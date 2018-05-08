أحمجيق يطالب الملك بإلغاء "ظهير العسكرة"

هسبريس - عبد الإله شبل

قال نبيل أحمجيق، أبرز معتقلي حراك الريف المتابعين بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، إن عددا من المواطنين المغاربة أزهقت أرواحهم بعدما طالبوا بحقوقهم، مشيرا إلى قضيتي "مّي فتيحة" ومحسن فكري، سماك الحسيمة.

وأضاف "دينامو الحراك" خلال مثوله أمام القاضي علي الطرشي، مساء الاثنين بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن "حراك الريف جاء لوقف إزهاق أرواح المقهورين بالمغرب"، مشددا على أن ساكنة الريف، ومعها ساكنة العديد من المناطق النائية بالمملكة، تعيش على وقع احتقان كبير "وتايجيو يكملوا عليهم".

وخلال عرض القاضي مكالمة هاتفية جمعت بين أحمجيق وبين ناصر الزفزافي، قائد الحراك، حول "حرق ظهير العسكرة"، طالب المتهم بضرورة إلغاء الظهير قائلا: "نطالب الملك، المشرع الأول في البلد، بإلغاء ظهير العسكرة".

وأضاف: "قلنا إننا سنحرق ظهير العسكرة سياسيا، وما زلنا نطالب برفعها؛ فالظهير صدر سنة 1958 وما زال قائما إلى يومنا هذا بالرغم من أن الظهير يلغى بظهير".

وعاد معتقل الحراك إلى ما سبق أن نسب إلى وزيرة الأسرة والتضامن، بسيمة الحقاوي، من أن من يبلغ دخله اليومي 20 درهما لا يصنف في خانة الفقراء، وقال: "هناك من يقول إن من له دخل 20 درهما في اليوم لا يعتبر فقيرا"، ليدعو إلى ضرورة التوزيع العادل للثروات، ويخاطب القاضي قائلا: "قرعة الما (قنينة ماء) بخمسة دراهم، ولتر حليب بسبعة دراهم، إوا فين هو الفقر لي ما كاينش؟".

ولقي كلام أحمجيق تفاعلا كبيرا من طرف الحاضرين بالقاعة الذين شرعوا في التصفيق له، خاصة أنه فهم من كلامه أنه يوجه رسائل متعلقة بحملة المقاطعة التي أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي بسبب غلاء أسعار بعض المنتوجات، وعلى رأسها المياه المعدنية والحليب والمحروقات.

ورفض القاضي التفاعل داخل القاعة، ودعا الحاضرين إلى احترام المحكمة قائلا: "هذه قاعة وليست مسرحا حتى يتم التصفيق"، ليرد المعتقل أحمجيق بالقول: "إنه تفاعل إيجابي يا سيدي من المحكمة، ولسنا ممثلين حتى تكون القاعة مسرحا".

وبخصوص واقعة مقتل سماك الحسيمة، محسن فكري، التي أججت الوضع ودفعت إلى الاحتجاج لأشهر، أكد أحمجيق أن الزفزافي كان قد تدخل لمنع حرق شاحنة الأزبال التي طحن داخلها فكري.

وأوضح أن أحد المواطنين كان حينها يحاول صب الوقود على الشاحنة وإضرام النار فيها، إلا أن قائد الحراك تدخل حينها ومنعه من القيام بذلك، ما يؤكد، بحسبه، "الحفاظ على الممتلكات وعدم حرق أو إتلاف أية آلة".

ولفت المتهم في هذه الجلسة، التي تم تأجيلها إلى صباح الثلاثاء، إلى أن "نشطاء حراك الريف حاولوا الحفاظ على سلمية الاحتجاجات وحرصوا على ذلك، وهو ما تجلى من خلال المسيرات التي كانت سلمية"، وفق تعبيره.