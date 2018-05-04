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الرئيسية | مجتمع | حقوقيون يرصدون أشكال التمييز ضد النساء والمثليين في المملكة

حقوقيون يرصدون أشكال التمييز ضد النساء والمثليين في المملكة

حقوقيون يرصدون أشكال التمييز ضد النساء والمثليين في المملكة
هسبريس – نور الدين إكجان(صور منير محيمدات)
الجمعة 04 ماي 2018 - 18:00

قدم المجلس المدني لمكافحة كل أشكال التمييز، صباح اليوم الجمعة، تقريره الخاص برصد وضعية التمييز في المغرب، بعد أن اجتمعت 13 منظمة مدنية مغربية، لتُسهم فيه بناء على معطياتها الميدانية والشهادات الحية، وعن طريق التحليل المشترك للمعطيات انطلاقا من التشريع الوطني والدولي بين التنظيمات المكونة للمجل.

وسجل التقرير استمرار التمييز في حق النساء على أساس جنسي، مستندين إلى استقصاءات ميدانية في منطقة ورزازات، حيث تعاني النساء المغربيات النساجات للزرابي من عدم الاعتراف بمجهودهن على المستويين المعنوي والمادي، إذ لا يتجاوز دخلهن اليومي 50 درهما في أحسن الحالات و20 درهما في أسوئها.

وأضاف التقرير أن النساء النساجات يشتغلن في ظروف صعبة، بسبب الاشتغال بمواد تقليدية؛ وهو ما يجعل وقت إعداد الزرابي يتضاعف إلى ثلث الوقت اللازم، فضلا عن عدم استفادتهن من التغطية الصحية وعقود العمل، وهو ما يتنافى مع الاتفاقيات الدولية التي وقع عليها المغرب، على حد تعبير التقرير.

وأورد المصدر ذاته أن هذه الفئة تعيش في أماكن غير آمنة وغير مؤهلة للسكن، لتهرب أصحاب المنازل من توفير شقق للكراء لهن؛ وهو ما يؤدي بهن إلى امتهان الدعارة، نظرا لإغلاق كل سبل الاندماج في المجتمع في وجوههن.

وفي السياق ذاته، قال التقرير إن المثليين المغاربة يعانون من مشاكل عديدة، حيث استعرض العديد من الشهادات التي اشتكت من التعنيف والضرب والإهانات اللفظية والطرد من العمل والإقصاء من المحيط الأسري، بسبب ميولاتها الجنسية المختلفة.

وأشار التقرير إلى صعوبة وصول هذه الفئة إلى القضاء بسبب العراقيل القانونية، التي وضعتها السلطة، عبر الفصول 483 و490 و491 من القانون الجنائي التي تحارب حرية المثليين، حيث يجدون حرجا في التقدم بشكايات إلى المحامين وإلى المحاكم، بسبب الخوف من ردود الفعل المصاحبة.

وعن الأشخاص في وضعية إعاقة، قال التقرير إنهم يشكون من ضعف الولوج إلى التعليم، بسبب غياب أساسيات الولوجيات، وتغييب الإجابة عن حاجياتها على مستوى المقررات والبيداغوجيات، حسب خصوصياتها، مؤكدا على النقص الكبير في الأدوات العلمية والأطر المؤهلة لمرافقة الأشخاص في وضعية إعاقة.

وأضاف التقرير أن الحصول على الرعاية الصحية للأشخاص في وضعية إعاقة شبه مستحيل، في ظل عدم تسجيل أي مجهود حكومي على هذا المستوى، بسبب غياب الإدراك بأن حرمان الأشخاص في وضعية صعبة من حقهم في التطبيب يعتبر تميزا وعدم احترام لالتزامات المغرب الدستورية والدولية.

وأورد التقرير ذاته أن الأمهات العازبات يعانين بشكل كبير من التمييز، إذ يتم حرمانهن من أبسط حقوقهن الأساسية؛ أولها عدم التسجيل في الحالة المدنية، الذي يؤدي إلى اختلالات وصعوبات في عمليات الإدماج الاجتماعي، حيث لا يستطعن الحصول على بطاقة "راميد"، أو التغطية الصحية أو التسجيل بالصندوق الاجتماعي، بالإضافة إلى وثائق ولوج التعليم وبرامج محو الأمية.

