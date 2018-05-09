غلاء التعليم الخاص يدفع المغاربة إلى الاستنجاد بالمدارس المسيحية

هسبريس - محمد لديب

كشفت بيانات إحصائية صادرة عن مصالح التعليم الكاثوليكي بالمغرب المعروف اختصارا بـ"E.C.A.M" عن ارتفاع لافت في عدد التلاميذ المغاربة الملتحقين بهذا النظام، نظرا لمزاوجته بين النظامين التعليميين المغربي والفرنسي، وانخفاض القسط الشهري الذي تؤديه أسر التلاميذ المتمدرسين في المؤسسات التابعة للمجموعة بنسبة 60 في المائة مقارنة مع متوسط أسعار المدارس التعليمية الخصوصية المغربية.

ويعزو مجموعة من الملاحظين تزايد إقبال الأسر المنتمية إلى الطبقة المتوسطة على تسجيل أبنائهم في المؤسسات التعليمية التابعة للكنيسة في المغرب إلى عدة اعتبارات.

ومن ضمن هذه الاعتبارات توفيرها لنظام تعليمي مشابه للتعليم الفرنسي مع اعتماده للمناهج التعليمية المغربية، إلى جانب اعتماد أسعار تقل كثيرا عن الأسعار المعتمدة من لدن المؤسسات التعليمية الخاصة بالمملكة، حيث لا تتعدى الأقساط الشهرية التي تؤديها أسر تلاميذ المدارس الكاثوليكية 750 درهما في الشهر.

وتشير البيانات، التي حصلت عليها هسبريس، إلى أن عدد التلاميذ الذين يتابعون تعليمهم بمؤسسات "الإيكام" يبلغ 11843 تلميذا، يشرف عليهم فريق عمل متكون من 748 إطارا مغربيا، وفرنسي واحد و11 أجنبيا من بلدان أخرى.

وقال أحمد بنفلاح، المشرف على دار آنفا التابعة لمجموعة إيكام بالدار البيضاء، إن ثلث هؤلاء التلاميذ يتمركزون بمدينة الدار البيضاء؛ فيما يتوزع الباقي على مدن المحمدية ومكناس والرباط والقنيطرة ومراكش.

وأضاف بنفلاح أن المدارس التابعة لمجموعة "الإيكام" تحرص على تلقين تلاميذها المناهج التربوية المغربية، إلى جانب التعليم الفرنسي، معتبرا أن الربح المادي لا يدخل في قاموس مسؤوليها.

وأشار المشرف على دار آنفا التابعة لمجموعة إيكام بالدار البيضاء إلى أن مدارس الإيكام توفر تعليما بيداغوجيا لصقل مهارات التلاميذ، وتربيتهم على السلوك الحسن.