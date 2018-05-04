24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|4
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:56
|06:33
|13:29
|17:07
|20:17
|21:41
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- صرخة سكان كتامة
- الشعوذة في شهر شعبان
- الخمر قبل رمضان
- مضامين الصحف الصادرة اليوم في المنطقة العربية
- وزارة التضامن تعد بمشاريع جديدة في اليوم العالمي للولوجيات
وزارة التضامن تعد بمشاريع جديدة في اليوم العالمي للولوجيات (5.00)
اقتراب رمضان وغلاء الأسعار يسائلان تجميد مجلس المنافسة (5.00)
البوليساريو تلجأ إلى لجان افتراضية لترويج أطروحة الانفصال (5.00)
- بوتفليقة يستعد للحرب على المملكة .. حشد دولي وطرد دبلوماسيين - (180)
- الحكومة ترصد أدلة تَورط إيران .. خبراء متفجرات وحرب عصابات - (90)
- خبير لبناني: حزب الله يرفض الانفصال .. وإيران لا تحتاج أعداء - (78)
- تورط حزب الله وإيران يؤجج "العداء الجزائري" ضد المغرب - (78)
- العثماني يُصعّد ضد إيران .. المغرب لا يسامح أعداء "ثوابت الوطن" - (51)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
التشهير يدفع مغربيات للمطالبة بمنع الهواتف بالحمامات
تناسلت في الأيام القليلة الأخيرة تحذيرات نساء مغربيات في مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات "واتساب" من إدخال الهواتف المحمولة إلى الحمامات الشعبية والقاعات المخصصة للرياضة النسائية، وحتى محلات حلاقة النساء، خشية التشهير بهن واقتناص لحظاتهن الحميمة أو العفوية التي يقضينها في هذه الفضاءات.
ودعت عدد من المغربيات عبر "فيسبوك" و"واتساب" وغيرهما إلى حظر إدخال الهواتف الذكية إلى الحمامات الشعبية، وإلى "صالونات" الحلاقة ومراكز التدليك، وسن عقوبات زجرية لكل من يخالف ذلك، بغية وضع حد لتنامي ظاهرة "التصوير السري" لنساء بريئات يتم التشهير بهن عبر صورهن وهن عاريات في وقت يعتقدن أنهن في مأمن من تلصص هذه الهواتف.
واعتبرت عدد من النساء أن الأمر تجاوز مسألة التحدي "الفيسبوكي" (شالنج) بخصوص التقاط صور من داخل حمامات خاصة بالنساء، إلى تعمد بعض النساء تصيد لقطات لأخريات بسبب خصومات أو نكاية فيهن، أو رغبة في الإساءة إلى سمعتهن بنشر صورهن عاريات أو شبه عاريات.
وتأتي هذه الدعوات والتحذيرات الجديدة بعد أن تم تداول شريط قبل أيام قليلة، لكن لا يعرف تاريخ تسجيله تحديدا؛ فيما أوردت مصادر متطابقة أنه صُور في أحد حمامات مدينة القنيطرة، وتظهر فيه نساء شبه عاريات في قاعة تغيير الملابس، وقبله تم نشر "فيديو" لنساء في حمام آخر.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
ادخال الهواتف ،وادا تم ضبط احد يحمله فهو
متهم لمخالفة القانون
باش مرة أخرى تبقى النسا تخاف عاود تزهق فصابون البلدي وتطيح على راسها