مركز لدراسة التقارير الدولية يرى النور بالمغرب

وسام الحنكاري*

شهدت غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالقنيطرة ميلاد المركز المغربي للعدالة الانتقالية ودراسة التقارير الدولية، تحت شعار: "العدالة الانتقالية مدخل لتطور المجتمعات المعاصرة".

وحسب بلاغ للجنة التحضيرية، توصلت هسبريس بنسخة منه، فإن الأهداف المتوخاة من تأسيس هذا المركز تتمثل في الحماية والدفاع عن حقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها، وترسيخ قيم التعدد الثقافي للهوية المغربية، ونشر وإشاعة ثقافة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية والمواطنة والتربية عليهما على مستوى مرافق وقطاعات الدولة، بالإضافة إلى تعميق البحث حول قضايا حقوق الإنسان من خلال آليات ومبادئ العدالة الانتقالية، والاهتمام بالدراسة التحليلية للتقارير الدولية.

وعن مجالات اشتغال المركز، أكد المصدر سالف الذكر أنها تشمل حقوق الإنسان بمفهومها الشامل والكوني، ويرتكز في ممارسته ومرجعيته على المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وكل القيم الإنسانية الضامنة للكرامة والحرية والمساواة، وكذا حماية الذاكرة الجماعية من التهميش والنسيان ودراسة القضايا القانونية المتعلقة بضمانات حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في التشريع المغربي، والسعي لدى السلطات العامة للعمل على توسيعها وإلغاء كل النصوص والإجراءات المنافية أو المعرقلة لممارستها، وملاءمتها مع المواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

كما يهدف المركز، أيضا، إلى جمع وتحليل ونشر المعلومات المتعلقة بحقوق الإنسان وآليات العدالة الانتقالية والتقارير الدولية المحلية والإقليمية، وكذا التعاون والتنسيق مع مختلف القطاعات الحكومية والجامعات والكليات المراكز العلمية التي تهدف إلى حماية والنهوض بثقافة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية ودراسة التقارير الدولية.

وفي تحديد أعضاء المكتب التنفيذي للمركز، فقد جرى تعيين المصطفى بوجعبوط مديرا، وعبد الله ستيتو نائبا له، وحاميد زيار كاتبا عاما، وكريمة الصديقي نائبة له، ومنتصر لحلافي أمينا للمال، وحنان شرماط وحمد النويصر مستشاريْن.

وعن الوسائل الأساسية التي يمكن من خلالها تحقيق أهداف المركز، وضح البلاغ أن الأمر يتعلق بإنجاز الأبحاث والدراسات المطلوبة والأعمال الفكرية والأكاديمية والاستشارات وإبداء الرأي في المجالات التي تتلاءم مع المركز، بتقديم المساعدة الفنية والمعرفة التي تتعلق بتجارب مقارنة ذات صلة في مجال العدالة الانتقالية، بإعداد تقارير حول تطوراتها، ولأجل تعميق وإضافة المعرفة في المجتمع المغربي وبمحيطه الاقليمي والدولي، بالإضافة إلى إعداد وطباعة ونشر الأبحاث والدراسات الميدانية، والعلمية والمطبوعات الدورية.

تشكيل وحدات البحث لإنجاز المشاريع والأعمال العلمية الأكاديمية على المستوى الجهوي والوطني وسيلة أخرى من الوسائل التي يعتمدها المركز، بالإضافة إلى دعم وتشجيع مختلف الطلبة الباحثين والمهتمين بالمجال العلمي والأكاديمي والبحثي، لتكوين رصيد معرفي ومرجعي ذات صلة بأهداف المركز، وكذا تقييم السياسات العمومية في مجال حقوق الإنسان.

جدير بالذكر أن التجربة المغربية في العدالة الانتقالية قد لقيت اهتمام العديد من الدول في المنطقة العربية، خاصة في الاستقرار السياسي للبلد، وكذا بالإقرار بأثر هيئة الإنصاف والمصالحة، وبإصلاح القطاع القضائي ومؤسسات الدولة، خاصة بعد التعديلات الدستورية التي عرفها المغرب، من خلال دستور 2011، الذي عزز الحقوق المدنية، وجرّم التعذيب وغيره من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.