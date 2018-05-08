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كُتّاب وآراء
مركز يعتبر حكما على حقوقي "عقابا سياسيا"
أعلن المركز المغربي لحقوق الإنسان أن الحكم الصادر في حق الحقوقي حسن اليوسفي، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات، على خلفية إدانته بتهمة نشر محرر قضائي غير صحيح عبر موقعه الإلكتروني، "ينطوي على عقاب سياسي تعسفي في حق المناضل، ورغبة مبيتة للانتقام منه جراء نضالاته الميدانية، سواء إقليميا أو وطنيا".
وأضاف المركز، في بيان صادر عنه، أن التهمة الموجهة للمعني "غير مثبتة من الناحية القانونية، وبالتالي كل ما ترتب عنها من قرارات قضائية جانبت الصواب في ما قضت به، لتجعل الأخ حسن اليوسفي ضحية حكم جائر لا يمكن تبريره على الإطلاق، ما يعد تكميما للأفواه، وتضييقا ممنهجا على حرية الرأي والتعبير".
كما أكد المركز قناعته ببراءة حسن اليوسفي من التهم الموجهة إليه، معتبرا ما جرى "انتقاما منه ومن كل الأصوات الداعية إلى محاربة الفساد والاستبداد"، ومطالبا في الآن ذاته الدولة المغربية بـ"الكف عن مضايقة حرية الرأي والتعبير، والإفراج عن كافة المعتقلين في السجون المغربية على خلفية آراءهم السياسية والحقوقية"، وفق البيان ذاته.