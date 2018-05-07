الدكالي يبشر المهنيين والعمال المستقلين بتطبيق التغطية الصحية

هسبريس- محمد بلقاسم

كشف أناس الدكالي، وزير الصحة، عن تفاصيل الدراسة التي أجرتها الحكومة بخصوص للمهنيين المستقلين، في إطار تنزيل القانون المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، بعد مصادقة البرلمان بغرفتيه عليه.

وقال الدكالي، اليوم الاثنين في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إن دراسة فئوية للمهنيين المستقلين والأمراء أجرتها الحكومة ممثلة في قطاع الشغل والشؤون الاجتماعية، مسجلا أن "الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يتحدث عن نهاية 2018 أو بداية 2019 للاستفادة بالنسبة لبعض المهن المنظمة".

وفِي مقابل تأكيد الدكالي أمام نواب الأمة أن "هناك دراسة فئوية وتم الشروع في التشاور مع المهنيين لتنزيل الاستفادة"، أعلن أن "التأمين على المرض بالنسبة للأجراء المستقلين سيصل إلى 90 في المائة في أفق 2021"، بعدما ربط القانون الذي صادق عليه البرلمان بخصوص التغطية الصحية تنزيل المقتضيات التي جاء بها بالقوانين المنظمة لأنظمة المعاشات التي حددتها قوانين التقاعد الجديد بمقتضى مشروع القانون رقم 99.15 الذي يرمي إلى خلق نظام أساسي للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.

وكانت الحكومة قد أكدت أن استفادة المهن الحرة المنظمة والمستقلين من التغطية الصحية للمهن يهدف إلى تعميم التغطية بالنسبة إلى هذه الفئات، التي تمثِّل مع أفراد عائلاتها أزيد من 10 ملايين من الساكنة في المملكة؛ وهو ما سيمكن من تحقيق التغطية الصحية لكل المواطنين.

الورش، الذي أسند تدبيره إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أعلنت خلاله الحكومة أنها تسعى إلى تجاوز المعيقات التي تواجه تطبيق هذا القانون؛ ومنها البحث مع ممثلي هذه الفئات ضمن مشاورات مع الوزارة المعنية بالشغل والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن كيفيات تنزيل نظامي التغطية الصحية والتقاعد، لتبدأ بعدها الانخراطات واستفادة المؤمَّن لهم وعائلاتهم.