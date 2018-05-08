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بعد "عمود المظالم" .. شاب يهدد بالانتحار من لاقط هوائي بالبيضاء

بعد "عمود المظالم" .. شاب يهدد بالانتحار من لاقط هوائي بالبيضاء
هسبريس- عبد الإله شبل
الثلاثاء 08 ماي 2018 - 17:05

أقدم شاب صباح اليوم الثلاثاء على محاولة الانتحار من أعلى لاقط هوائي في حي بوركون بالدار البيضاء.

وحسب مصادر هسبريس فإن الشاب المذكور، المتحدر من حي لهجاجمة، صعد إلى أعلى اللاقط الهوائي، مهددا برمي نفسه.

وفي وقت ظل الشاب معلقا باللاقط وهو يهدد بالانتحار، لم يتسن التأكد من الأسباب التي دفعته إلى الإقدام على هذه الخطوة، إلا أن مصادر من السلطات المحلية أكدت أن الأمر يتعلق باحتجاجه على مقاطعة أنفا بعد رفضها منحه رخصة لموقف سيارات.

كما ذهبت مصادر أخرى إلى كون الشاب أقدم على هذه الخطوة بعدما جرى حجز عربة له من طرف السلطات المحلية.

وأوضحت مصادر من السلطات المحلية أن أسرة الشاب، وهو متزوج وله أبناء، أكدت أنه يعاني من مشاكل نفسية تؤثر عليه بين الفينة والأخرى.

وتجمهر العشرات من المواطنين بالقرب من مكان الحادث، بشارع محمد المكناسي بحي بوركون، حيث ظلوا يلحون على الشاب للتراجع عن خطوته.

وانتقلت على وجه السرعة إلى مكان الحادث مختلف المصالح الأمنية والسلطات المحلية، وذلك من أجل ثني الشاب المذكور عن الإقدام على الانتحار.

وبعد مفاوضات عسيرة بين السلطة المحلية والشاب المعني، جرى في النهاية ثنيه عن الانتحار، ليتم اقتياده إلى مقر الدائرة الأمنية لفتح تحقيق في الموضوع.

ونفى رئيس مقاطعة أنفا، في اتصال هاتفي بجريدة هسبريس الإلكترونية، علمه باتهامات الشاب المذكور.

وتأتي هذه الواقعة الشبيهة بمحاولة "مي عيشة" الانتحار من لاقط هوائي بالعاصمة الرباط بعد واقعة انتحار مواطن يهودي بشارع مولاي يوسف بالدار البيضاء، ليلة أمس.

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