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الرئيسية | مجتمع | نشطاء ينظمون مسيرة شعبية "من أجل فلسطين"

نشطاء ينظمون مسيرة شعبية "من أجل فلسطين"

نشطاء ينظمون مسيرة شعبية "من أجل فلسطين"
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 08 ماي 2018 - 12:35

أعلنت كل من الجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني ومجموعة العمل الوطنية عن تنظيمهما لندوة صحافية مشتركة يوم 8 ماي بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية على الساعة العاشرة صباحاً، "في سياق التعبئة والتحضير للمسيرة الشعبية التي ستنظم من أجل فلسطين يوم الأحد المقبل 13 ماي بالرباط".

بلاغ صادر عن الهيئتين أفاد بأن المسيرة المذكورة، الحاملة لشعار "من أجل فلسطين حرة وحق العودة.. ضد القرارات الأمريكية الصهيونية .. مع المقاومة...ضد التطبيع"، تأتي "وفاء لقضية فلسطين باعتبارها قضية وطنية لكل المغاربة، في الذكرى الـ70 لاغتصاب فلسطين من قبل عصابات الصهاينة بمباركة بريطانية غربية إجرامية لا تزال متواصلة حتى اليوم".

كما تأتي المسيرة، وفق البلاغ ذاته، "تعبيرا من الشعب المغربي عن الرفض المطلق والتصدي لكل قرارات أمريكا الصهيو-استعمارية بحق القدس ومحاولات جعلها عاصمة لما يسمى "الدولة اليهودية" واستكمال جريمة الاغتصاب التي بدأت منذ وعد بلفور المشؤوم وتواصلت عبر عقود الاحتلال الاستيطاني المجرم، وضدا على مشاريع ما يسمى "صفقة القرن" التي تريد تصفية قضية فلسطين على أنقاض كل الأمة في سياق عملية التخريب المتسارعة لكيانات وشعوب المنطقة بتواطؤ وعمالة من أطراف إقليمية انخرطت في خدمة الأجندات الصهيو_أمريكية"، بتعبير البلاغ.

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