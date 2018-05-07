أساتذة الموسيقي يلوّحون بشلّ المباريات بسبب تأخر التعويضات

هسبريس - محمد الراجي

ارتباك كبير يُخيم على الامتحانات الإقصائية الخاصة بالطلبة الأحرار ومباريات المعاهد الموسيقية بالمغرب، خلال الموسم الدراسي الجاري، إثر إعلان أساتذة التعليم الموسيقي مقاطعتها بسبب عدم توصلهم بتعويضاتِ الإشراف عليها خلال السنوات الثلاث المنصرمة.

الجامعة الوطنية للتعليم الأكاديمي للموسيقى والفن الكوريغرافي بالمغرب، والممثلة لأساتذة التعليم الموسيقي بالمعاهد الموسيقية بالمغرب، أعلنت أنَّهم سيقاطعون الامتحانات الإقصائية الخاصة بالطلبة الأحرار والمباريات العمومية بمختلف المعاهد الموسيقية، إلى حين تلبية مطلبهم المتمثل في التعويض عن السنوات الثلاث المنصرمة.

عبد الفتاح دوك، نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم الأكاديمي للموسيقى والفن الكوريغرافي بالمغرب، قال في تصريح لهسبريس إنَّ "أعضاء اللجان المشرفة على مباريات التخرّج من المعاهد الموسيقية كانوا يتوصلون بتعويضات عن عملهم، وإنْ كانت هذه التعويضات غير محددة، قبل أن يفاجؤوا بانقطاعها منذ سنة 2014".

وزير الثقافة الحالي، محمد الأعرج، استقبل ممثلين عن الجامعة الوطنية للتعليم الأكاديمي للموسيقى والفن الكوريغرافي بالمغرب شهر يونيو الماضي، وطمْأنهم بأنه سيردّ على طلبهم؛ لكنّ الجامعة لم تتوصّل بأي ردّ، ما حذا بها إلى إعادة مراسلة الوزير، في شهر شتنبر الماضي، حسب إفادة عبد الفتاح الدك، وهو ما أثمر استقبالا آخر وعد فيه الوزير بتعويض الأساتذة.

المتحدث ذاته أردف بأنّ الجامعة الوطنية للتعليم الأكاديمي للموسيقى والفن الكوريغرافي بالمغرب قامت بمراسلة الأساتذة الذين أشرفوا على لجان المباريات خلال السنوات الثلاث الماضية، تخبرهم بأنّ وزارة الثقافة ستصرف لهم تعويضاتهم، لكنّ ذلك لم يتمّ، ما حذا بالجامعة إلى اتخاذ قرار مقاطعة المباريات إلى حين الاستجابة لمطلبها.

وقبْل إعلان قرار مقاطعة المباريات، كانت الجامعة الوطنية للتعليم الأكاديمي للموسيقى والفن الكوريغرافي بالمغرب قد اتفقت مع وزارة الثقافة على إنشاء لجنة ثنائية لتدارس هذا الملف، أثمرت تقريرا قال عبد الفتاح الدك إنّ ممثلي وزارة الثقافة ضمّنوه معطيات لم يتم الاتفاق عليها مع ممثلي الجامعة، وجرى وضعه في مكتب وزير الثقافة والاتصال.

بعد ذلك، يضيف عبد الفتاح الدك، "اتصل مسؤولو الجامعة الوطنية للتعليم الأكاديمي للموسيقى والفن الكوريغرافي بالمغرب بمديرية شؤون الموارد البشرية بوزارة الثقافة والاتصال، فأخبروا بأنّ الوزير يقترح تعويض الأساتذة عن سنة 2017 فقط، التي تولى فيها مسؤولية الوزارة، لكنّ الجامعة رفضت هذا الاقتراح، وأعلنت مقاطعة الامتحانات الإقصائية الخاصة بالطلبة الأحرار والمباريات العمومية".

الجامعة الوطنية للتعليم الأكاديمي للموسيقى والفن الكوريغرافي بالمغرب أعلنتْ أنها لن تتراجع عن قرار مقاطعة الامتحانات الإقصائية الخاصة بالطلبة الأحرار والمباريات العمومية، "حتى تتم تلبية مطالبنا وتعويضنا عن السنوات الثلاث الماضية الخاصة بالمباريات العمومية التي لازالت في ذمة الوزارة، وإعادة الاعتبار لنساء ورجال التعليم الموسيقي".