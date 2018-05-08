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كُتّاب وآراء
مجلس النواب ووزارة الجالية ينظمان ندوة حول الهجرة
ينظم مجلس النواب، بدعم من الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، يوم 9 ماي 2018 بالرباط، ندوة حول "الهجرة والاندماج".
وتهدف هذه الندوة، وفق منظميها، "إلى خلق فضاء للحوار والنقاش حول الفرص والتحديات المرتبطة بالهجرة واندماج المهاجرين وطنيا وإقليميا ودوليا، في وقت يعمل المغرب على الاستعداد لتنظيم تظاهرتين هامتين بمراكش من أجل تعاقد دولي جديد يحرر قدرات المهاجرين بهدف التنمية".
كما يشكل هذا اللقاء "فرصة لعرض النموذج المغربي وإطاره القانوني والمؤسساتي الخاص بالهجرة واللجوء"، بمشاركة نواب برلمانيين مغاربة وأجانب، وكذا أعضاء السلك الدبلوماسي بالمغرب، وممثلين عن القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والمنظمات الدولية.
كما يأتي اللقاء "باعتبار البرلمان، من خلال مكانته كمؤسسة دستورية، أحد الدعائم الأساسية لتأهيل التشريعات الوطنية الخاصة بالهجرة واللجوء وحماية حقوق المهاجرين والنهوض بها لإنجاح السياسة العمومية في مجال الهجرة"، بتعبير المنظمين.