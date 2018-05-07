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الرئيسية | مجتمع | تجاوزات أعوان السلطة تطفو على سطح النقاش العمومي بالمغرب

تجاوزات أعوان السلطة تطفو على سطح النقاش العمومي بالمغرب

تجاوزات أعوان السلطة تطفو على سطح النقاش العمومي بالمغرب
هسبريس - محمد الراجي
الاثنين 07 ماي 2018 - 16:45

أواسط شهر أبريل 2016، أقدمتْ سيّدة تُدعى "مي فتيحة" على صبّ قارورة من مادة حارقة على نفسها، أمام الملحقة الإدارية السادسة بمدينة القنيطرة، وأوقدت النار في جسدها، بعد أن تمّت مصادرةُ بضاعتها في سوق شعبي، وصفعها من لدن عون سلطة، لينتهي هذا المشهد الدرامي بوفاة "مي فتيحة"، متأثرة بحروقها.

بحر الأسبوع الماضي، عاد موضوع اعتداء أعوان السلطة على المواطنين ليطفو على سطح النقاش العمومي في المغرب، إثر اعتداء "قائد" بمدينة طنجة على شاب في الثامنة عشرة من عمره، بعد أن نعته بالكلب، مسببا له في إعاقة حركية واهتزاز نفسي، حسب التصريحات التي أدلى بها والداه للصحافة.

وزارة الداخلية عمدت، في خطوة احترازية، إلى توقيف قائد الملحقة الإدارية الـ12 بمغوغة عن مزاولة مهامه وإلحاقه بمصالح عمالة طنجة أصيلة بدون مهمة، في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث القضائية قصد اتخاذ الإجراءات المناسبة، بعد التحقيق الذي أمرت النيابة العامة بطنجة بفتحه حول واقعة الاعتداء التي أثارت غضبا كبيرا على الشبكات الاجتماعية.

الإجراءات التي تتخذها وزارة الداخلية في حق المسؤولين عن إنفاذ القانون، المتورطين في الاعتداء على المواطنين، تثير علامات استفهام حول جدواها في ردْعهم، بالرغم من إحالة بعضهم القضاء؛ لكن الرأي العام لا يعرف، عادة، مصير هذه القضايا.

عبد الرزاق بوغنبور، رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، قال، في تصريح لهسبريس، إنّ أصل المشكل يعود إلى أنَّ عددا من المسؤولين عن إنفاذ القانون يفهمون مبدأ "الحفاظ على هيبة الدولة" بشكل خاطئ، حيث يعتبرون أنَّ من حقهم أن يعتدوا على المواطنين، مشيرا إلى أنّ ما يشجعهم على ذلك هو عدم التعامُل معهم بالصرامة اللازمة.

واعتبر بوغنبور أنَّ حالات الاعتداء على المواطنين من لدن المسؤولين عن إنفاذ القانون في المغرب ليست مُمنهجة؛ "لكنها تتنامى بشكل مثير للقلق، ويجب على الدولة أن تقطع معها"، مضيفا "حين يتعرض أحد أعوان الدولة لاعتداء من لدن مواطن تُسرع الجهات المعنية إلى إصدار عقوبات ثقيلة في حقه بسرعة، بينما لا تتحرك بالصرامة نفسها حين يحدث العكس.

عدد من النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي اعتبروا القرار الصادر عن ولاية جهة طنجة، توقيف قائد مغوغة، الذي بات يُعرف بـ"قائد هز عليا هاد الكلب"، مجرد محاولة لامتصاص الغضب الذي أثاره اتهامه بالاعتداء على شاب كان يجلس أمام دكانه حين كانت القوات المساعدة تطارد بائعين جائلين، متسائلين عن مصير القائد المتهم بصفع "مّي فتيحة" بالقنيطرة، ما دفعها إلى إحراق نفسها قبل سنتين.

