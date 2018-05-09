ناشطون مغاربة ينظمون مسيرة القدس بالرباط في "ذكرى النكبة"

هسبريس-عبد السلام الشامخ (صور: منير امحيمدات)

مع استمرار التداعيات الرافضة لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نقل سفارة بلاده لدى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، وتزامناً مع حلول الذكرى 70 للنكبة الفلسطينية، التي تخللتها مسيرات "العودة"، أعلنت الجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني، ومجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، تنظيم مسيرة شعبية تضامنية مع القدس صباح يوم الأحد القادم بالعاصمة الرباط.

إعلان المسيرة الشعبية "من أجل القدس عاصمة أبدية لفلسطين ودعما لمسيرة العودة الكبرى" جاء خلال ندوة صحافية، الثلاثاء بالرباط، حيث قال محمد بنجلون أندلسي، رئيس الجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني، إن "المسيرة الشعبية التضامنية تأتي ضداَ على مشاريع ما يسمى "صفقة القرن" التي يراد منها تصفية قضية فلسطين واستهداف الأبعاد الجغرافية والثقافية والحضارية للأمة العربية والإسلامية في سياق عملية التخريب المتسارعة لكيانات وشعوب المنطقة، بتواطؤ وعمالة من أطراف إقليمية انخرطت في خدمة الأجندات الصهيو-أمريكية"، وفق تعبيره.

وأضاف أندلسي في كلمة له أن "المسيرة التضامنية الشعبية ستكون مفتوحة على كل التيارات النقابية والسياسية المغربية من أجل تأكيد رفض الشعب المغربي القاطع لكل أشكال التطبيع مع الكيان الغاصب والمحتل، وتأكيد المطالبة الملحة بتجريم التطبيع".

وتوقفت الجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني ومجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين عند ما اعتبرتاه "انخراط الشعب المغربي في فعاليات مسيرة العودة الكبرى لشعبنا في فلسطين كأحد أشكال المقاومة الشعبية السلمية المتواصلة التي جسدت وحدة الشعب الفلسطيني عمليا وميدانيا، محققة انتصارات بطولية رغم مواجهتها من طرف قوات الاحتلال بهمجية وبإطلاق النار على مقاومين بصدورهم العالية".

وتابع أندلسي: "هناك مخططات صهيونية يقف من ورائها الموساد لتقسيم وتشتيت الوطن العربي، خاصة في شمال إفريقيا، حيث وصلت مناورات العدو الصهيوني لتمس وحدتنا الترابية، وهذا أمر خطير"، وزاد: "الشعب المغربي اعتبر دائما أن القضية الفلسطينية قضية وطنية بحكم الروابط التاريخية وما تشمله الأراضي الفلسطينية من مقدسات دينية وما ترمز إليه حارة المغاربة في مدينة القدس، فضلا عن مشاعر التضامن مع شعب يعاني من التشرد والتمييز العنصري والتقتيل والإبادة على يد قوات الاحتلال".

أما خالد السفياني، المنسق العام لـ"المؤتمر القومي الإسلامي"، فقال إن "فلسطين والقدس في خطر، وحق العودة في خطر، والأمن القومي العربي الإسلامي في خطر"، وتابع: "هناك مخطط أمريكي صهيوني عربي لإنهاء القضية الفلسطينية أو ما يسمى "صفقة القرن"، والتي كانت خطوتها الأولى تحويل السفارة الأمريكية إلى القدس، ونقل الفلسطينيين إلى منطقة سيناء، من أجل بناء الدولة الصهيونية الخالصة".

وأكمل السفياني: "هذه المؤامرات المحبوكة تحتاج إلى تحرك، والمغرب يكون دائما نقطة انطلاق التحرك ليشمل باقي الأقطار العربية. وعلى الشعب المغربي المشاركة في المسيرة لتأكيد الإجماع الشعبي المغربي حول قضية فلسطين".