أحمجيق: "حراك الريف" ثورة ضد الإهانة .. والتغيير آت لا محالة

هسبريس - عبد الإله شبل

شرع القاضي علي الطرشي، المشرف على ملف معتقلي حراك الريف بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في استنطاق نبيل أحمجيق، الاسم البارز والمعروف بـ"دينامو الحراك"، الذي اعتبر أن خروج المظاهرات في الحسيمة كانت لأغراض اجتماعية واقتصادية محضة.

وأكد أحمجيق، خلال مثوله أمام القاضي مساء الخميس بمحكمة الاستئناف، أن حراك الريف "سلاح حاد، والذي من شأنه أن يقطع عرق الفساد والمفسدين، وإما ذبح الدستور والقانون وكل المكتسبات التي قدمت لأجلها تضحيات بهذا الوطن".

"دينامو الحراك"، وهو يتحدث أمام القاضي بالقاعة رقم 7، تابع قوله، وهو يستدل بالمفكر المغربي الراحل المهدي المنجرة على أن الاحتجاجات هي "ثورة على الذل والإهانة"، مؤكدا أنه ليس هناك "تآمر وإنما وضع متردّ يملأه اليأس ومستقبل ينتظر التغيير".

وشدد أحمجيق على أن خروجهم إلى الاحتجاجات لم يكن" لنضع النظام في مأزق؛ ولكننا خرجنا لنكشف مكامن الخلل في السياسات العمومية، ونكشف وجود أزمة اجتماعية واقتصادية لشعب، لكن - سيدي القاضي- انظر كيف أصبح مصيرنا؟".

وأردف المعتقل في ملف حراك الريف أن "تهمة التآمر التي تم تلفيقها لنا أصبحت تهمة سهلة عند عقول بعض السياسيين"، مشيرا إلى أن مقاطعة منتوجات استهلاكية "أصبحت خيانة للوطن".

وتابع نبيل أحمجيق، بحضور أفراد أسرته، أن "المواجهة قاسية، إلا أنها تبقى أرحم من الهروب"، مشيرا إلى أن واجبهم النضالي والأخلاقي والوطني يحتم عليهم "تذكير النيابة العامة ومعها القضاء، حتى لا يقع ما جرى في الماضي".

وشدد مخاطبا القاضي على أن "التغيير آت لا محالة؛ فإما أن نسرع به لتكون كلفته رخيصة، أو أن نقاومه لترتفع التكلفة وتأتي على الغالي والنفيس فوق هذه الأرض".

ولفت "دينامو حراك الريف" إلى أن المعتقلين رحبوا بكل المبادرات داخل السجن "نحن رحبنا بكل المبادرات حتى تلك التي كانت داخل السجن، ولسنا من تعنت؛ بل إن أولئك المسؤولون الذين لا تهمهم إلا مصالحهم، وآخر شيء يعنيهم هو مستقبل هذا الوطن".

وأكد أن ثقافة الريف "مبنية على الحوار والسلم، ولكن أيضا على الوفاء والشجاعة في الدفاع عن الأرض وعن الإنسان"، مشددا على أنه " ليس فقط الريف من يعاني.. إنها كل ربوع الوطن، ولا جواب لمسؤولينا إلا القمع والاعتقال".

وأوضح أحمجيق أنه لا يهاب الحكم الذي سيتم إصداره قائلا "لا تهمني الأحكام حتى وإن وصلت حد الإعدام؛ لأني قمت بواجبي الوطني، ولعنت الظلم والحكرة".