"تعويضات الكوزينة" تدفع المهداوي إلى وصف بنكيران بـ"المجرم"

هسبريس - عبد الإله شبل

انتفض الصحافي حميد المهداوي، مدير موقع "بديل" المتابع على خلفية حراك الريف، خلال جلسة محاكمة نبيل أحمجيق المنعقدة اليوم الثلاثاء داخل القاعة رقم 7 بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، واصفا رئيسي الحكومة السابق والحالي بـ"المجرمين".

وشدد المهداوي، من داخل القفص الزجاجي، على أن "العثماني وبنكيران مجرمين، ويحصلان على تعويضات الكوزينة والقذافي ما دارهاش".

وواصل المهداوي صراخه من داخل القفص الزجاجي مخاطبا المعتقل نبيل أحمجيق: "كان عليك تكون من خدام الدولة"؛ وهو ما لم يستسغه القاضي علي الطرشي، ليقرر طرده من القاعة.

وشهدت جلسة محاكمة معتقلي الحراك احتجاجا من لدن أعضاء هيئة الدفاع الذين رفضوا ولوج القاعة، بالنظر إلى تأخر بدء الجلسة عن الموعد المحدد لها.

واعتبر المحامون الغاضبون أن تأخر انطلاق الجلسة هو دليل على "الاستهتار بهيئة الدفاع وعدم احترامها"؛ ما دفع القاضي إلى رفع الجلسة استجابة لملتمس النيابة العامة، من أجل تهدئة الأوضاع.

من جهته، اعتبر المعتقل نبيل أحمجيق، المعروف بـ"دينامو الحراك"، أن القضاء غير مستقل "استقالة تامة، وإنما يحتاج إلى إصلاحات عديدة".

وشدد المعتقل المعروف بـ"دينامو الحراك" على أن ما يبين أن القضاء غير مستقل استقالة تامة هو أن "رئيس الجلسة قضى بوضع المعتقلين في قفص زجاجي شفاف"، متسائلا: "من قام بوضع الطلاء ضد هذا الحكم؟ إنه المخزن سيدي الذي يتدخل في عمل القضاء".

وواصل نبيل أحمجيق حديثه وهو يجيب عن أسئلة القاضي، حيث أكد أن الوضع الحقوقي بالمغرب متردّ جدا، مبديا رفضه وأسفه لتقرير الخارجية الأمريكية حول الوضع الحقوقي بالمملكة.

وقال المعتقل المعروف بـ"دينامو الحراك" مخاطبا القاضي: "نأسف لأننا تركنا الفرصة لبلد مثل الولايات المتحدة الأمريكية بأن تعطينا دروسا في مجال حقوق الإنسان، وهي التي تقتل الآلاف في العراق والشيشان".

وعاد "دينامو الحراك" إلى الحديث على سلمية الاحتجاجات بالريف، وكذا مشروعية المطالب التي تم رفعها خلال المسيرات التي شهدتها مدينة الحسيمة وباقي مناطق الريف إثر مقتل السماك محسن فكري.