"المرأة التنين" والقرصان يوزعان الأحضان في كورنيش الدار البيضاء

هسبريس من الرباط

في كورنيش عين الذياب بالدار البيضاء، اختار عدد من الشباب المغاربة الانخراط في حملة الأحضان العالمية، حيث ظهرت المرأة التنين والقرصان يوزّعان الأحضان على الكبار والصغار، نساء ورجالا، مغاربة وضيوفا أجانب، من مختلف المستويات الاجتماعية والثقافية.

وقال الواقفون وراء هذه المبادرة الفريدة: "اخترنا نحن مجموعة من الشباب المغاربة توزيع الأحضان في شوارع المملكة لنشر السعادة والفرح ودفء المشاعر بين الناس، أحضان بالمجان لأناس لا نعرفهم، لنذكر بأننا كلنا بشر، ونحن لبعضنا، في لحظات الحزن والفرح".

سناء زاكي، الشابة التي شخصت المرأة التنين، قالت: "خرجنا اليوم بمناسبة اليوم العالمي للأحضان لنوزع الحب والتسامح والأحضان، من أجل أن يحضنونا ونحضنهم، ونمازحهم ونفرح معاً، التفاعل كان جميلاً، والجميع كان سعيداً، وهذا أمر أسعدني".

أما أيوب فلاك، القرصان، فقال: "ارتديت لباس القرصان وخرجت لسكان الدار البيضاء حتى نوزع عليهم الأحضان وكان الناس في المستوى، وكانوا مستعدين لنتقاسم السعادة معاً، تبادلنا الأحضان والجميع كانوا يودعوننا وهم سعداء".

وليست هذه المرة الأولى التي يشارك فيها المغاربة في حملة الأحضان، وبلمسة الجنون نفسها؛ فقد وزّع الرجل الحديدي، وخلفه الشاب المبدع محمد المقريني، الأحضان في الكورنيش نفسه قبل سنتين من الآن.

يذكر أن الحملة العالمية للأحضان بدأت عام 2008، عندما قررت سيدة أميركية تدعى كارول ميلر حضن الناس في الشارع.

وقالت كارول: "كنت خائفة في ذلك اليوم، تساءلت ما الذي سيظنه الناس؟ هل سيقبلون عناقي؟ لحسن الحظ كان لي بعض الأصدقاء الحميمين الذين انضموا إليّ في ذلك اليوم البارد في شيكاغو، وفي الحقيقة حصلنا على ما أردنا من الأحضان".

وبعد مرور عشر سنوات على بداية هذه الحملة، قالت كارول: "لقد غيّرتني حملة الأحضان المجانية، من دواعي سروري أن أكون شاهدةً على عشر سنوات غيرت الآخرين".