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الرئيسية | مجتمع | الممرضون يعتزمون شلّ مصالح المستشفيات يومي 11 و12 ماي

الممرضون يعتزمون شلّ مصالح المستشفيات يومي 11 و12 ماي

الممرضون يعتزمون شلّ مصالح المستشفيات يومي 11 و12 ماي
هسبريس - نورالدين إكجان
السبت 05 ماي 2018 - 14:00

تواصل أزمة المستشفيات المغربية الاستفحال بعد أن أَعْلَنَ الممرضون عزمهم تنظيم إضراب ومسيرة وطنية يومي 11 و12 ماي، مطالبين بـ"إحداث هيئة وطنية للممرضين"، ومحتجين على "الفراغ القانوني الحاصل في القطاع، والذي يتسبب في جَرِّ الممرضين إلى ردهات المحاكم في متابعات قضائية جائرة".

حركة الممرضين وتقنيي الصحة بالمغرب أعلنت في بيان لها عزمها خوض "إضراب يَشُلُ كل مصالح المستشفيات المغربية، باستثناء المستعجلات، بسبب التهميش القانوني الذي يطال الممرضين، ونظرا للتراتبية غير المفهومة التي وضعتها وزارة الصحة بخصوص التعويض عن الأخطار المهنية، إذ تبلغ تعويضات الممرض 1400 درهم، في حين تصل تعويضات فئات أخرى إلى 5900 درهم، رغم أن الممرض هو الأكثر التصاقا بالأخطار المهنية".

وطالب البيان ذاته بـ"إدراج حاملي شهادة البكالوريا + 2 في المرسوم الجديد، وإقرار تسوية منصفة دون تجزيء أو نظام أشطر، مع أقدمية اعتبارية بأثر رجعي مالي، ابتداء من تاريخ إرساء نظام الإجازة والماستر والدكتوراه بالجامعات والمعاهد المغربية".

وأكد المصدر ذاته "ضرورة مراجعة كل شروط الترقي المجحفة في حق الأطر التمريضية، وتقنيي الصحة، عبر رفع الكوطا واعتماد أربع سنوات بدل ست كأقدمية لاجتياز امتحانات الكفاءة المهنية، إسوة بفئات أخرى بنفس القطاع"، مشددا على "ضرورة إحداث مناصب مالية كافية تستوعب الكم الهائل من الخريجين من جميع التخصصات، لسد الخصاص والتخفيف من أعباء الممرضين المزاولين".

وفي السياق ذاته قال رشيد النجاري، عضو المجلس الوطني لـ"حركة الممرضين وتقنيي الصحة بالمغرب"، إن "الممرضين وضعوا خمسة طلبات لدى مصالح الوزير السابق الحسين الوردي من أجل الحوار، لكن دون مجيب، وتواصلوا مع الوزير الجديد أنس الدكالي لمرتين، لكن دون جديد إلى حدود الساعة"، مشيرا إلى "وجود لوبي قوي داخل وزارة الصحة يَعْمَلُ على عرقلة ملف الممرضين، ويتحدى خطاب الملك الراحل الحسن الثاني سنة 1970، الذي أوصى فيه بإحداث هيئة خاصة بالممرضين لتنظيم القطاع"، وفق تعبيره.

وأضاف النجاري في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية أن "الوزارة الحالية تحاول تغليط الرأي العام عبر الترويج لتسوية ملف الممرضين عبر البرلمان ومختلف قنواتها التواصلية، في حين لازال الممرض المغربي يشكو من معادلة الدبلومات التي تمت بطريقة عرجاء، والتي لم تنصف العديد منهم، وكذا من ضعف التعويض عن الأخطار المهنية، التي سجلت منظمة الصحة العالمية أنها تهدد الممرض أكثر من الطبيب، في الحالة المغربية".

وختم المتحدث تصريحه بـ"كون الممرض المغربي يجد نفسه في ورطة تداخل مهامه مع الطبيب، إذ غالبا ما يقوم في حالة غياب الأطباء باختصاصات بعيدة عنه، وتكون سببا في جره إلى المحاكم في حالة قام بها، أو ينال العقاب من إدارة المستشفى إن هو رفض القيام بها"، مسجلا أن الوزارة "تماطل إلى حدود الساعة بشكل غير مفهوم في إخراج مُصَنِفِ المهن والكفاءات، والذي سيحدد بشكل حاسم حجم الإشكاليات التي يتخبط فيها قطاع الصحة، وسيمكن من وضع خريطة صحية لتجاوز التعثرات".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - هناك امل السبت 05 ماي 2018 - 14:33
نتمنى الا تذكروا لنا أي شيئ يتعلق بالصحة لانا اصلا لا توجد صحة ولا مستشفيات ملينا ..ملينا عيب...اللهم هادا منكر
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2 - مواطن حزين السبت 05 ماي 2018 - 14:39
ناهيك عن بيئة العمل التي يعمل فيها الممرض ...غياب التجهيزات و ...و.. و
عندما تصبح ابسط حقوقك احلاما
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3 - اللوز عزوز السبت 05 ماي 2018 - 14:41
الاخطار المهنية اكبر مظلمة. الممرض 1400درهم قارة غيره في القطاع تصل الى 5900.الولوج الى المعاهد يتطلب معدلات باكالوريا تصل الى 16.لاتقبل معدلات 12وفي بعض الشعب 14غير مقبولة .....الوضع تغير اخبروهم علهم اصحاب حق. ...وكثير من الممرضين خاصلين علي الماستر والدكتوراة الجامعية. حدثوهم اخبروهم ونع ذلك كيقوليك غير فرملي... زيد اعزوز راك فالعالم التالت.
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4 - مريض يعاني السبت 05 ماي 2018 - 14:52
عندما يكون الأنسان معدوم الضمير منزوع الأنسانية فكل تفكيره يصب في أريد الزيادة في الأجر والمال ولهلا يقلب في المريض

