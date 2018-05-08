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الرئيسية | مجتمع | "تعويضات الكوزينة" تدفع المهداوي إلى وصف بنكيران بـ"المجرم"

"تعويضات الكوزينة" تدفع المهداوي إلى وصف بنكيران بـ"المجرم"

"تعويضات الكوزينة" تدفع المهداوي إلى وصف بنكيران بـ"المجرم"
هسبريس - عبد الإله شبل
الثلاثاء 08 ماي 2018 - 19:00

انتفض الصحافي حميد المهداوي، مدير موقع "بديل" المتابع على خلفية حراك الريف، خلال جلسة محاكمة نبيل أحمجيق المنعقدة اليوم الثلاثاء داخل القاعة رقم 7 بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، واصفا رئيسي الحكومة السابق والحالي بـ"المجرمين".

وشدد المهداوي، من داخل القفص الزجاجي، على أن "العثماني وبنكيران مجرمين، ويحصلان على تعويضات الكوزينة والقذافي ما دارهاش".

وواصل المهداوي صراخه من داخل القفص الزجاجي مخاطبا المعتقل نبيل أحمجيق: "كان عليك تكون من خدام الدولة"؛ وهو ما لم يستسغه القاضي علي الطرشي، ليقرر طرده من القاعة.

وشهدت جلسة محاكمة معتقلي الحراك احتجاجا من لدن أعضاء هيئة الدفاع الذين رفضوا ولوج القاعة، بالنظر إلى تأخر بدء الجلسة عن الموعد المحدد لها.

واعتبر المحامون الغاضبون أن تأخر انطلاق الجلسة هو دليل على "الاستهتار بهيئة الدفاع وعدم احترامها"؛ ما دفع القاضي إلى رفع الجلسة استجابة لملتمس النيابة العامة، من أجل تهدئة الأوضاع.

من جهته، اعتبر المعتقل نبيل أحمجيق، المعروف بـ"دينامو الحراك"، أن القضاء غير مستقل "استقالة تامة، وإنما يحتاج إلى إصلاحات عديدة".

وشدد المعتقل المعروف بـ"دينامو الحراك" على أن ما يبين أن القضاء غير مستقل استقالة تامة هو أن "رئيس الجلسة قضى بوضع المعتقلين في قفص زجاجي شفاف"، متسائلا: "من قام بوضع الطلاء ضد هذا الحكم؟ إنه المخزن سيدي الذي يتدخل في عمل القضاء".

وواصل نبيل أحمجيق حديثه وهو يجيب عن أسئلة القاضي، حيث أكد أن الوضع الحقوقي بالمغرب متردّ جدا، مبديا رفضه وأسفه لتقرير الخارجية الأمريكية حول الوضع الحقوقي بالمملكة.

وقال المعتقل المعروف بـ"دينامو الحراك" مخاطبا القاضي: "نأسف لأننا تركنا الفرصة لبلد مثل الولايات المتحدة الأمريكية بأن تعطينا دروسا في مجال حقوق الإنسان، وهي التي تقتل الآلاف في العراق والشيشان".

