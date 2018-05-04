شتيمة "كلب" تحول حياة شاب إلى جحيم بطنجة

وسام الحنكاري*

تتهم أسرة بمدينة طنجة أعوان سلطة بالتسبب في إعاقة جسدية لابنها المسمى إبراهيم بن منصور، التلميذ في السنة الأولى باكالوريا مهنية شعبة اللوجيستيك بثانوية الحنصالي، حسب ما أفاد به والد التلميذ بن منصور في اتصال بجريدة هسبريس الإلكترونية.

وأكد والد الابن أن "الحادث يعود إلى يوم السبت 21 أبريل الماضي، على الساعة السابعة والربع مساء، حيث اقتيد إبراهيم من محل تجارة، دأب على العمل فيه كل يوم سبت وأحد، ببني مكادة، بعد أن دخل في جدال مع رجل من أعوان السلطة، حول نعته بـ"الكلب"؛ وهو النعت الذي لم يتقبله الابن، ليتم اقتياده في سيارة شرطة، حسب إفادة الوالد.

وصرح الوالد بأن هذا الحادث تزامن مع مرور دورية للقوات المساعدة، قصد إخلاء الشوارع من الباعة المتجولين.

كما زاد الأب بالقول: "كان ابني سليما جسدياً، بشهادة الجميع، أساتذة وزملاء ومعارف، ولم يكن يعاني من أية إعاقة؛ بيد أن ضربه من قبل أعوان من السلطة تسبب له في إعاقة جسدية، تم على إثرها نقله إلى مستشفى محمد الخامس بطنجة".

وأشار الوالد إلى أن حالة ابنه "يُرثى لها، فقد أصبح لا يحرك رجليه ويديه، كما أن نفسيته أصبحت جد حادة"، على حد قوله.

وفي المقابل، أكد مصدر أمني من طنجة أنه جرى رفع شكاية لدى النيابة العامة، وسيتم إجراء بحث قضائي في الموضوع والاستماع لكل من المشتكي والمشتكى عليه؛ وهو ما أفاد به والد إبراهيم، حيث أكد أنه رفع شكايتين، إحداهما إلى والي طنجة، والثانية إلى الوكيل العام للملك، للبحث في الموضوع.

وفي الوقت ذاته، أفاد بلاغ للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع طنجة، توصلت هسبريس بنسخة منه، بأن "التلميذ إبراهيم بن منصور، المزداد بتاريخ 18 ماي 1999، تعرض لاعتداء بدني من طرف رئيس الملحقة الإدارية رقم 21 بطنجة، والذي أعطى تعليماته لثلاثة من أعوان القوات المساعدة، من أجل احتجازه تعسفيا ليتم اقتياده من أمام المحل التجاري الذي يعمل به، على متن سيارة الخدمة، والاعتداء عليه بالضرب على مستوى رأسه، والتهديد بهتك عرضه لمدة زمنية تقارب ثلاث ساعات، إلى أن تم إنزاله بساحة سينما طارق ببني مكادة، ليتم نقله من طرف أحد الأشخاص على متن دراجة نارية إلى منزل والديه، ثم بعد ذلك إلى مستشفى محمد الخامس لتلقي الإسعافات الأولية".

وأكد بلاغ الجمعية أنه "نظرا لتفاقم حالته الصحية، وإصابته بشلل شبه كامل على مستوى جميع جسده، وعدم قدرته على الكلام بطريقة عادية، تم نقله مجدداً يوم 23 أبريل 2018 إلى المستشفى، كما تم الاستماع إليه من طرف الضابطة القضائية، وهو في حالة صحية متدهورة لا تسمح له بالإدلاء بتصريحاته، وهو في وعي وإدراك تامين"، على حدّ ما جاء في بلاغ الجمعية.

وعبرت الجمعية عن إدانتها الشديدة "للاعتداء"، الذي وصفته بـ"الهمجي". كما طالبت الجهات القضائية المختصة بفتح بحث في الموضوع ومتابعة "المعتدين" و"إحالتهم على العدالة بقصد تطبيق القانون"، على حدّ تعبيرها.

كما سجلت الجمعية بأن تساهل الجهات المعنية مع هذا النوع من القضايا "سبب في الإفلات من العقاب"، وشددت على تضامنها مع التلميذ وعائلته، كما انتدبت عنه محامين لمؤازرته وتتبع قضيته إلى نهايتها، حسب ما جاء في البلاغ.

وتبقى اتهامات أسرة بن منصور إلى الطرف الآخر محطّ تساؤل العديد من الفاعلين والمتتبعين، في انتظار نتائج البحث القضائي، وكذا مسار الاستماع للمشتكي والمشتكى عليه.