أحمجيق: استقلالية النيابة العامة "جنينية"

هسبريس- عبد الإله شبل

دخلت النيابة العامة في مواجهة حادة مع نبيل أحمجيق "دينامو الحراك"، وهو يمثل أمام محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، حيث وصف استقلاليتها بـ"الجنينية".

وشهدت جلسة المحاكمة، اليوم الجمعة، بالقاعة رقم 7، نقاشا حادا بين حكيم الوردي، ممثل النيابة العامة، ونبيل أحمجيق، الذي خاطب الوكيل العام قائلا إن "استقلالية النيابة العامة جنينية، وإنما هي عقيدة مستمرة في المكان والزمان، وهي ليست وليدة اللحظة، بل نتيجة تراكمات".

واستمر مسلسل الشد والجذب بين النيابة العامة و"دينامو الحراك". إذ خاطب أحمجيق نائب الوكيل العام قائلا: "نحن من تعرضنا للضرب من أجل استقلالية النيابة العامة، والمناضلون بالشارع كانوا سببا في استقلالية السلطة القضائية".

وأضاف قائلا، وهو "يقطر الشمع" على ممثل النيابة العامة، "لا أظن أن واحدا من الوكلاء العامين تعرض للضرب مثلي ومثل هؤلاء المناضلين في سبيل الاستقلالية، ما عدا بعض المجهودات التي بذلت في بعض الندوات".

وتأجج الوضع بالقاعة عندما رد أحمجيق على نائب الوكيل العام قائلا: "أشعر بالشفقة صراحة نحو النيابة العامة"، فرد عليه حكيم الوردي: "مشاعركم تجاه النيابة العامة تخصكم فاتركوها لكم، وهي ليست في حاجة إلى شفقتكم".

وأضاف: "نحن بصدد محاكمة مبنية على وقائع، ولسنا بصدد مناقشة المشاعر"، فرد عليه أحمجيق: "أعلم حجم المسؤولية الملقاة على عاتقكم فيما يتعلق بهذا الملف، ولذلك أشفق على النيابة العامة لأنهم غرروا بها، وتم توريطها، ونحن نحاول مد يد المساعدة لرفع الضبابية عن المحاضر".

ولما عرض عليه القاضي علي الطرشي مجموعة من الأسماء، واستفسره عن علاقته بهم، خاصة أنهم مصنفون في خانة "انفصاليي الخارج"، أوضح "دينامو الحراك"، وهو آخر معتقل يتم الاستماع إليه من طرف المحكمة، أن "هناك تآمرا على الريف والريفيين، حتى أولئك الموجودين بالخارج، عن طريق نظرية الانفصال التي يلجأ إليها المفسدون للتغطية على فشلهم".

وتابع قائلا: "هذه التهمة أطلقت علينا، وأصبحت تطلق على كل من يتحدث عن حقوقه في هذا البلد، وتضاف إليها تهمة التآمر، حتى صارت هناك تنظيمات يقال إنها تتآمر على البلد".

وبخصوص علاقته بالمدعو فريد اولاد لحسن، قال أحمجيق: "تعرفت عليه أكثر بعدما ولجت السجن، وتبين لي أنه عضو بجمعية تدعى "الديمقراطيون المغاربة"، فكيف يكون انفصاليا؟!".

وأكد أحمجيق أن لا وجود لأي حكم قضائي ضد المدعو فريد اولاد لحسن أو غيره من الذين يوصفون بالانفصاليين، مشيرا إلى أن هذه التهمة حرمته من ولوج المغرب بدعوى انتمائه إلى حركة 18 شتنبر الانفصالية.