وعاد "دينامو الحراك" إلى الحديث على سلمية الاحتجاجات بالريف، وكذا مشروعية المطالب التي تم رفعها خلال المسيرات التي شهدتها مدينة الحسيمة وباقي مناطق الريف إثر مقتل السماك محسن فكري.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - سناء الثلاثاء 08 ماي 2018 - 19:24
الحمد لله بنكيران دخل نظيفا وخرج نظيفا وهو من جعلك تتكلم بكل حرية وفي الاخير تسب رجلا في مقام ابيك وله اسرته بكلمة مجرم وفي هذه الايام المباركة
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-177
2 - خادم الدولة ؟ الثلاثاء 08 ماي 2018 - 19:29
وعندما وصف خدام الدولة ومنهم لفتيت لم يكتب عنه،الموضوع الدي يجب أن يناقش هو من هم خدام الدولة؟؟ وما يجب فعله لتكون خادم الدولة ؟؟ لأن هده سابقة
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-30
3 - Hamido الثلاثاء 08 ماي 2018 - 19:32
هده المحاكمة الماراطونية دكرتني بمسرحية للكاتب الايرلندي صامويل بكيت حيث أن الشخصيات يكررون نفس الأشياء في انتظار شيء ما سيحدث. والحقيقة أن هدا الانتظار طال أمده .ويبدو أن المشكل الحقيقي هو النطق بالحكم.لأن إصدار الحكم سواء لصالح أهل الريف أو ضدهم سيكون محكا حقيقيا للدولة.فاطلاق سراحهم هو اعتراف ضمني بخطأ الدولة العميقة وإصدار أحكام قاسية سيكون بمثابة قطيعة بين مؤسسات الدولة والمواطن وسيعرض الدولة لمزيد من الانتقادات الدولية
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34
4 - aadraoui Alberta الثلاثاء 08 ماي 2018 - 19:35
كل المشاكل التي تحصل في المغرب سببها بن كيران . هنا في امريكا الشكلية الكل ساخط على الوضع. المقاطعة سببها ان صندوق المقصى لا يستجيب إلى رغبة المغاربة
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25
5 - أنوار الثلاثاء 08 ماي 2018 - 19:41
لابد من يوم معلوم ترجع فيه لمظالم *** ويا فرح من كان مظلوم و يا وَيْح من كان ظالم
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17
6 - jdiu الثلاثاء 08 ماي 2018 - 19:46
ما فعله ابن كيران لم يفعله اي وزير أو رئيس حكومة .قبل أو بعده بن كيران أعظم رئيس حكومة عرفه المغرب ..والدليل انه كان له أعداء كثر .و
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-47
7 - فوضى اخرى الثلاثاء 08 ماي 2018 - 19:47
فوضى على فوضى ,غريب كيف يسير رئيس المحكمة جلاسته لا احد يحترم اي احد داخل تلك القاعة ,ورئيس المحكمة لا يتدخل لتذكير الموجودين داخل هذه القاعة من محامات ومعتقلين بانهم مجبورين على احترام البدلة السوداء اللثي يلبسونها هؤلاء المحامات ,اما السجناء فيجب على رئيس المحكمة ان يذكرهم ان يلتزموا الصمت حتى ياتي دورهم في الكلام .وهكذا بنظام تسير جلسات المحاكم في العالم باسره.الا المغرب فوضى فوق فوضى حتى نهاية المطاف
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-7
8 - امير الشعراء الثلاثاء 08 ماي 2018 - 19:54
ما المقصود بالكوزينه؟

يقول الشاعر:
ايحكم ابكم على السمع هزلت...
وما عاد يغني الطبل عند مطبل.
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1
9 - الدائرة الجهادية الثلاثاء 08 ماي 2018 - 19:55
تعويضات الكونية وأشياء من هذا القبيل لا توجد حتى بالدول الديكتاتورية....المغرب يبقى استثناءا...ولكن أظن أن وقت التغيير حان..فالمقاطعة هي طريق الخلاص من هذا الاستبداد الذي طال ام ده ...وأتحدث هنا على المقاطعة السياسية في القريب العاجل أن شآء آلله. ..
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3
10 - marocain الثلاثاء 08 ماي 2018 - 19:59
le mieux pour tous à mon modeste avis c'est de libérer ces détenus.est ce que revendiquer des droits est devenu un crime chez nous.tout ça devient de plus en plus incompréhensible.
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11 - عبدو/ الرباط الثلاثاء 08 ماي 2018 - 19:59
هناك فرق بين استقلال القضاء و استقالة القضاء يا دينامو الحراك كما جاء في المقال اربع مرات
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1
12 - ربيعة الثلاثاء 08 ماي 2018 - 20:03
نحن نعلم علم اليقين ان القضاء غير مستقل ونعلم ان 'خدام الدولة' يستفيدون من مزايا لا يحلم بها الاغلبية الساحقة من المغاربة حتى في اسعد احلامهم. ما نرجوه هو الحرية لمعتقلي حراك الريف وكل المعتقلين السياسيين
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5
13 - basim الثلاثاء 08 ماي 2018 - 20:08
المحامي اولى أن يدافع عن موكله لأنه أقدر على الشرح والسرد والدفاع والتطرق للموضوع لأنها مهنته،المحامي عليه أن يؤطر موكله ويفهمه أن لا يتكلم إلا إذا سأله القاضي،ولا يتكلم في أمر خارج عن الموضوع وإذا سئل سؤالا محرجا من حقه ان يتشاور مع محاميه،أمر محزن أن ترى الشباب يحترقون ويغرقون ولاناصح لهم.
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2
14 - العبدي الثلاثاء 08 ماي 2018 - 20:19
اتمنى ان تقوم المحكمة يالنطق بالحكم البرائة للابرياء و اﻻعدام شنقا للخونة.
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0
15 - برجوق ولد جعيط الثلاثاء 08 ماي 2018 - 20:19
داءما تتسم الجلسات بالصراخ الداءم والمقصود . اظافة على الخروج عن موضوع المتابعة وسرد حكايات لا تمت للمحاكمة بأي صلة من الصلات.. كما أن المتهمين يصرحون داءما أن احتجاجات الحسيمة كانت سلمية وهو ما تفنده الفيديوهات التي رآها المغاربة والعالم والتي تثبت إرتكابهم لافعال اجرامية يعاقب عليها القانون ...فلا داعي إلى الإنكار. وأن الأبطال لا تخشى السجن أو الادانة...
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