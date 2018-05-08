داعون إلى "حملة المقاطعة" ينصبون "محاكم تفتيش" ضد الرافضين

هسبريس من الرباط

انحرف عدد من الداعين إلى مقاطعة منتجات مغربية معينة، بسبب ارتفاع أسعارها أو نقص جودتها، عن الغايات الاقتصادية والاجتماعية للحملة، لتتحول إلى ما اعتبره البعض نوعا من "محاكم التفتيش" بشأن النبش في نوايا وسلوكيات مواطنين اختاروا عدم المشاركة في المقاطعة، أو اضطرتهم ظروفهم إلى اقتناء تلك المنتجات.

يحكي سعيد أوتيرخيت، مستخدم في شركة خاصة، في تصريح لهسبريس، كيف أنه تعرض يوم أمس لموقف غريب داخل إحدى الأسواق التجارية الكبرى بمدينة الرباط، عندما كان يهم بشراء علب حليب من "ماركة معينة" توجد ضمن قائمة المواد التي دعت الحملة إلى مقاطعتها.

ووفق المتحدث ذاته، فإن شخصين استوقفاه داخل السوق التجاري، وطلبا منه أن يعيد الحليب المذكور إلى مكانه، وأن يشتري حليبا من ماركة أخرى، ولما سألهما عن السبب أجاباه بأن الشعب يقاطع هذه المواد؛ لكنه رفض الامتثال لرغبتهما وواصل المسير، ليسمع تعليقات ساخرة تتضمن سبا وشتما.

وأكمل سعيد بأنه كظم غيظه ولم يرغب في تصعيد الموقف وإحداث معركة داخل السوق التجاري، وإلا كان من حقه أن يقدم في حق الشخصين "المجهولين" شكاية لكونهما عمدا إلى توقيفه بدون وجه حق، ومحاولة إرغامه على عدم شراء منتوج معين، فقط لأنه لا يوافق هواهما وخلفيتهما المسبقة.

وفي سوق تجاري آخر بمدينة مراكش، تعرضت سيدة للموقف نفسه تقريبا، حيث تناولت قنينة ماء من نوع معين يوجد في لائحة "المواد المغضوب عليها"، وفي مكان الأداء واجهتها المستخدمة بالقول "مالكم نتوما ماشي مقاطعين فحال المغاربة؟"، لتستغرب السيدة استفسار العاملة في صندوق الأداء، ومحاولة التأثير عليها لتغيير البضاعة.

وفي تمارة، تطورت الأمور إلى أبعد من "الضغط الكلام والتحريض والسب" إلى الاعتداء الجسدي، حيث عمد شاب في الثلاثين من عمره إلى الاعتداء الجسدي المقرون بالسب والشتم في حق سائق شاحنة تابعة لشركة لمنتجات الحليب.

بلاغ لمديرية الأمن الوطني أفاد بأن فرقة الشرطة القضائية بمدينة تمارة تمكنت، صباح اليوم، من إيقاف الشخص المعتدي، وهو من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك بعد أن سجل الممثل القانوني للشركة شكاية حول تعرض أحد المستخدمين المكلفين بعملية التوزيع للسب والشتم المقرون بالرشق بقنينة زجاجية من قبل المشتبه فيه، مع منعه من تسليم بضاعته لأحد المحلات التجارية.

وأضاف البلاغ أنه جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه الواقعة.

وشدد بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، في تصريح سابق لهسبريس، على أن "للمستهلك المغربي الحق الكامل في اختيار المنتج الذي يريده دون ضغط، طبقا لما هو وارد في القانون 31.08"، مشيرا إلى أن المقاطعة الرائجة حاليا هي "تعبير حر عن حالة عدم الرضا السائدة في أوساط المجتمع المغربي".