أنا شخص مريض بالسل الغير معدي ذهبت ألى مستشفى مولاي يوسف بالرباط والله لا أقدر حتى على الوقوف تصورو معي أنني مهلوك وأريد من ينقذني

ذهبت يوم التلاتاء وجدت أضراب الممرضين تم رجعت وعدت يوم الأربعاء وجدت أضراب الصندوق لاكيس ولايمكنهم فعل أي شيء لي حتى أدفع مبلغ عملية نزع الماء من صدري ورجعت ذهبت يوم الخميس وجدت أضراب لأطباء ولايوجد من يعالجني ورجعت وحالتي تزداد يوم عن يوم وأنا من أضراب ألى أضراب و لاأعرف ماهو الحل يقال أن السل دوائه مجاني لكن كيف أصل له !!!

والله حتى لو تم الزيادة لهم في المرتب بعد مدة وجيزة سيعلنون أضراب لأي سبب أخر والمواطن يعاني ويموت ببطئ لاتعامل ولا أنسانية لا تفاني في العمل والكل يصرخ في وجه المريض الكل لايريد أن يعمل ويقرر الأضراب لكن المسؤولين نائمين ولا يحركو ساكن تم تغيير الوزير لكن ليس هناك أي تغيير بالعكس الوضعية تتفاقم وتزداد صعوبة للمريض

لاتوقيفات ولا طرد ولا أنذرات فما هو دور وزارة الصحة أذا كان ليس هناك ردع سموها وزارة السيبة وليس الصحة
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5 - Chaiba net السبت 05 ماي 2018 - 15:03
من حقكم شل الحركة لاكثر من يومين حتى يصل الصدى اغوار الحبال مع العلم انكم لبرنة اساسية في مجال الصحة وجب ان تحظوا بحقوق و امكاييات شاملة انثم و رجال التعليم دعاءم الشعب. مع العلم انني عسكري بعيد من السلكين لكن الحقيقة تفرض ذاتها و لا يمكن انكارها و هناك متجندة لتقديم ما بوسعها للمواطن انما لا يضيع الله اجر المخسنين الذينن هم صادقين في عملهم. و الله ولي التوفيق
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6 - mohammed السبت 05 ماي 2018 - 15:04
أتاسف لوجود عدد كبير من الممرضين الحاصلين على الدبلوم وخريجي المعاهد في عطالة او يمارسون مهن حرة اخرى تدر عليهم ربحا يقتاتون منه عار ثم عار . يكون الطالب الممرض وممارس خلال التداريب ثلاث سنوات متتالية واكتسب مهارات التمريض التي اهلته ليتخرج بتفوف ثم يرمى به في الشارع ينتظر دوره في التوظيف الذي يأتي في العام الرابع او بعده , لينضاف الى عدد العاطلين عن العمل او يلجأ الى الهجرة السرية او مباراة التعاقد بالتعليم ونحن في حاجة ماسة لهم والمستشفيات تعاني من الحصاص المهول . المهم اجد نفسي محرجا من هذه النسبة التي تعتمد كل سنة للتوظيف بالمركز الاستشفائي ابن سيناء وابن رشد حيث تعتمد الادارة 2°/° تصوروا معي 22/933 و 15/551 والله هذا عيب وعار وتيئيس لمتحرجين . كيف تكون نفسية مترشحة لتصبح قابلة وحظوظها هي 2 من اصل 100 متنافسة . اليس هذا قمة الاستهثار و الاستحمار و الاستخفاف بهذه الفئة التي صرفنا عليها الكثير وننتظر منها الكثير ولكن لا اذان لمن تنادي . الله يحن عليهم نصدروهم الى بلد اخر يحتاج القابلات للعمل به . اما ابن رشد أو ابن سينا من حقه ان يختارما يريد . اما التوظيف فالامل به اقل
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7 - mowatine السبت 05 ماي 2018 - 15:07
المستشفيات دائما مشلول .لا خدمات لا تجهيزات .
حكومة العدالة و التنمية هي المسؤولة عن الحالة المزرية التي اصبح عليها قطاع الصحة نظرا للسياسة التقشفية لهذا الحزب.
لايمكن ان تكون خدمات جيدة في المستشفيات في ظل غياب التوظيف للاطر الطبية و الشبه طبية الكافية و غياب التجهيز و غياب البنيات التحتية .
ان السياسة التقشفية للحزب العدالة و التنمية في التسيير و خفض التوظيف في جميع القطاعات سيفاقم ازمة الصحة .
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8 - ممرض قديم السبت 05 ماي 2018 - 15:12
يضربون او لا يضربون.صحة المواطن لا تساوي شيئا في هذا البلد.على الممرض ان يحب مهنته ويعالج المرضى هذه من الناحية الانسانية اما التفكير المادي سياتي لا محالة مع التقادم والتجربة.اصبحت صحة المغاربة مهددة بيد شباب طاءشين.الاضراب يكون بطرق حضارية وبدون التوقف عن اعطاء المساعدة
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