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حملة توقيعات تطالب العثماني بـ"احترام الموتى"
الثلاثاء 08 ماي 2018 - 08:03
أقدمت جمعية الصداقة للأعمال الاجتماعية والحفاظ على المقابر على تقديم عريضة على الموقع الدولي للتغيير: change.org "لمطالبة الحكومة المغربية بتهييء مقابر جديدة تحترم المعايير الإنسانية والشرعية لإكرام الأموات وتوازي النمو الديمغرافي الكبير للعاصمة، ورد الاعتبار للمقابر العتيقة التي تعيش حالة كارثية يندى لها الجبين وتشكل وصمة عار على كل المغاربة مواطنين وسلطات".
ووجهت الجمعية المذكورة رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، مشيرة إلى أن "عدد التوقيعات على العريضة بلغ 5000 توقيع؛ وهو العدد المنصوص عليه في الدستور"، وزادت: "وعليه نطالبكم بدراسة العريضة والمقترحات التي تقدمها والتعجيل بتهييء مقابر آمنة ونظيفة لإكرام أمواتنا".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
2 - المنيعي الثلاثاء 08 ماي 2018 - 08:35
هاد رئيس الحكومة خاصو يخرج راسو من الرملة وما يبقاش يدير سياسة النعامة. وحنا لين غادي نبقاو مسيرين من طرف أشباح وكراكيز.
3 - mimo الثلاثاء 08 ماي 2018 - 08:47
ماذا فعل بالأحياء اديروا مع الموتى لاحولاة ولا قوة الا بالله
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