ويعود عبد الرزاق بوغنبور إلى سنة 2013، حين عملت قوات الأمن على تعنيف مجموعة من النشطاء الحقوقيين والمواطنين، جراء احتجاجهم أمام مقر البرلمان بالعاصمة الرباط على تمتيع مغتصب الأطفال الإسباني دانييل كالفان بالعفو الملكي، حيث رفعت جمعيات حقوقية دعاوى ضدّ المسؤولين الأمنيين المتهمين بتعنيف المحتجين؛ لكن لم يتمّ تحريك الدعوى إلى حد الآن.

ويرى بوغنبور أنَّ ما يجعل المواطنين يشكّكون في مدى رغبة الدولة في وضع حدّ لتعسفات بعض المسؤولين هو عدم تعاطيها بالصرامة اللازمة معهم، قائلا "لدينا كل الدلائل التي توثق الاعتداء الذي طالنا خلال الوقفة الاحتجاجية ضد العفو عن "كالفان"؛ لكننا لم نستطع تحريك الدعوى التي رفعناها إلى المحكمة إلى حد الآن، علما أن الدعوى رفعتها ثلاث جمعيات حقوقية، فما بالك بالمواطن العادي".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - عبدالله الاثنين 07 ماي 2018 - 17:01
اتسائل هل يتم تدريس القياد هده السلوك المنحرفة و بأن الشعب عدو للدولة ?
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21
2 - kerroumi el bachir الاثنين 07 ماي 2018 - 17:03
لن تغير السلطة، شيئ لئنهاوبكل بساطة تعتبرنا عبيد
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21
3 - fth الاثنين 07 ماي 2018 - 17:04
لاجديد بين مغرب الأمس ومغرب اليوم،الا الشعارات والوعود الكاذبة،إن القائد والباشا يدهم اخف من لسانهم انه أمور وؤاثية
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22
4 - مواطن الاثنين 07 ماي 2018 - 17:06
لكل من لا يعرف "الشمولية"
الشمولية وهو مفهوم مستعمل من علماء السياسة لوصف الدولة التي تحاول فرض سلطتها على المجتمع وتعمل على السيطرة على كافة جوانب الحياة الشخصية والعامة قدر إمكانها، مايميزها عن السلطوية هو أن الشمولية تسعى للتحكم بكافة أوجه الحياة بما في ذلك الاقتصاد والتعليم والفن وأخلاقيات المواطنين.
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17
5 - مواطن الاثنين 07 ماي 2018 - 17:11
فين هو القانون القانون يطبق غير على المواطن الضعيف لو كان الشاب هو الدي تسبب للقايد في عاهة مستدامة لكان القانون احاله الى السجن مباشرة لكن القايد أحيل الى ملحة ثانية هدا هو العدل ؟؟؟ الله يأخذ فيه الحق هو و كل طاغي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
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6 - kamal الاثنين 07 ماي 2018 - 17:12
تسلط الاعوان ليس بجديد، بل هو قديم اكثر مما نتصور ، فالقاءد او القايد كما يحلو للبعض تسميته هو فوق القانون ، فبامكانه هدم منزلك او نزع سلعتك او ارسالك الى السجن دون حق، ما نكتشفه حاليا هو بسبب التقدم التكنولوجي و اصبحنا نرى ذلك بالصوت و الصورة، دون اي حسيب ولا رقيب، نفس التسلط يمارسه اعوان السلطة و رجال الدرك خارج المدار الحضاري، نحن بالنسبة لهم مجرد عبيد و قطيع و مداويخ، لا غير ، فالميزة اللتي ميزنا الله بها و هي الكرامة قد انتزعت منا، وما يحدث حاليا ان الجيل الحالي يحاول المقاومة و الثبات على كلمة واحدة، ولكن هيهات لا من سميع، بل تلفيق تهم واهية لا غير، فالتكنولوجيا منحت متنفس للمظلومين على عكس العبيد و العياشة اللذين يدافعون بشتى الطرق عن مكتسبات فانية ،
