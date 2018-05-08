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الرئيسية | مجتمع | داعون إلى "حملة المقاطعة" ينصبون "محاكم تفتيش" ضد الرافضين

داعون إلى "حملة المقاطعة" ينصبون "محاكم تفتيش" ضد الرافضين

داعون إلى "حملة المقاطعة" ينصبون "محاكم تفتيش" ضد الرافضين
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 08 ماي 2018 - 09:00

انحرف عدد من الداعين إلى مقاطعة منتجات مغربية معينة، بسبب ارتفاع أسعارها أو نقص جودتها، عن الغايات الاقتصادية والاجتماعية للحملة، لتتحول إلى ما اعتبره البعض نوعا من "محاكم التفتيش" بشأن النبش في نوايا وسلوكيات مواطنين اختاروا عدم المشاركة في المقاطعة، أو اضطرتهم ظروفهم إلى اقتناء تلك المنتجات.

يحكي سعيد أوتيرخيت، مستخدم في شركة خاصة، في تصريح لهسبريس، كيف أنه تعرض يوم أمس لموقف غريب داخل إحدى الأسواق التجارية الكبرى بمدينة الرباط، عندما كان يهم بشراء علب حليب من "ماركة معينة" توجد ضمن قائمة المواد التي دعت الحملة إلى مقاطعتها.

ووفق المتحدث ذاته، فإن شخصين استوقفاه داخل السوق التجاري، وطلبا منه أن يعيد الحليب المذكور إلى مكانه، وأن يشتري حليبا من ماركة أخرى، ولما سألهما عن السبب أجاباه بأن الشعب يقاطع هذه المواد؛ لكنه رفض الامتثال لرغبتهما وواصل المسير، ليسمع تعليقات ساخرة تتضمن سبا وشتما.

وأكمل سعيد بأنه كظم غيظه ولم يرغب في تصعيد الموقف وإحداث معركة داخل السوق التجاري، وإلا كان من حقه أن يقدم في حق الشخصين "المجهولين" شكاية لكونهما عمدا إلى توقيفه بدون وجه حق، ومحاولة إرغامه على عدم شراء منتوج معين، فقط لأنه لا يوافق هواهما وخلفيتهما المسبقة.

وفي سوق تجاري آخر بمدينة مراكش، تعرضت سيدة للموقف نفسه تقريبا، حيث تناولت قنينة ماء من نوع معين يوجد في لائحة "المواد المغضوب عليها"، وفي مكان الأداء واجهتها المستخدمة بالقول "مالكم نتوما ماشي مقاطعين فحال المغاربة؟"، لتستغرب السيدة استفسار العاملة في صندوق الأداء، ومحاولة التأثير عليها لتغيير البضاعة.

وفي تمارة، تطورت الأمور إلى أبعد من "الضغط الكلام والتحريض والسب" إلى الاعتداء الجسدي، حيث عمد شاب في الثلاثين من عمره إلى الاعتداء الجسدي المقرون بالسب والشتم في حق سائق شاحنة تابعة لشركة لمنتجات الحليب.

بلاغ لمديرية الأمن الوطني أفاد بأن فرقة الشرطة القضائية بمدينة تمارة تمكنت، صباح اليوم، من إيقاف الشخص المعتدي، وهو من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك بعد أن سجل الممثل القانوني للشركة شكاية حول تعرض أحد المستخدمين المكلفين بعملية التوزيع للسب والشتم المقرون بالرشق بقنينة زجاجية من قبل المشتبه فيه، مع منعه من تسليم بضاعته لأحد المحلات التجارية.

وأضاف البلاغ أنه جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه الواقعة.

وشدد بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، في تصريح سابق لهسبريس، على أن "للمستهلك المغربي الحق الكامل في اختيار المنتج الذي يريده دون ضغط، طبقا لما هو وارد في القانون 31.08"، مشيرا إلى أن المقاطعة الرائجة حاليا هي "تعبير حر عن حالة عدم الرضا السائدة في أوساط المجتمع المغربي".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - عابر سبيل الثلاثاء 08 ماي 2018 - 09:09
ما كاين غير المقاطعة إلى أن يرضخ أصحاب المال وينقصوا الأثمان
تحية للشعب المغربي
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63
2 - متابع الثلاثاء 08 ماي 2018 - 09:13
هذا هو سبب مقاطعتي للمقاطعة بعد أن تعرض أبنائي للتحرش من طرف أصدقائهم لانهم يشربون ماء الروبيني في قنينات قديمة للماء المقاطع و مع أننا قبل المقاطعة لا نشتري لا الحليب المعني ولا الماء و لا الكازوال لكننا هذا الاسبوع قمنا باقتناء الحليب زكارة في المقاطعين لان اغلبهم أصبح ينصب نفسه وصيا على الناس مع أن كل واحد حر في اختياراته لكن هذه هي مشكلة شعوبنا المتخلفة أما معايا ولاضدي منتهى التخلف و مرحبا بالدسلايكات .لأننا شعب لا نعرف معنى الاختلاف
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-80
3 - مقاطعة الثلاثاء 08 ماي 2018 - 09:14
انا من المقاطعين وهذا لا يعطيني الحق ان ارغم الاخرين على المقاطعة يمكن ان اشرح لهم وجهة نظري فان اقتنع فمرحبا وان لم يقتنع فتلك قناعته وحريته ولا يحق لي انتقاذه لكم رأيكم ولنا رأينا
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72
4 - منير الثلاثاء 08 ماي 2018 - 09:15
طبعا المواطن الذي لديه دخل مريح لا يهمه لا المقاطعة ولا غيرها ولكن اذا سحبنا منه هذا الدخل ولو لشهر واحد ومنحناه مثلا 20 او 30 درهم في اليوم وطلبنا منه ان ينفقها على اسرة مكونة من اربعة اشخاص ولذلك سنرى ردة فعله هل سيقاطع ام لا هل سيحس بالفقير وفقره ام لا اغلبية الذين ضد المقاطعة لهم راتب مريح يكفيهم هم واسرتهم وجيرانهم
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39
5 - جبناء الثلاثاء 08 ماي 2018 - 09:17
هناك جبناء يخافون من بيوتهم فكيف يقاطعون منتجات غالية الثمن؟.
المقاطعة مستمرة إلى أن تنخفض أسعار لأثمنة يتقبلها المواطن برحب وسعة أما الأن فشركات تتجاهل المقاطعة و أرباحهم السابقة قبل المقاطعة في تأكل مستمر كما يأكل الصدأ الحديد.
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52
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