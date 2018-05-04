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الرئيسية | مجتمع | التشهير يدفع مغربيات للمطالبة بمنع الهواتف بالحمامات

التشهير يدفع مغربيات للمطالبة بمنع الهواتف بالحمامات

التشهير يدفع مغربيات للمطالبة بمنع الهواتف بالحمامات
هسبريس من الرباط
الجمعة 04 ماي 2018 - 12:10

تناسلت في الأيام القليلة الأخيرة تحذيرات نساء مغربيات في مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات "واتساب" من إدخال الهواتف المحمولة إلى الحمامات الشعبية والقاعات المخصصة للرياضة النسائية، وحتى محلات حلاقة النساء، خشية التشهير بهن واقتناص لحظاتهن الحميمة أو العفوية التي يقضينها في هذه الفضاءات.

ودعت عدد من المغربيات عبر "فيسبوك" و"واتساب" وغيرهما إلى حظر إدخال الهواتف الذكية إلى الحمامات الشعبية، وإلى "صالونات" الحلاقة ومراكز التدليك، وسن عقوبات زجرية لكل من يخالف ذلك، بغية وضع حد لتنامي ظاهرة "التصوير السري" لنساء بريئات يتم التشهير بهن عبر صورهن وهن عاريات في وقت يعتقدن أنهن في مأمن من تلصص هذه الهواتف.

واعتبرت عدد من النساء أن الأمر تجاوز مسألة التحدي "الفيسبوكي" (شالنج) بخصوص التقاط صور من داخل حمامات خاصة بالنساء، إلى تعمد بعض النساء تصيد لقطات لأخريات بسبب خصومات أو نكاية فيهن، أو رغبة في الإساءة إلى سمعتهن بنشر صورهن عاريات أو شبه عاريات.

وتأتي هذه الدعوات والتحذيرات الجديدة بعد أن تم تداول شريط قبل أيام قليلة، لكن لا يعرف تاريخ تسجيله تحديدا؛ فيما أوردت مصادر متطابقة أنه صُور في أحد حمامات مدينة القنيطرة، وتظهر فيه نساء شبه عاريات في قاعة تغيير الملابس، وقبله تم نشر "فيديو" لنساء في حمام آخر.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - rachid الجمعة 04 ماي 2018 - 12:20
يجب منع الهواتف من الحمامات ﻷن يشكلنا اخطر على المجتمع
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10
2 - rachida الجمعة 04 ماي 2018 - 12:23
وانا ايضا مع هذا الطرح .كل من ارادت استعمال الهاتف فلتخرج برا الحمام وتتكلم . هءه اعراض ناس ولا يمكن التفريط بها .
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14
3 - ommi.ommi الجمعة 04 ماي 2018 - 12:24
صح على الاقل تكتب على ابواب الحمامات ممنوع
ادخال الهواتف ،وادا تم ضبط احد يحمله فهو
متهم لمخالفة القانون
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2
4 - الصابون البلدي الجمعة 04 ماي 2018 - 12:25
هههه....الحل هو كلشي اللي لداخل يحضي مزيان واللي اكتاشفوها كاتصوّر يهرسو ليها راسها كاملين بيهم ويشهدو كاملين فالمحكمة بأنها : زهقت فصابون البلدي وطاحت على راسها ...هههه...
باش مرة أخرى تبقى النسا تخاف عاود تزهق فصابون البلدي وتطيح على راسها
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