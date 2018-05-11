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الرئيسية | مجتمع | أخصائي: هذه مظاهر "طلاق" الشباب المغربي مع طقوس الدين

أخصائي: هذه مظاهر "طلاق" الشباب المغربي مع طقوس الدين

أخصائي: هذه مظاهر "طلاق" الشباب المغربي مع طقوس الدين
جواد مبروكي*
الجمعة 11 ماي 2018 - 09:30

من خلال عملي مع المراهقين والشباب (بين 16 و24 سنة) لاحظت أنهم يتجاهلون الدّين، ومنهم من لا يؤمن حتى بوجود الله..هذه الملاحظة نعيشها حتى في الشارع، حيث نلاحظ سلوكهم اللاأخلاقي وتعاطيهم للمخدرات، والتحرش الجنسي، وممارسة الجنس بجميع أنواعه، وعدم احترام الآخر، والسب بكلمات مسيئة وسط الجمهور، وزياراتهم للملاهي والحانات...إلخ

أين الدّين من كل هذا الواقع الصارخ؟ وكيف وصل الشباب إلى هذه القناعات؟ ثم إذا ما تركنا الأمور على ما هي عليه الآن، ماذا سيكون مصير المجتمع المغربي في المستقبل القريب؟ وهل شرع الشباب المغربي في الانفصال عن الدّين وطلب الطلاق منه؟.

نحن على علم بالأسباب الرئيسية التي جعلت المجتمع الأوروبي ينفصل عن الكنيسة وعن الدّين، وهي تتلخص في معاملة الكنيسة مع أتباعها واحتكارها للدّين.

ولكل ذلك يجب علينا الإسراع في التصدي لهذا الشبح الخطير، وأن نخرج من غفلتنا عما يسيء إلى مجتمعنا، ونقول إننا لسنا في مأمن من هذه الظواهر الشاذة التي تُعبر عن عدم ثقة الشباب في الدّين والنفور منه.

إن الحل السريع الذي يتبادر إلى الذهن يقول "يجب الرجوع إلى الدّين"، ولكن هذا الحل يصطدم بالسؤال التالي: كيف لإنسان أن يرجع إلى شيء تركه عمدا؟.

فما هي الأسباب التي تساهم في النفور المتزايد من الدّين لدى الشباب، والتي تؤدي بهم إلى الإلحاد؟.

تقديم الدّين على أنه مجموعة من الطقوس الواجب ممارستها بهدف الدخول إلى الجنة

للشاب حاسة منطق وإنصاف مرتفعة جدا، ويرتكز في تحليله للواقع على التجارب العلمية والمنطقية؛ كما أنه بحاجة إلى أن يعيش اللحظة ولا حاجة له بما سيقع بعد بلوغه سن الـ70، ولا بما سيقع في عالم الغيب.

أجوبة رجال الدين غير مقنعة

الشاب يلتجئ إلى الدّين بغرض البحث عن كل ما يغير حياته ويحول قواه النفسانية والروحانية، ويطرح عدة أسئلة عملية ومنطقية ووجدانية، ولكن كل الأجوبة التي يتلقاها لا تقنعه أبداً.

غياب الفكر النقدي في الدين

الشاب يعتمد أساسا على النقد وإعمال الفكر في البحث عن الحقيقة، كما يعلم أن لكل فرد حقيقته، ومع الأسف يجد كل أبواب البحث مغلقة، وهذا أمر مضاد للعلم والفلسفة.

غياب الحوار التشاوري والترحيب باختلاف الفكر

كلما سعى الشاب إلى التشاور يواجه ردا عنيفا مثل "هذا هو الشرك بالله" و"مثوى المشرك جهنم"، لا يقابل بتداول الأفكار وتبيان حقيقة الأمور بطرق حداثية.

التناقض في خطاب رجال الدّين

مثلا يسمع الشاب بأن الدّين أتى رحمة للعالمين، وفي الوقت نفسه يسمع خطاب الكراهية: "الكفار وسخط الإله عليهم".

اعتبار الشاب شخصا ضعيفا وطائشا ولا عقل له

حين يريد الشاب الحديث مع رجال الدّين، يرى في كل محاولة ألا اعتبار لرأيه، وغالبا ما يواجه بالاستهزاء والاستخفاف.

اعتبار أن إدراك الدّين يتَأتّى مع التقدم في السن (مفهوم الشيخ الفقيه)

يعتبر الشيخ أنه أعلم دينا من الشاب، فيقصيه في انتظار أن يصبح مسنا و"يْديرْ عْقْلو".

