الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة يوم الأحد

هسبريس - و.م.ع

أعلنت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية أنه ستتم العودة إلى الساعة القانونية للمملكة، وذلك بتأخير الساعة بستين دقيقة، عند حلول الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 13 ماي 2018.

ويأتي تأخير الساعة بستين دقيقة أياما قليلة قبل بداية شهر رمضان الذي من المرتقب أن يحل بالمغرب يوم الخميس 17 ماي، فيما سيعود اعتماد التوقيت الصيفي بعد انصرام الشهر الفضيل.

وأوضح بلاغ للوزارة أن هذا الإجراء يأتي عملا بمقتضى المرسوم رقم 781-13-2 الصادر في 21 من ذي القعدة 1434 هجرية الموافق لـ 28 شتنبر 2013 بتغيير المرسوم رقم 2.12.126 الصادر في 26 من جمادى الأولى 1433 (18 أبريل 2012) بتغيير الساعة القانونية.