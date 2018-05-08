الجلسة السرية لفيديوهات جنسية تصادم محامين بمحاكمة بوعشرين

هسبريس من الدار البيضاء

خلفت الجلسة السرية التي شهدتها أطوار محاكمة الصحافي توفيق بوعشرين، مدير نشر "أخبار اليوم" المتابع على خلفية تهم أبرزها الاتجار بالبشر، ردودا متباينة بين دفاعه ودفاع الطرف المدني.

واعتبر دفاع المشتكيات والمصرحات أن الجلسة تميزت بالتمطيط، و"الخوف من المسار الطبيعي للمحاكمة أمام قوة وسائل الإثبات العلمية".

وبحسب المحامي محمد الهيني، فإن تقديم دفاع بوعشرين في الجلسة السرية لائحة للشهود "لم يتم خلاله تبيان موضوع الاستماع وعلاقته بالنازلة".

واعتبر الهيني، في تصريح لهسبريس، أن دفاع بوعشرين تنكر لمقتضيات المادة 302 من قانون المسطرة الجنائية، عندما نفى وجود نص حول سرية الجلسات.

وشدد المحامي نفسه على أن دفع دفاع بوعشرين بأن عدم حضور بعض الشهود يستوجب إعادة استدعائهم مع تأخير القضية، "لا أصل ولا فصل له في القانون ولا في اجتهادات القضاء".

وفي الوقت الذي قرر فيه دفاع "ناشر أخبار اليوم" اللجوء إلى محكمة النقض ومخاصمة الهيئة المشرفة على الملف، لفت القاضي السابق إلى أن "شرح موجبات التجريح والمخاصمة للمحكمة خطأ قانوني وأخلاقي، لأنه يقبل فقط إشعار المحكمة بالطلب دون الخوض في حيثياته احتراما للمحكمة ولكرامة القضاة وشرفهم وشعورهم".

ورفض المحامي نفسه الضغط على المحكمة من طرف دفاع الصحافي بوعشرين، بتأكيده على أن "حديثهم بأن عدم استجابة المحكمة لطلب استدعاء شهود جدد قبل حتى أن تقرر فيه هو مجزرة حقوقية، فيه ضغط واضح على المحكمة".

وحاولت هسبريس أخذ وجهة نظر محاميي بوعشرين، إلا أن البعض منهم تذرع بكون سرية الجلسات تنطبق أيضا على مضامينها وما يروج داخلها، بينما لم يرد آخرون على اتصالاتنا.

وكانت جلسة الاثنين الماضي قد شهدت توترا حادا بين دفاع بوعشرين ودفاع الطرف المدني، على خلفية لائحة الشهود التي تقدم بها دفاع ناشر "أخبار اليوم" من أجل استدعائهم.

وفي الوقت الذي نفى فيه عبد الصمد الإدريسي، محامي بوعشرين، مطالبته باستدعاء كل من مصطفى حيران، مدير موقع "أخبركم"، وأحمد نجيم، مدير موقع "كود"، كما سبق ذكره في مقال سابق، فإن المحكمة رفضت اللائحة التي تضم أسماء أخرى لتقديم شهادتها في هذا الملف.