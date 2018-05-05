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هل ستفلح الحكومة في محاربة غلاء الأسعار خلال شهر رمضان؟

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الرئيسية | مجتمع | الحكومة المغربية تواجه غلاء الأسعار برقم أخضر

الحكومة المغربية تواجه غلاء الأسعار برقم أخضر

الحكومة المغربية تواجه غلاء الأسعار برقم أخضر
هسبريس - محمد الراجي (رسم : مبارك بوعلي)
السبت 05 ماي 2018 - 17:22

على غرار الرقم الأخضر الذي وضعته الحكومة للتبليغ عن الرشوة، سيتم الإعلام خلال الأيام القادمة عن وضع رقم أخضر رهن إشارة المواطنين للتبليغ عن أي تلاعب في أسعار المواد الغذائية، أو الاحتكار، بهدف منع الزيادة في الأسعار خلال شهر رمضان.

وسيكون بإمكان المغاربة، حسب ما كشف عنه سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، أن يبلّغوا عن حالات رفع الأسعار في السوق، أو حالات احتكار المواد الغذائية، بالاتصال بالرقم الأخضر الذي ستشرف عليه مصالح الوزارة المنتدبة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة.

وأوضح العثماني أن الشكايات التي ستردُ على الوزارة المعنية عبر الرقم الأخضر ستتحول مباشرة إلى مصالح العمالة المعنية، لتقوم بالتحرك العاجل للتحري في الموضوع.

وتعوّل الحكومة على الرقم الأخضر الجديد لمواجهة رفع الأسعار الذي يقض مضجع المغاربة في كل رمضان، وقال العثماني: "سوف نعمل على مواجهة المتلاعبين بالأسعار بمساعدة المواطنين".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - الأستاذ خالد السبت 05 ماي 2018 - 17:31
وماذا سيغير الرقم الأخضر لا شيئ مع مصاصي الدماء الذين لا يعرفون إلا الربح السريع الحل هو أي مادة من المواد الغذائية تم رفع ثمنها الحل بيدنا هو المقاطعة وسترخص بكل سهولة ويسر .
وتحياتي الحارة للإخوة المغاربة عن المقاطعة الناجحة بكل المقاييس.
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7
2 - remarque السبت 05 ماي 2018 - 17:42
زعما غادي تستاجبو ل نداء ديال 40 مليون مغربي ف نهار واحد آآمبوستحييييييل
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2
3 - كاتب السبت 05 ماي 2018 - 17:42
لماذا هذا الرقم؟ أليس دوركم مراقبة اﻷسعار و حماية المستهلك؟
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