في المشاركة في المسابقة، أن يتناولوا مواضيع التحرش الجنسي، الإدمان، التطرف العنيف، النصب والاحتيال، الرشوة، الغش، الانتحار، التفكك العائلي، الجريمة، الاغتصاب...

ويُفتح باب المشاركة في المسابقة، عن طريق البريد الإلكتروني لمركز أجيال، إلى غاية 1 يونيو القادم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.