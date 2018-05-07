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الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة يوم الأحد
الاثنين 07 ماي 2018 - 19:20
أعلنت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية أنه ستتم العودة إلى الساعة القانونية للمملكة، وذلك بتأخير الساعة بستين دقيقة، عند حلول الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 13 ماي 2018.
ويأتي تأخير الساعة بستين دقيقة أياما قليلة قبل بداية شهر رمضان الذي من المرتقب أن يحل بالمغرب يوم الخميس 17 ماي، فيما سيعود اعتماد التوقيت الصيفي بعد انصرام الشهر الفضيل.
وأوضح بلاغ للوزارة أن هذا الإجراء يأتي عملا بمقتضى المرسوم رقم 781-13-2 الصادر في 21 من ذي القعدة 1434 هجرية الموافق لـ 28 شتنبر 2013 بتغيير المرسوم رقم 2.12.126 الصادر في 26 من جمادى الأولى 1433 (18 أبريل 2012) بتغيير الساعة القانونية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (21)
1 - عبدالله الاثنين 07 ماي 2018 - 19:40
زيد ساعة نقص ساعة ايوا زيدوا في الرواتب و نقصو من الاسعار الله يرحم بها الوالدين
2 - خليلوفيتش الاثنين 07 ماي 2018 - 19:43
خلينا ليكم الله قهرتونا خليوها بمرا و لا حيدوها بمرا. آجي نقولكم خوتي لمغاربة علاش ما نقاطعوش حنا حتى هاد الساعة الزايدة هي اصلا حرام كون كانت حلال كون خلاوها لينا فرمضان
3 - amine الاثنين 07 ماي 2018 - 19:44
نعم الرجوع للساعة القانونية وهذا يعني جليا ان الساعة المضافة غير قانونية
لقد مللنا من هذا الاستهتار و الاستخفاف بصوت الشعب و بصحة المواطن
لقد مللنا من هذا الاستهتار و الاستخفاف بصوت الشعب و بصحة المواطن
5 - ziiiina الاثنين 07 ماي 2018 - 19:47
وهاد الساعة حتى هي خاصها واحدة مقاطعة نييت. اللي معايا لايك
6 - يوسسسسف الاثنين 07 ماي 2018 - 19:50
وا وحلتو راسكوم و وحلتونا .الله يخليكوم الى ما حيدو هاد الساعة الزايدة. باش تعارفو راه ماشي قانونية دابا قال ليك نرجعو للساعة القانونية. راه الهدف هو تجبيد النهار لاستهلاك اكثر .ما كاين لا اقتصاد لا والو ،غير تابعين اوروبا وصافي .ما لنا ما نزيدو 5 سوايع ونتقادو مع امريكا؟
7 - محمد العسري الاثنين 07 ماي 2018 - 19:55
العودة الى الساعة القانونية ؟؟؟؟ يعني الساعة الإضافية كانت خارجة عن القانون هههه
8 - Souhail الاثنين 07 ماي 2018 - 19:56
التبعية الساعة حرام في شهر رمضان أو تصبحون أكثر عطف و حنان مع الشعب المقهور يا عبادي الحريرة
9 - mia الاثنين 07 ماي 2018 - 20:00
والله العظيم الى عيقات هاد الحكومة بزيد ونقص،راه الشوهة، واش كل ما يقرب رمضان ينقصو وغي يسالي يرجعوها، بغاو يختارعو دين بوحدهوم، احنا باريين منهم.
10 - الساعة القانونية الاثنين 07 ماي 2018 - 20:01
بقولكم : * الرجوع إلى الساعة القانونية * هذا اعتراف عفوي منكم بأن الساعة الجديدة غير قانونية..............ههههههههههههه
11 - yassine الاثنين 07 ماي 2018 - 20:05
يا ربي شوف من حالنا راه و الله تاتقهرنا زادو فكولشي ملي ملقوش فاش إزيدو زادو ساعة و عاد إحشمو و إنقصوها فرمضان
12 - mohamed الاثنين 07 ماي 2018 - 20:06
والله لم افهم شيئا .هل من احد يقول لي لماذا يزيدنها وينقصونها في رمضان المبارك لكي يزيدونها في شوال .
