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كُتّاب وآراء
وزارة التربية تعلن نتائج امتحانات الكفاءة المهنية
أسفرت النتائج النهائية لامتحانات الكفاءة المهنية برسم سنة 2017 عن نجاح ما مجموعه 6191 مترشحا ومترشحة من أصل 36 ألفا و256.
وذكر بلاغ لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي – قطاع التربية الوطنية، أنه حسب النتائج النهائية التي تم الإعلان عنها أمس الجمعة، يتوزع المترشحون الناجحون بين هيئة التدريس (5740 مترشحا ومترشحة)، وهيئة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي (222)، وهيئة التوجيه والتخطيط التربوي (29)، وهيئة التسيير والمراقبة المادية والمالية (48)، وهيئة الأطر المشتركة (152).
وأضاف البلاغ أنه يمكن الاطلاع على النتائج المذكورة بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وبالمديريات الإقليمية للوزارة، وكذا على الموقع الالكتروني للوزارة.