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7 - نادية العيساوي الاثنين 07 ماي 2018 - 17:12
انهم اعين الدولة التي لا تنام هكذا وصفهم الراحل الحسن الثاني ومنذ دلك الحين والمخابرات المخزنية تعتمد عاى تقاريرهم ووشاياتهم في كل كبيرة وصغيرة حتى اصبحوا جزءا من مقدسات الدولة التي لا تسهو ولا تغفل وكل ما يدلون به لا سيادهم يعتبر صوابا والمواطن دائما على غير حق اما هم فالحق حليفهم رغم دنو مستواهم الثقافي والمعرفي فهم الاصدق والاصح والا فضل هكذا هم اعوان الدولة بالمغرب غلا عجب اذا صدر منهم ما يضايق المواطن ويجهز على حقوقه
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8 - علال الاثنين 07 ماي 2018 - 17:15
السؤال المطروح . هل كان سيفتح تحقيق في هذه القضية حتى من دون أن يثار في النيت. يعني أوتوماتيكيا ؟؟.
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9 - مواطن يحب وطنه الاثنين 07 ماي 2018 - 17:18
تجاوزات القيود في بعض المناطق فازدياد ملحوظ دون ان تتحرك الجهة الوصية وهي وزارة الداخلية. ففي المنطقة الواقعة بالنفود الترابي لجماعة وسلسات التابعة اداريا لتازناخت تجري حاليا عملية حفر الابار بدون ترخيص و دون توقيف الاشغال من طرف قاءيد المنطقة ورجال الدرك.وهو ما يعني ان هناك تواطؤ بهده المنطقة ( عمالة ورزازات).
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10 - تحية.للقايد الاثنين 07 ماي 2018 - 17:20
كيف.لهادا.الطفل.شتل.لان.القايض.قاليه.هزو.عليا.
هاد.الكب.هل.هاده.الكلمة.كافة.لتجعل.في.هادا.
المراهق.هاده.الحالة.هدا.التخربيق.او.قمة.الخوف.
من.المخزن.قد.تسمع.وانتا.مار.في.الشلرع.ابشع.من.هادا.
الكلام.هل.نشتل.كلنا.اوا.العبث.هادا.
اخلو.القليد.ءقوم.بواجبه.ان.الناس.صعاب
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11 - موحا وسعيد الاثنين 07 ماي 2018 - 17:30
إذا كان عون عمومي يبتز الناس للاستفادة التي يتم منحها لسكان الصفيح وكذلك أماكن السوق النموذجي تحت إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية و تكريس البلطجة داخله لجمع الاتأوات(سوق الأمل يعقوب المنصور )
ما عسانا إلا أن نقول حسبنا الله ونعم الوكيل
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12 - Hamido الاثنين 07 ماي 2018 - 17:34
هده حالات تقع حتى في الدول الديمقراطية .نتأسف لما حدث للشاب ونسأل الله أن يعجل بشفاءه.عندما تكون مواجهة بين الأمن والتجار أو المحتجين تحدث هده الامور بسبب الغضب والانفعال وتكون النتائج كارثية في بعض الأحيان.لا اعتقد ان القائد والقوات المساعدة تعمدوا اعاقته .ونتمنى من الجميع التعقل.ومرحبا بأصحاب الدسلايك.رغم اني قلت الحقيقة ورغم أنه يوجد ظلم في الوطن لكن ينبغي أن نسمي الأمور بمسمياتها حتى لا نكون عدميين.
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13 - aziz meknes الاثنين 07 ماي 2018 - 17:38
كيت لجات فيه إنا القايد مشي وقفوه عن المهام ولكن هربوه تاتبرد لقضية عاد يعطيوه مهام فجيهة اخرى المخزن عندنا صعيب فلبلاد وتيتحانو بناتهم لنتمناو هو الله يشافي هذاك الشاب ويعطي الراحة لوالديه الله يسمحنا من حق لوالدين
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