اريد ان افهم.
ورمضان مبارك سعيد.
اريد ان افهم.
ورمضان مبارك سعيد.
13 - fouad الاثنين 07 ماي 2018 - 20:07
لماذا لا تعطي الدولة الحق للمواطن في استفتاء بتصويت بنعم او لا على هذه الساعة الاضافية ؟؟؟؟
14 - Seddam الاثنين 07 ماي 2018 - 20:12
زيد ساعة انقص ساعة حتى السوايع ديالنا خسروا و ساعة الهاتف مختلفة عن الساعة الحائطية و الحائطية مختلفة عن اليدوية و اليدوية مختلف عن ساعة الحاسوب ؟؟؟!!!!
15 - chadi الاثنين 07 ماي 2018 - 20:12
بما ان الساعة التي سنعود اليها هي القانونية! فلمذا هذه الحكومة تخرق القانون دون حسيب ولا رقيب ولا مبرر مقنع؟!
16 - مغربي الاثنين 07 ماي 2018 - 20:14
متى ستأتي حكومة تستمع للشعب الشعب كله ضد هده الزيادة في التوقيت القانوني ووزارة الا وظيفة عمومية وحكومة الباجدة واللاعدالة لا تنمية وحدهما من يفرض علينا سياسة الأمر الواقع الاه يخد فيكم الحق
17 - abohamza الاثنين 07 ماي 2018 - 20:17
حنا نتصنطو ليهم اهما ميتصنطو لينا تينقصو غير فالساعة اما الاسعار غديا غير فالزيادة الله يخد فيهم الحق
18 - التازي الاثنين 07 ماي 2018 - 20:21
حكومة عنيدة اتجاه شعب مقهور.يعلمون جيدا أنها غير ذو جدوى لكن لايستطيعون شيئا ريثما يملى عليهم إملاء.
19 - معلق الاثنين 07 ماي 2018 - 20:34
لم افهم لماذا التغيير في رمضان. ما تأثيرها على الصيام ؟
يالاه تكيفنا مع الساعة و غادي نقصها و نزيدها بعد شهر. باززززززززززز على التسيير و الحكامة
يالاه تكيفنا مع الساعة و غادي نقصها و نزيدها بعد شهر. باززززززززززز على التسيير و الحكامة
20 - مغربي مكرفص الاثنين 07 ماي 2018 - 20:35
الله ياخد فيكم الحق وغادي ياخدو لينا إن شاء الله سترون
21 - صديق حسين الاثنين 07 ماي 2018 - 20:52
انت توصية قطاعات مجلس الوزراءالسودانيفي الوقت الذي اعتبر فيه بعض أن العودة إلى الزمن القديم خطوة في الاتجاه الصحيح، منطلقين من المعاناة التي خلقها تغيير التوقيت في عام 2000، حين بات الصغار يستيقظون عند الخامسة صباحاً، وهي في الحقيقة الساعة الرابعة في وقت ما زال الظلام يغطي الشوارع، وهي معاناة دفع ثمنها الكثيرون، تأخر كثيراً، وأدى حتى لتغيير الساعة البيولوجية للمواطنين السودانيين،و المفارقة بدأت بأن صاحب رؤية البكور نفى أنه قد قام بجر الساعة، وإنما تمثلت فكرته الرئيسة في تقديم وقت العمل نصف ساعة، ربما لا تنتهي المفارقات وصحف الخرطوم تخرج أمس بما يفيد بتغيب الموظفين عن الدوام في معظم المؤسسات الحكومية، الأمر الذي تطلب التلويح بأن ثمة زيارات تفقدية لأداء المؤسسات سيقوم بها رئيس الوزراء من أجل ضبط دولاب العمل. بالعودة للتوقيت القديم تفتح الباب على مصراعيه أمام ردود فعل المواطنين، التي غلبت عليها الأمنيات المغلفة بالسخرية، حين كتب أحدهم (الحكومة رجعت الساعة محلها القديم، عقبال ما ترجع لينا السودان القديم ذاته، ومعاه مشروع الجزيرة والسكة حديد التي كنا نضبط عليها ساعاتنا وسودانير،
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