وسجل التقرير أن الأمهات العازبات يعملن في ظروف لا تضمن كرامتهن بسبب عدم حصولهن على عقود عمل، وكذا عدم تمكينهن من بطاقة الناخبة، لاستحالة الحصول على بطاقة التعريف الوطنية بدون عقد ازدياد.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - طيران الجمعة 04 ماي 2018 - 18:18
لانستطيع ابراز شجاعتنا ورجولتنا امام حكامنا رغم انهم يسرقوننا ويقمعوننا لذلك نفرغ خوفنا منهم على الاضعف منا
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-2
2 - امغار ناريف الجمعة 04 ماي 2018 - 18:19
واش اعيبادالله المغرب فيهغير المراة والمثليين صافي طفرناها فالشغل والصحة والتعليم ما بقات لينا غير المساواة فالارث بين الرجل والمراة ونسمحو للمثليين يازوجو بعضياتهم ارى ان الصهاينة هم من ينفرون بهذا ابمزمار لكي يلهوننا عن صميم مشاكلنا فتارة بموازين وتارة بما تعرضه دوزيم من عفن والان بالمراة والمثليين على الشعب ان يكون على حذر فالكل يتربص به وبخيرات وطنه العفاريت والتماسيح الداخاية والخارجية ردو البال المغاربة واصلو مقاطعتكم لسنطرال سيدهم علي وافريقيا وقريبا اللحم والحمص وزيت لوسيور 16 درهم للتر
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20
3 - منكم واليكم الجمعة 04 ماي 2018 - 18:19
الله لا يعطينا وجهكوم

المثليين المغاربة يعانون من مشاكل

الأمهات العازبات يعانين بشكل كبير من التمييز

صاحبات الدعارة يعانون من مشاكل

هادو هوما لي كيمتلو الشعب المغربي ?

الى عطينا الحقوق لهادو غير نصليو صلاة الجنازة
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12
4 - مهاجر من بريطانيا الجمعة 04 ماي 2018 - 18:24
أكبر خطر على البلاد هم هولاء "الحقيقيين" العلمانيين، لن يرتاحوا حتى يدمروا ما تبقى من قيم وأخلاق. انظروا إلى مثلهم الأعلى الغرب، الرجل يتزوج الرجل والمرأة تتزوج المرأة و البنات تنجبن في سن الثالثة العشر أو الخامسة العشر، المرأة تمارس الجنس مع الحيوانات وما إلى هنالك.. اتقوا الله يا قوم واعلموا أن الإسلام أعطى للمرأة حقوقا منذ أكثر من 1400 سنة في حين أعطيت للمرأة في الغرب إلا في بداية القرن الماضي.
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16
5 - مغربي قح الجمعة 04 ماي 2018 - 18:24
لا يمكن وضع المرأة و المثليين في كفة واحدة للمقارنة .هلا تحقير للمرأة.
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7
6 - الخسين الجمعة 04 ماي 2018 - 18:27
المغاربة والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يعيشون هذه الأيام نفحات ايمانية يستعدون لشهر الرحمة والمغفرة والعتق من النار.
فنرجو من هذه الجمعيات ان يحترموا مشاعر المسلمين
اما ما يسمونهم بالمثلين فهاؤلاء يحتاجون إلى أطباء نفسانيين .
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12
7 - مواطنة الجمعة 04 ماي 2018 - 18:27
وصلت الوقاحة بهذه الجمعيات حتى يجمعوا بين حقوق المرأة التي كرمها الله في القران وجعل الجنة تحت قدميها كأم وبين الشواذ قوم لوط الذين سخط الله عليهم وجعل القرية عاليها سافلها وامطر عليها حجارة من سجيل. هذه الجمعيات تدافع اكثر عن الشواذ لتنال رضا الغرب اعداء الاسلام. "اللهم لاتجعل مصيبتنا في ديننا. "
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10
8 - الهاشمي الجمعة 04 ماي 2018 - 18:31
والله إنكم تريدون تمييع هذا الوطن وسلبه هويته وحضارته ودينه والقيم والأخلاق التي تربينا عليها من أراد الميوعة أكثر مما هي عليه فليذهب إلى أوروبا، الشعب عايق بيكم يا المرتزقة تنفثون سمومكم من أجل أوروهات معدودة نريد شعب من الرجال ولي تينعس على كرشوا يطلب اللجوء ويهنينا من فارتوا.
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3
9 - Zig.italy الجمعة 04 ماي 2018 - 18:32
كنتم العبئ الاكبر على وطننا ولا تزالوا لكن اقترب موعدكم ان شاء الله والى مزبلة التاريخ . .
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2
10 - محمد دينية الجمعة 04 ماي 2018 - 18:40
لا حول ولا قوة إلا بالله، تساوون بين المطالبة في العدالة في الأجر وبين الحق في اللواط والزنا والجهر بالفاحشة ، إنها لكارثة عظمى تسوقوننا إليها،
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4
11 - نون الجمعة 04 ماي 2018 - 18:47
صافي كلشي مزيان بقا لينا غير الشواد، الله يسترنا
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0
12 - نعم للنهوض بالمرأة الجمعة 04 ماي 2018 - 18:56
الحل الوحيد للنهوض بالقيم الانسانية وجعل المرأة لها مستقبل زاهر هو القليل من الغناء والرقص والكلام الفارغ واضاعة المال .وكذالك يجب على الدولة انشاء صندوق خاص بالنساء لتشجيعهم عن الانتاج والاعمال اليدوية المثمرة .
اما المثليين ندعوا الله ان يهديهم ومن هدا المنبر ادعو المثليين للاستتار بفحشائهم القذرة فنحن مجتمع مسلم نرفض بقوة هذه الاشياء ألا دينية .
صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام حينما قال" فأدا ابتليتم فاستتروا "
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