الأحكام المسبقة ولباس المُتدَيِّن

يتوصل الشاب إلى أن الشخص المُتدين هو الذي يرتدي جلبابا وله لحية، ويلاحظ كيف ينظر إليه الشيخ باحتقار لأنه يرتدي "سروال دْجينْ مْقْطعْ وْ مْحْسّْنْ راسو حسب الموضة ويرتدي أكْسيسْواراتْ بِعنقه وفكيه.."، وكأن درجة الإيمان والتَّدين تقاس فقط بشكل اللباس؛ بينما يؤمن الشاب بأن الدّين مكانه الصدور ويُترجم بالسلوك والأخلاق الطيبة.

التناقض بين الدّين والعلم

نرى هذا التناقض في عدة أمور، وربما من أبرزها المساواة بين الجنسين؛ فالعِلم لا يعتبر أن المرأة أقل مرتبة من الذكر رغم الاختلاف البيولوجي والفيزيولوجي.

لا يجد الشاب أو المراهق مكانته في المجتمع الدّيني لأنه في نظر هذا المجتمع لازال رضيعا، ويجب أن ينتظر سنا متقدمة كي نترك له المجال للتعبير ونأخذ آراءه وتساؤلاته في الدّين بجدية. إننا لا نقيم لآرائه ولا لأفكاره وزنا، ونعتبره بعيدا كل البعد عن الدّين انطلاقا من اختلاف طريقته في اللباس أو أشكال تعبيره، فلا يشعر بالمسؤولية ولا بالثقة في كفاءاته. وهكذا يترك الشاب الدّين للشيوخ، ويذهب باحثا عمن يعترف به ويحترمه.

يجب ترك الشباب في حرية تامة في دينهم دون التقيد الذي يجعل الدّين حكرا على فئة من الفقهاء، دون السماح بأي قراءة حداثية له.

