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الرئيسية | مجتمع | خلافات حادة تسبق عرض "فيديوهات جنسية" بمحاكمة بوعشرين

خلافات حادة تسبق عرض "فيديوهات جنسية" بمحاكمة بوعشرين

خلافات حادة تسبق عرض "فيديوهات جنسية" بمحاكمة بوعشرين
هسبريس - عبد الإله شبل
الاثنين 07 ماي 2018 - 20:00

شهدت أطوار الجلسة السرية لمحاكمة الصحافي توفيق بوعشرين، مدير نشر جريدة "أخبار اليوم"، المتابع على خلفية تهم أبرزها الاتجار في البشر، مواجهة حادة بين دفاع المتهم ودفاع الطرف المدني.

ففي الوقت الذي طالب دفاع الصحافي توفيق بوعشرين، خلال الجلسة السرية المنعقدة زوال اليوم الاثنين بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بعد إدخال الملف للمداولة الأسبوع الماضي، باستدعاء لائحة إضافية للشهود، ثارت ثائرة دفاع الطرف المدني، الذي اعتبر ذلك الطلب خارجا عن القانون.

وطالب عبد الصمد الإدريسي، محامي ناشر "أخبار اليوم"، باستدعاء شاهدين آخرين، ويتعلق الأمر بكل من مصطفى حيران، مدير موقع "أخبركم"؛ وأحمد نجيم، مدير موقع "كود".

واعتبر دفاع المتهم توفيق بوعشرين أن الصحافيين المذكورين يتوفران على معطيات لها علاقة بالملف ومن شأن حضورهما إلى الجلسة والإدلاء بإفادتهما تغيير مجرى المحاكمة.

هذا الأمر لم يستسغه المحامي محمد الحسين كروط، دفاع الطرف المدني، الذي اعتبر ذلك أمرا غير مقبول ومرفوض؛ وهو ما دفع إلى رفع الجلسة للتهدئة.

من جهة أخرى، عرفت الجلسة توترا حادا بين هيئة دفاع الطرف المدني ورئيس الهيئة بوشعيب فارح؛ بسبب عدم توصل بعض الشهود الذين تقدموا بلائحة استدعائهم لم يتم إبلاغهم وبالتالي لم يحضروا للجلسة.

وأسر مصدر من هيئة الدفاع، لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن النيابة العامة في شخص الوكيل العام جمال الزنوري اعتبرت الملف جاهزا للمناقشة، في الوقت الذي دخل فيه محامو طرفي الملف في نقاش حاد حول ذلك.

واستدعى القاضي بوشعب فارح الشهود الذين سبق للمحكمة الموافقة على حضورهم، حيث مثلوا أمام الهيئة قبل أن يأمر بانصرافهم للقاعة المحاورة إلى حين المناداة عليهم.

وعرفت جلسة المحاكمة السرية استنفارا امنيا كبيرا، حيث جرى منع مختلف وسائل الإعلام، ناهيك عن المحامين غير المنصبين في الملف من ولوج القاعة التي تحتضن أطوار المحاكمة.

كما جرى منع الملاحظين عن الهيئات الحقوقية التي كانت تتابع أطوار المحاكمة، إلى جانب ممثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

كما حضرت للجلسة بعض المشتكيات والمصرحات في هذا الملف المثير للجدل والذي يتابع فيه توفيق بوعشرين، وعلى رأسهن "نعيمة. ل" و"خلود. ج"، و"أنيسة. ب"، ثم "وداد .م".

وكانت الجلسة الماضية عرفت نطق المحكمة بقبولها استدعاء شهود النفي والإثبات التي تم التقدم بها من لدن المحامين من الجانبين، وضم باقي الدفوعات الشكلية إلى الجوهر.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - wood الاثنين 07 ماي 2018 - 20:17
لا يمكن اعتبار الفيديوهات المزعومة ادلة في محاكمة عادلة ما لم يتم الكسف عن مصدرها و كيف تم الحصول عليها ، فهي على الاغلب تم تصويرها و توضيبها من طرف الامن و هذا الامر ليس فقط غير قانوني و غير أخلاقي بل هو اعتداء سافر على حرية الافراد باستعمال اساليب قذرة لتوريط المعارضين . فهذه الفيديوهات يجب ان تخضع لخبرة ثقنية من جهة محايدة لمعرفة محتواها . و أصلا لا يمكن اخدها بعين الاعتبار اذا تم تصويرها او الحصول عليها بطرق غير قانونية . فالمخزن يصر على عرض هذه الفديوهات نكاية بالصحفي و تشهيرا به لا أقل و لا أكثر و يتم توظيف الامن و القضاء لهذه المهمة !!!
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2 - طلب الاثنين 07 ماي 2018 - 20:20
سيدي القاضي اطلب من محكمتكم الموقرة ارسال استدعاء الى شخصي المتواضع راني باغي نتفرج ونفوج
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3 - Man الاثنين 07 ماي 2018 - 20:33
انصح المعلقين الابتعاد عن العاطفة و استعمال العقل الذي هو مغيب عن جل المغاربة .. هل بوعشرين هو شيكيفارا و كان يشكل خطرا على النظام !! لماذا ترك بوعشرين يتكلم 20 سنة بدون مضايقات ! اذا كان بريئا نطلب من الله ان يحل كربته و لكن يجب الابتعاد عن منطق التخونيج انصر أخاك ظالما او مظلوما
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4 - غريب في وطنه الاثنين 07 ماي 2018 - 20:39
منع الاعلاميين و الحقوقين و المراقبين الملاحظين عن الهيئات الحقوقية ....
مرحبا بكم في مغرب الديمقراطية
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5 - الحق الاثنين 07 ماي 2018 - 20:50
دفاع بوعشرين يعرف ان التهم تابثة و بالادلة التبثة و الدامغة فهو يراوغ و يتهرب .
الكل ينتظر مشاهادة مغامرات السيد بوعش ين الجنسية .
فقط اتباع حزب الندالة الذين وذبابه الالكتروني يشككون في صحة الفيديوهات ولهذا اطلب من محكمة ان تعرض الفيديهات في جلسة علنية .
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