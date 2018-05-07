أسرة الأمن تكرّم الميرواي قيدوم رجال الشرطة

هسبريس من الرباط

خصصت المديرية العامة للأمن الوطني تكريما متفرّدا للشرطي المتقاعد محمد الميراوي، الذي أشرف على 100 سنة من عمره.

وكان عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني، قد أعطى تعليماته إلى مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني من أجل إيلاء أهمية بالغة للشرطي المتقاعد محمد الميراوي، المزداد سنة 1919، "مع التكفل بجميع نفقات ومصاريف أدائه لفريضة الحج، رفقة واحد من أفراد أسرته، فضلا عن الاحتفاء به -كضيف خاص- ضمن احتفالات ذكرى تأسيس المديرية العامة للأمن الوطني التي ستنظمها ولاية أمن الدار البيضاء في 16 ماي 2018".

كما كان الشرطي المتقاعد محمد الميراوي، وفق مصدر أمني، قد شارك في الحرب العالمية الثانية، إلى جانب الجنود المغاربة الذين دافعوا عن استقلال فرنسا، قبل أن يلتحق بالمديرية العامة للأمن الوطني خلال سنة 1956، ضمن الطلائع الأولى التي ساهمت في تأسيس جهاز الشرطة المغربية، والتي مارس فيها مهامه إلى أن حصل على التقاعد في دجنبر 1979.

كما يعتبر الشرطي المتقاعد محمد الميراوي، تبعا للمصدر ذاته، "من بين الشرطيين الذين قدموا تضحيات جسيمة من أجل الدفاع عن أمن الوطن وضمان سلامة المواطنين".