*خبير في التحليل النفسي للمجتمع المغربي والعربي

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - العباس الجمعة 11 ماي 2018 - 09:40
انا شاب عمري 21 سنة, تخليت عن الدين, لا ادخن ولم اشرب في حياتي خمرا ولم يسبق لي ان قمت حتى بالنظر الى الفتيات وحتى الشجارات لا اتشاجرها, الدين كمنظومة اخلاقية يعتبر لزاما للعرب لمدة اطول مادام العرب لا يعرفون قيمة ان تكون انسانا بعد.
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2 - kamal الجمعة 11 ماي 2018 - 09:43
( ثم إذا ما تركنا الأمور على ما هي عليه الآن، ماذا سيكون مصير المجتمع المغربي في المستقبل القريب؟)
هذا السؤال يحتاج لجواب عاجل بل يجب أن يدرج في جلسة أنية للبرلمان لأنه سيحدد مصير المغرب في 30 سنة المقبلة
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3 - oussama الجمعة 11 ماي 2018 - 09:45
أنا شاب عمري الآن 27 سنة و حقيقة تأتيني دائما تساءلات على الدين و لم الناس الذين يقال عنهم أنهم متدينين يكونون أول من يغشك و حتى في السياسة ... مع حزب العدالة و التنمية ، و نمشي الجمعة كنسمع كايبان لي أسلوب لفقيه رديء جدا لدرجة أنني أفكر دائما في ترك الجمعة ....، لا أجد جوابا رغم أنني من أسرة دينية كما يقال...
و أخيرا لا أستطيع أن أفهم لماذا الفقهاء كلهم في جميع المساجد يشتغلون أبواقا للمخزن ، أليس بالأحرى أن يكون إخلاصهم لله ....
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4 - mounaim الجمعة 11 ماي 2018 - 09:50
صاحب المقال يتكلم على قلة قليلة منحرفة في المجتمع ويعممها على الكل ويتحصر على ضياع الدين في المجتمع المغربي هذه القلة القليلة التي تتكلم عنها انما هيا نتاج نهميش الدولة للشباب و عدم المبالات بهم وتكديس المناصب لفلان وعلان واولادهم ووووو .
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5 - محمد الجمعة 11 ماي 2018 - 09:53
كل الديانات بما فيها الكاثوليكية وهي أكبر ديانة في العالم تعتمد خطاب الحب والمحبة والرحمة والتسامح لاستمالة من يخالفها الرأي إلا الديانة الإسلامية التي تعتمد التكفير والتحذير والوعيد والخروج من رحمة الله لكل من يخالفها الرأي.
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6 - الازرق الجمعة 11 ماي 2018 - 10:01
ما تقوله مجانب للصواب.هذه فئة قليلة.ولم تتحدث عن الشباب الوقور الذي يمشي بيننا .ثم إن كلامك عن الشيخ الفقيه و تعارض الدين مع العلم و أفضلية الذكر على الأنثى مخالفة للصواب.والحل الذي قدمته هو الذي جعل الشباب الذي تقصده يعيش الحالة التي ذكرتها هو ما يعيشه فعلا هؤلاء الشباب.لقد قدمت الداء على أنه دواء.في الأخير أشك أنك اخصائي فعلا في علم النفس زيادة على علمك الضعيف بأمور الدين.
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7 - عبدو بلجيكا الجمعة 11 ماي 2018 - 10:01
سبحان مبدل الأحوال جواد مبروكي يربط انحراف الشباب المغربي بابتعاده عن الدين ، فحسب قراءاتي لمواضيعه كنت ألاحظ دائما عدم تجاوبها مع الدين وبالخصوص السني منه وألاحظ كذلك تعاطفه المبتلغ منه مع الأقليات الدينية وخاصة المنحرفة عن تلمفهوم الحقيقي للاسلام . محلل نفساني له دراية جيدة بما ييمى اسكيزوفري
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8 - شرف الدين الجمعة 11 ماي 2018 - 10:03
إصلاح الشباب والمجتمع أمر ممكن..من خلال وضع استراتيجية متكاملة ترافق الطفل منذ نعومة أظافره..توفر له التعليم الجيد وتبعد عنه المخدرات وكل ما يهيج عواطفه من قنوات هابطة.. همها إفساد المجتمع..من رقص وغناء ومسلسلات مائعة..فمثلا نسمع من حين لآخر القبض على خلايا داعش اللتي تعمل في منتهى السرية..لكن لا أحد من رجال الأمن يعرف مكان بائع المخدرات في الحي..أمر غريب !!!.خلاصة القول هناك فئة قليلة في هذا البلد ليس من مصلحتها أن يكون الشباب متعلما وحاملا لشهادات عليا..فالوعي سلاح..جمعتكم مباركة.
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9 - الخفاش الجمعة 11 ماي 2018 - 10:03
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( بَدَأَ الإِسْلامُ غَرِيبًا ، وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ غَرِيبًا ، فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ ) .
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10 - BON ELEVE الجمعة 11 ماي 2018 - 10:08
هذه القضية لا تنطبق على الشباب المغربي بل على كل الشباب العربي بل والعالمي ، نقد الشباب للواقع هو نقد صارم للبلاد التي ينتمون إليها ولهم مصادر أخبارهم وهم واقعيون لدرجة كبيرة ، وقد يصفون حاكمهم بالسارق لأموال الشعب وهو الأمر الذي لا يمكن أن يقوله أشجع الصحافيين خوفا من عيون المخابرات وقد يصفونه بالمجون أو الشذوذ الجنسي مستقين ذلك من مصادر غربية مطلعة وهل يجرؤ صحافي أن يقول ذلك ، وهاكم مثال الرئيس صالح المقتول الذي شوهد في المسجد وهي يسبح بإسم الرحمان ثم اكتشف لديه أموال طائلة مخبأة ، هذا يعني أن محاولة قتله في المسجد كان لأصحابها دواع معقولة ، الشباب يفكر بهذا المنطق !
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11 - من السودان الجمعة 11 ماي 2018 - 10:10
نحن على علم بالأسباب الرئيسية التي جعلت المجتمع الأوروبي ينفصل عن الكنيسة وعن الدّين، وهي تتلخص في معاملة الكنيسة مع أتباعها واحتكارها للدّين.
--------
يسلم فمك يا دكتور جواد، يجب علي المسلمين عامة وليس في المغرب فقط، بان لا يقعوا في هذا الفخ ! الدين للجميع، وليس حكراً علي فئة معينة
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12 - Nizar الجمعة 11 ماي 2018 - 10:14
سمح ليا ا استاد انا مامتفقش معك. كاينا حرب ايديولجيا على الاسلام كيفاش كتفسر المحتوى الهزيل ليكدرسوه في التانويات لمادة التربية الاسلامية ؟ و علاش كيوقفو اي فقيه او خطيب هدر على مهرجان العهر و الفسوق موازين ؟
راه عادية تشوف كتر من هادشي...
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13 - Hitman الجمعة 11 ماي 2018 - 10:16
هناك استغلال للدين لذلك ينفر الجميع منه
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14 - طقس الحلال والحرام الجمعة 11 ماي 2018 - 10:22
لمادا لا يبحث الشباب في الدين حول مقاطعة منتوجات شركات اصحابها اغنياء هل هي حراما ام حلالا و ما هي الطقوس المناسبة لدلك وما هو رد الفقهاء في الموضوع
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