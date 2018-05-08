"شجرة كتب" تحتفي بمبادرة اللتنمية البشرية

هسبريس - و.م.ع

تم بالرباط الاحتفاء بالذكرى ال13 للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، من خلال تنظيم مكتبة بالهواء الطلق، أطلق عليها "شجرة الكتب"، وهي مبادرة تروم تشجيع الأطفال على القراءة والتقاسم التضامني.

وشكل هذا الحدث الذي نظمته ولاية الرباط سلا القنيطرة، بشراكة مع جمعية "إبني"، والجمعية الجهوية لأرباب المكتبات، وجمعية "مسرح الحال"، تحت شعار "علقوا الكتب على الأغصان واقطفوها"، مناسبة لتوعية الأطفال بأهمية الكتاب والقراءة، من خلال إشراكهم في مشروع جماعي تضامني.

وفي هذا الصدد، قال المخرج عبد الكبير الركاكنة، إن هذه المبادرة تروم تحسيس الأطفال بثقافة التقاسم، وتشجيع استقلاليتهم وانخراطهم في تدبير ملكية مشتركة، من خلال تحميلهم مسؤولية تدبير مجموعة من الكتب. وأكد الركاكنة، وهو عضو "جمعية مسرح الحال" أن الهدف من هذه المبادرة يتمثل أيضا في تشجيع الجيل الجديد على القراءة، عبر تطوير علاقته بالكتاب والانفتاح على المعرفة وثقافة الآخر، في ضوء التطورات التكنولوجية، معتبرا أن الكتاب خير سبيل لبناء شخصية الشباب.

من جهتها، سجلت كانوفا هوغيت، المتطوعة بجمعية "إبني" وأستاذة سابقة، أن هذه التظاهرة تتيح توعية المجتمع برمته بأهمية الكتاب والاهتمام بالقراءة من خلال التقاسم منذ سن مبكرة. واعتبرت أن الكتاب لن يختفي مع الأزمنة المعاصرة، مؤكدة انه لن يتم تعويض الكتاب الورقي بالكتاب الرقمي رغم انتشار استخدام اللوحات الرقمية.

من جانبه، دعا خالد بن محمد المختار البدوي، مدير دار للنشر، إلى رفع درجة الوعي والاهتمام بثقافة الكتاب لدى الأطفال في زمن العولمة والعالم الافتراضي.

وأكد على أهمية تنظيم مبادرات من هذا النوع، وضرورة حث الأطفال وجميع الفئات على القراءة، من خلال اقتراح مكتبات متنقلة في المرافق العمومية، من قبيل وسائل النقل العمومية .

وتهدف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي أطلقها الملك محمد السادس في 18 ماي 2005، إلى محاربة الفقر والهشاشة والإقصاء الاجتماعي، من خلال إنجاز برامج لدعم البنيات التحتية الأساسية، ومشاريع التكوين وتعزيز القدرات، والتنشيط الاجتماعي والثقافي والرياضي، وكذا النهوض بالأنشطة المدرة للدخل والتشغيل.